棕櫚油健康嗎？長達半世紀的醜陋公關戰

自從棕櫚油開始嚴重威脅全球植物油市場以來,一場醜陋的公關戰,已持續打了長達半世紀,Iceland的紛爭不過是最新一役。一九八六年,隨著馬來西亞棕櫚油進軍美國─一九八一年至一九八五年間,當地棕櫚油消費增長了百分之一百五十八─美國大豆協會(American Soybean Association)打起宣傳戰,刊登多則報紙全版廣告,其中一則譴責競爭對手是「不健康的熱帶油脂」。

該組織遊說食品製造商與美國食品藥物管理局要將這些「熱帶油」─包括椰子油與棕櫚油─標示為「飽和脂肪」,希望能嚇阻害怕罹患心臟病的消費者。美國大豆協會當時出版的一本小冊子寫著,「來見見要把你搞破產的那傢伙。」用《華爾街日報》的話來說,上頭是隻「外表乖戾的熱帶肥貓」,穿著白色西裝、戴著寬邊帽、手裡揮舞著雪茄與椰子飲料,身旁桶子則標示著「棕櫚油」。(這張圖片引發數場在美國駐吉隆坡大使館前的抗議活動。)

時任堪薩斯州民主黨代表的丹.格利克曼(Dan Glickman)與俄勒岡州民主黨的羅恩.懷登(Ron Wyden)共同提出一項法案,要求食品標籤得標明產品使用的特定油類─當初標籤只會標示「植物油」─以及油脂與飽和脂肪含量。格利克曼說,「毫無戒心的消費者習慣把所有植物油都當成是健康的油,很容易、也可能是刻意被這種標籤給誤導了。」當時格利克曼是「小麥、大豆與飼料穀物農業小組委員會」(Agriculture Subcommittee on Wheat, Soybeans, and Feed Grains)主席。

馬來西亞的棕櫚油業在一年後反擊,在美國偉達公共關係顧問公司(Hill and Knowlton)協助下,推出宣傳活動。時任「聯合種植」董事總經理B.貝克─尼爾森(B. Bek-Nielsen)(也是現任執行長卡爾的父親)在美國各地巡迴進行媒體宣傳。貝克─尼爾森與德國出生的食品化學家庫特.貝格(Kurt Berger)一同出席,貝格是馬來西亞棕櫚油研究所(Palm Oil Research Institute of Malaysia,前身是馬來西亞棕櫚油委員會)顧問,貝克─尼爾森向學者、醫生、製造商與記者媒體大肆宣傳棕櫚油對健康的益處,馬來西亞棕櫚油研究所也資助威斯康辛大學與其他組織研究棕櫚油如何促進健康的研究,發表的報告指出棕櫚油富含維生素E與β-胡蘿蔔素,並聲稱熱帶植物油的爭議事件其實是「以健康問題為幌子的貿易問題」。

這樣的說法後來也成為普遍的看法。馬來西亞棕櫚油研究所聯同印尼、菲律賓(椰子油主要生產國)政府向美國雷根政府請願,最後成功說服美國食品藥物管理局拒絕格里克曼的標籤提議。

但其他的對手出現了。美國大豆協會的廣告刊出兩年後,一名來自奧馬哈市(Omaha)的千萬富翁菲利浦.索科洛夫(Philip Sokolof)著手報復熱帶植物油。索科洛夫才四十多歲就一度心臟病發,撿回一條命的他在《紐約時報》買下全版廣告,譴責「食品加工商」在包裝食品裡使用棕櫚油與椰子油來危害美國大眾的健康。廣告標題高喊著:「毒害美國!」底下則印著一系列食品儲藏室常見的主食,像是Crisco酥油、家樂氏早餐麥片Cracklin’ Oat Bran、Triscuits全穀物餅乾、琣伯莉農場小金魚香脆餅(Pepperidge Farm Goldfish)。

一九八九年,馬來西亞棕櫚油研究所在美國媒體刊登廣告,(正確地)聲稱棕櫚油不需經過人工硬化或氫化處理,這樣做「似乎會促進飽和作用並產生反式脂肪酸」,該組織更指出美國使用的大豆油當中,約百分之七十經過氫化處理。馬來西亞政府與種植園公司委託了幾位營養學專家,在接下來的十五年內發表了大量研究,發現棕櫚油中的脂肪酸種類對血液裡的膽固醇有良性影響。這些專家中,最知名的是密西根州底特律的韋恩州立大學(Wayne State University)營養與食品科學教授普拉摩德.寇斯拉(Pramod Khosla),以及麻州布蘭迪斯大學(Brandeis University)生物學教授K.C.海伊斯(K.C. Hayes)。二○○七年《營養與代謝》(Nutrition & Metabolism)期刊一份關於油脂的研究最底下有行字寫道「此研究經費由馬來西亞棕櫚油研究所提供」。三年後,《美國營養學會期刊》(Journal of the American College of Nutrition)一份關於棕櫚油的研究,列出以下免責聲明,「P.K是馬來西亞棕櫚油委員會與美國棕櫚油委員會發言人局成員之一,且(一九九六年至二○○五年)曾獲得馬來西亞棕櫚油董事會的研究資助。」儘管如此,前述研究仍廣為流傳,且經常被引用。

但傷害已經造成了。「我們關心美國消費者與他們的健康,但他們告訴我們不想要(熱帶植物油),」奇寶公司(Keebler Company)一名發言人於一九八九年告訴《紐約時報》。「我們每天都會收到從各地寄來的一堆郵件。」那時奇寶、通用磨坊(General Mills)、桂格麥片、琣伯莉農場、Pillsbury都誓言自家產品將不再使用熱帶植物油。 那埋伏在美國雜貨店架上那多達二十億磅的油,要拿什麼來取代? 氫化油,主要是大豆油。歸咎於另一個遊說團體「酥油與食用油協會」的強力促銷,外界花了一點時間才明瞭氫化產生的反式脂肪確實會對健康產生負面影響。(如同第七章所述,美國食品藥物管理局於二○○六年宣布含有反式脂肪的產品,一律得在標籤上註明,最後更要求食品製造商不得使用反式脂肪。)那麼,回到熱帶植物油的懷抱!

