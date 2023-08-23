PTT股神菲比斯：如何正確出場及轉念不凹單？

會投資一家公司，必定有根據的理由，當這個理由消失，就是出場的最佳時機。

以我來說，通常看到一家公司業績轉好，或該產業需求大於供給，身為一個聰明的股東，看的是可見而不遠的未來，如果看得還不是那麼清楚，那麼營收就是檢核業績最具體的方式。台灣市場每個月初皆會發布上個月的營收，因此跟不會如此發布營收的市場相較，我們有更透明的管道可以得知更為即時的營業狀況。換句話說，如果營收成長的趨勢告終，或者公布的營收與公司法說會訴說的展望不符，那麼我們就視為該公司的表現相對於自身所希望的有所落差，也許不見得全面掉單，僅是需求延後，但是不論展望轉差或需求延後，終歸一句不符預期，而這個不符預期的時刻就是最佳的出場時機。

許多人常常對股價有固著的想法，認為一定要到達多少的價格才願意賣，可是公司的營運狀況不會因為你多少想賣而有所變化。在你進場時可能對公司的狀況與股價有所預期，可是就如同地球無時不刻都在公轉自轉一般，世界、產業、公司的狀況，每分每秒都可能有些不同，而這個變化的過程會是逐步產生的，就像戰爭或地震的發生都會改變區域的產業狀況，當轉變來臨時，卻固守進場時的想法，那就是用過去的落後資訊來干預即時資料的判讀了。

營收的判讀與營運狀況的確認僅是其一，其他包含股權的稀釋、影響籌碼供需變化的因子或公司的重大變革都有可能是我會轉換持股的原因，畢竟投資是為了賺錢，任何提升獲利成長風險的原因與不合理的股權稀釋，都會是一個啟動點，而當那個啟動點發生，我的態度是越早執行越好。

此外，資金有其成本，放著不賺錢，基本上就是虧了通膨，如果會有凹單的情況，就代表策略已然失敗，而你錯過了真正該出場的那一刻。此時這筆單便成了雞肋，食之無味、棄之可惜，錯誤已然造成，至於這筆單的去留，則視當時該項投資的展望、價格及是否有更佳的替代選擇而定。投資額本身代表了你的購買力，你願意花多少的購買力在這個投資項目上。我們控有自己的資金，基本上購買力都是有限的， 不同的選擇彼此間互相排擠，如果你把購買力投入在看不見未來的項目，那何不將資金抽回，轉而投入在相對明朗的已知未來中呢？ 當然你可能已經錯過了最佳停損點，不如忘掉你的成本吧！成本根本就不重要，依據市場上現在的價格，並考慮投資項目是否能復甦、需時多久？ 如果這個產業被典範轉移，被其他的新東西取代，那它可就回不去了，如果它是民生必需，景氣循環下，終有回來的一天。但如果這個景氣循環長達十年，你也要把錢放著等它十年嗎？我認為，把錢抽回，八年後再來考慮這個投資項目會是較佳的做法，中間的過程也許會比空等著更有所獲（或更差）。前提是，價格並未顯著低於公司價值，以及你能找到較佳的資金停泊處，誠如我說的，舉頭所望皆有投資機會，能否掌握，仰賴你的細心觀察。如果你不想花心思，機會自然不會屬於你。

（本文摘自菲比斯著《菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維》，商周出版提供）

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