PTT股板菲神 談心理帳戶管理

我認為，股價都是虛的，實的是什麼？是公司賺的錢。而股價則是針對公司目前賺的錢、未來能賺得的錢，及現有價值的想像。

所以這個想像的model，自然是股價攻防的重點，假設關於未來的想像並不美好，那自然持有股票不如不持有，股價就下來了；未來美好，大家想參與美好的未來，自然提錢進來，股價就起來了。所有資料都是為了了解這戰爭迷霧中的未來猜想。股價現在多少並不重要，重要的是什麼？重要的是這家公司的現在、未來是否超估想像、值得想像？我舉例一家全台灣財報數一數二爛的公司來說好了，當一家公司的現在已經不美好，財報顯現出來是全股票手指數得出來的爛，而產業也不是循環類型，而是被破壞的成果，未來賺的錢看不到，在這樣的前提下，當這家公司還拿自己的剩餘價值，也就是現金，去購買一家數一數二爛公司的股票，無疑是一件很愚蠢的事情。因為削減了現金，換來了爛股，那這家公司不就更爛了嗎？大家買股票時千萬記得，人也是要認的，如果是慣性空口說白話的董事長、經理人的公司，千萬別買，經營者的誠信決定了一家公司的未來與安全度。

新聞的解讀與風險意識的重要

投資要看的是「風險報酬比」，投資者應該理性審視當下，做出合理判斷。如果大家都能理性地決策，不盲從而做正確的抉擇，金融市場走向會如何？答案是更快地走向它該走的地方、它所該落的區域。更快速度地做好抉擇，還有更精確地估量與取得資訊，決定誰取得「超額利潤」。另外，「不持有」本身就是一種避險手段，請隨時把避險二字放在心上。有把握再進場，這是很重要的觀念。

財經台的台灣情勢、經濟、國際新聞，只要跟美國、歐洲、中國有關， 都很重要，我認為很有參考價值，財經新聞與國際新聞就是我們的耳目，全球供需與區域經濟還有地緣政治風險都會在這些新聞中顯現。

當黑天鵝事件發生時，法人也是人，大部分所謂的支撐、關卡，雖然平常也許有用，但在真正的風險事件中都是沒有意義的，因為就我了解，局勢不對，不計成本價格，就是拋，先降低部位風險再說，在這當下，如果只看技術指標來做股票，或是數著沒什麼道理的波浪是很危險的。

我心臟不大顆，所以沒辦法一夕致富，只能靠慢慢累積，因此我致力成為安打型打者，並增加揮擊次數，藉著相對較高的打擊率，提升成績。我也傾向鼓勵大家，投資要有適當的分散，而非單注重資。我個人是用很多不同的策略彼此cover達成的混合型配置，很花時間精力，也必須盯盤。藉由對自己配置的了解、市場即時狀況來進行適當調整的專業工作，可能是大多數投資人沒辦法做到的，所以我還是比較推薦股票期貨的多空配置給大家。

心理帳戶的管理

在投資的領域裡，我認為心理學中最重要的是了解群眾心理，及自己的風險承受度與趨向。每個人心中都有個金錢虛擬帳戶，這帳戶管理的是「你可以理性運用管理的損益幅度」。就好像每個人都有他的工作負擔能力上限，超過就會漏東落西一團亂、要加班，甚至整個工作大爆炸，心理也一樣，超過了就會逃避而不想面對眼前的糟糕情況。

這個帳戶會隨著你的實質帳戶金額，與對於該項目的純熟度而改變。因為我很懶惰，所以直接寫結果，請用「你心理能夠承受與管理的金額，做為投資風險控管的上限」，這與你實質有多少錢同等重要。你是個保守的人，多投資一點就會緊張，那就先習慣保守的投資額度。

假如心理帳戶爆炸了怎麼辦？

1. 先中斷錯誤行為，並且離開當下犯錯的環境，待了解自己犯的錯誤、重整心情後再回到崗位。

2. 從心理帳戶能接受上限的一半以下開始。

3. 逐漸拉抬至八成到十成。

4. 穩步前進，直到遇到下次問題發生，再重複1之動作。

關於「做對的事」與「賺錢」。市場不會有100%相同的結果，因此我引用周哈里窗與象限的概念來說明：

第一象限

正確的策略、正確的紀律，賺錢將正向回饋你，讓你下次也能正確地做事，強化正向循環。

第二象限

代表策略本身可能有問題，或是僥倖，會讓你對自我懷疑，影響策略貫徹度，導致自己對投資的混沌與僥倖，沒發現錯誤並檢討有可能讓自己終致重擊。

第三象限

錯誤的經驗也是經驗，請停止使用這樣的方式下單，並重新學習。除錯是個過程，也是相當重要的一環，它能給你正確方向的線索。

第四象限

好的管理其實是值得嘉獎，了解虧錢這件事本身可能是系統的一部分， 繼續round幾輪，如果發現市場結果跟自己的假設不同，那便重新學習，這也是學習的成本。 投資路上，即便對基本分析、技術分析與其他相關分析有一定程度的嫻熟度，可以信手拈來，將之內化成為養分，仍然需要不停檢視自己的心理管理，在例行性地檢討現今績效時，也請反覆就上面內容審視自己現在的狀況。

（本文摘自菲比斯著《菲式思考：從22K到頂尖，一個交易員逆轉人生的關鍵思維》，商周出版提供）

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