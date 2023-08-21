沈旭暉：假如新加坡不算奇蹟 世上還有奇蹟可言？

約翰．培瑞的著作《新加坡的非典型崛起》可謂研究新加坡的國際經典，喜見終於有中譯本面世，值得詳加介紹。

提起新加坡的獨立故事，相信不少讀者都有所認識：原本作為馬來西亞一部份的新加坡，在一九六五年被其國會全票通過驅逐而「被逼」獨立。李光耀由一州之長，一夜間，變成一國總理。當時他在鏡頭前落淚，訴說其「大馬來西亞情意結」、說星馬兩地血濃於水云云的片段，成為經典一幕。但李光耀又隨即堅定地向世界宣告，新加坡將不分語言、文化、宗教而團結一致，成為一個多民族國家，更豪言「新加坡會生存下去」(Singapore will survive)。

李光耀沒有嘗試乞求馬來西亞讓新加坡「回歸祖國」，這在今天看來，顯然是一個明智的決定：當地經濟在獨立後快速增長，人均生產總值遠遠拋離同區其他國家，超過前宗主國馬來西亞四倍以上；新加坡擁有區內最負盛名的大學，亦是區內高科技產業、金融服務業等高端產業發展最蓬勃的國家，同時擁有堅實的煉油、造船、機械等工業基礎。根據聯合國開發計劃署二○一九年的評估，新加坡的「人類發展指數」(Human Development Index)，在一百八十九個國家當中位列第九，再一步印證當地的整體發展程度已達到世界最先進的水平，在東南亞各國中鶴立雞群。新加坡不但「生存」了下來，而且活得比大部分地方都要好。

不過若我們是一九六○年代的新加坡人，卻一定會對自己家園的未來充滿徬徨和不安。而這一份徬徨，相信今天不少其他地方的華人都有所感。

事實上，新加坡也不是一直屬於馬來亞。當英國人在十九世紀初開始殖民統治馬來半島時，他們是把新加坡、檳城、麻六甲這些港口合組成「海峽殖民地」(Strait Settlement)，與當時的柔佛王朝及其他土邦分開管理。到後來，英國重組馬來半島的殖民地成為馬來亞聯邦，也沒有把新加坡併入其中。事實上，新加坡只有在一九六三至六五這兩年被納入馬來西亞版圖。

換言之，可以確定的是李光耀那「大馬來西亞情意結」並非甚麼家國情懷，而是赤裸裸的現實政治考慮：新加坡這片彈丸之地面積，只有香港的一半，缺乏經濟發展所需的一切資源，內需也極為有限，沒可能支撐當地上百萬勞動人口的工作需求。失去了馬來西亞，新加坡就是一個沒有腹地的港口，空有航運便利，而沒有相應的進出口需求。更嚴峻的是，在新加坡居住的民族多樣化，有馬來人，有華人，有印度人等，各自有其文化傳統，故當地從來都沒有一個自然生成的民族身分。也就是說新加坡這個地方，確實有可能被民族矛盾及衝突瓦解。

不過，新加坡的人民行動黨政府卻很成功的把這些先天劣勢，轉化成建構新加坡國民身分認同的上佳材料。新加坡政府很清楚這個地方的最大、且唯一優勢，就是它位處全球最重要海上貿易路線之一的要衝，於是他們相信，既然新加坡無法利用馬來西亞這個近水樓台，就只能夠全力開拓海外市場，運用其地理優勢大力發展轉口貿易，把歐洲、美國、日本這些強大經濟體，統統轉化為自己的腹地，從而賺取比單單依靠馬來西亞市場豐厚得多的經濟利益。

因此，新加坡政府花了很多心力，為當地打造國際海洋貿易樞紐的品牌。舉例說，他們在早年發展新加坡的工業時，都集中資源發展造船、煉鋼等與海洋航運相關的產業。他們特意設計一個教育制度，去迎合新加坡發展成國際港口的需要，包括著重於培養國民的英語能力，讓新加坡男女老幼，不論是什麼種族的國民，都操得一口流利英語，於是新加坡就消弭了他們與歐美先進國家之間的語言隔閡，方便外商與新加坡人合作做生意，或是聘請當地人為他們打工時的溝通。他們著重培養國民的實用學識和技術，亦相當與時並進。譬如近年資訊科技產業發展迅速，新加坡政府就要求學生必修程式語言，以迎合國際市場不斷變化的需求。新加坡政府一直擁抱自由主義市場經濟，盡量減少政府對市場的控管，把稅率維持在相對低的水平，並致力把這些特點向世界宣傳。這些種種，曾經都是香港的強項，但此消彼長下，世事變幻無常，恐怕未來就是另一幅光景了。

另一方面，新加坡政府又成功創造了另一個奇蹟：超越當地民族社群差異的強烈國民身分認同。新加坡突然「被迫」獨立，當時的新加坡人自然是晴天霹靂，憂慮這個小港口會從此失去靠山，無法生存。但李光耀和其他建國元老，卻把握這個機會，在國民間營造新加坡勢孤力弱的氣氛，藉此刺激新加坡人的憂患意識：「新加坡人必須不分種族，團結一致，才有活路」這種思想，從那時起就植根於新加坡人的思想中，成為新加坡人國民身分認同的堅實基礎。而這股隨時會「國破家亡」的危機感，也成為新加坡人發憤自強建設國家，造就傲人發展成就的推動力。

即使到今時今日，新加坡作為亞洲航運及金融中心的地位早已蜚聲國際，並經常被拿來跟功能近似的香港作比較，但上述的憂患意識仍然存在，擔心當前地位可能會因為國際政治格局變化而失落。李光耀生前不時這樣那樣的警告，一旦國際形勢大變，新加坡可以不復存在。但新加坡人又擔心要是一面倒擁抱西方價值觀的話，又會失去新加坡一直擁有的獨特性，畢竟這是一個華裔主導的社會，不得不顧及另一邊的世界。因而新加坡仍然用各種方法，維持其國民的「愛國情懷」。

要在彈丸之地、小國寡民當中建構這個「非典型強權」，教育和兵役是兩個重要的渠道。新加坡國民還是兒童時，就開始愛國教育，培養他們對新加坡國民身分的認同感，並將國民身分塑造成壓倒所有其他民族、宗教、文化身分的第一身分，對一個多民族國家而言，這是殊不容易的。而且新加坡毫無戰略縱深，萬一遭別國軍事侵略，其實完全無險可守，只能依靠美國、澳洲等盟友出兵解救。儘管如此，新加坡仍然實行強制服役制度，所有新加坡男子只要滿十八歲，就會被徵召入伍兩年，箇中原因之一，自然是要培養他們不論是什麼種族，都要效忠國家的意志，其次也是訓練勇武意志。結果，新加坡政府一直以來不斷努力地鞏固國民身分，總算讓新加坡免於因為種族矛盾而撕裂甚至瓦解，並可集中精力，繼續走只有這個港口城邦才能走下去的成功道路。假如這不算奇蹟，世上還有奇蹟可言嗎？

（本文作者為香港中文大學社會科學院副教授及全球研究課程主任沈旭暉，摘自約翰．培瑞著《新加坡的非典型崛起：從萊佛士爵士到李光耀，駕馭海洋的小城大國（全新修訂版）》，八旗文化提供）

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