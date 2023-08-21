究竟什麼是「成功」？ 新加坡也在苦思摸索

新加坡說它想成為一個「能思考的國家」。「思考」是IBM的長期口號，記者威廉．吉布森(William Gibson)評論道：「如果IBM曾經想過要實際擁有一個實體國家，那個國家可能會與新加坡有許多共同點。」

但是，史蒂夫．賈伯斯(Steve Jobs)和蘋果公司提出一個不合文法的座右銘，主張「不同凡想」(Think Different)，稱讚那些推動改變的叛逆者，與新加坡的想法截然相反。聰明但粗暴魯莽的賈伯斯是這類人的化身。他不穿清爽的白襯衫。新加坡並不讚許失禮、不滿足和有顛覆想法的人。

啟蒙時代著名德意志哲學家康德(Emanuel Kant)提出的訓諭，即「別想，服從就對了」，似乎特別合適新加坡剛崛起致富的時期。新加坡在過去一個世代成為成熟的社會，更符合康德接著提出的第二個建議：「服從、也思考。」也就是說，付了稅，但是可以儘管抱怨─現在很多人就是這麼做。

新加坡究竟是楊榮文所謂的「亞洲的大蘋果」？ 還是威廉．吉布森所說的「有死刑的迪士尼樂園」？前者值得慶喜，後者則語帶輕蔑。在新加坡光鮮的表面下，某些憤懣在暗中滋長。計程車司機可能會讓你對人生莞爾一笑。有位印度裔計程車司機被問到，對於生活在新加坡有什麼感受，他講了一個笑話：「麻六甲海峽中有兩條狗各自游向對方。來自印尼的這條狗說：『我不能等，我要趕快到新加坡去。我想要謀到一份好工作，分配到一間有冷氣的公寓。』另一條狗來自新加坡，牠說：『我只想要大聲汪汪叫。』」但是即使是計程車司機們，意見也未必一致。另一位司機說：「這是很理想的居住地。乾淨、環保、安全、氣候暖和，不需要買太多衣服。」他比了比身上穿的薄汗衫。

雖然全世界都讚揚新加坡經濟成功，但是批評者立刻指出在威權政府統治下付出的代價。新加坡政府發起、指導並指揮公民的生活，其對自由所造成的傷害雖然肯定小於日本在二戰期間的軍事占領，卻大於英國的殖民當局。不過，人民一直都能夠自由投票，而現在雖然媒體仍受到政府管理，民眾已經可以透過網路發抒心聲。這些聲音通常都是批評，但是二○一五年九月的選舉，人民行動黨政府仍然大勝，得票率近百分之七十，在國會八十九個議席占有八十三席。

新加坡和其他先進國家現在都面臨相同的基本問題。我們要如何才能最好地培育經濟永續成長？ 其中大部分依賴於如何領導和管理「電信」(telectronic)社會的全球交流，努力消化並在遠距離利用由網路交織而成且極速增長的全球資訊池。

對於美國人和新加坡人而言皆然，管理資訊流通的理想社會似乎取決於政府如何在自主和資訊安全的需求間找到平衡。這需要人們能直言不諱地提出與生活最切身相關的問題，即使這些問題可能破壞了傳統帶來的舒適感。

新加坡已經把自己推進到在今天的世界名列前茅，成為富裕和秩序的表率，但是還未建立有利於創造性破壞和產生新鮮構想的機制，這就是它最大的挑戰。相關的討論可能已經出現，但還未臻於實現。

人類的雙手重新改造新加坡的物質世界，它的地形、島上地貌和海岸，同時也雕塑了它的臉貌，平滑和柔化了它有皺紋的景觀，將其地貌改變成符合新的使用模式所要求的樣式，好像這個城市國家「有種要改變其面貌的強迫性衝動」。隨機和意外幾乎不存在。新加坡被稱為「純粹的意圖」，代表著「當代獨特的生態」，它的景觀提供了對永無止境的操縱經驗的隱喻。「新加坡永遠不會停下步伐。」

很顯然新加坡掌握到浪潮，天時、地利、人和相互配合造成今天的面貌。四周的海洋，輕快、易變，使新加坡適應其不斷變化的用途，並取得驚人的物質優勢。現在，這個島國面臨更大的挑戰，要超越既定模式達成無形的創造力。要全力以赴，必須超越資產負債表上的功能或數字。無形資產才是真正的寶藏。美國科學家和工業家艾德溫．蘭德(Edwin H. Land)曾經說過：「最終的結果只有上天才知道。」 究竟什麼是「成功」？ 新加坡現在也在苦思摸索。這也是我們所有人的共同課題。

（本文摘自約翰．培瑞著《新加坡的非典型崛起：從萊佛士爵士到李光耀，駕馭海洋的小城大國（全新修訂版）》，八旗文化提供）

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