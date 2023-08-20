棍子威力比蘿蔔還大？稅金、罰款和賠償各有妙用

我們已經知道蘿蔔（額外發錢）會引發奇怪的副作用了，現在就來看看棍子吧。還記得獎金被拿走的老師吧？他們發現棍子的威力比蘿蔔還大。為了調整我們的行為，政府兩種方法都會運用，形式包括了稅金、罰款、補貼。稅金的主要目標是收錢；罰款則當然是要改變行為。一直到二十年前，才開始有人以系統化方式研究它們對行為的影響。這些研究讓我們明白了幾件事：要真正改變行為，稅金就必須夠高、引人注目，而且最好立刻徵收。例如，針對食品或香菸這種小幅度緩慢調漲的金額相對就會影響較小，然而在地位財方面（第六章的炫耀財），較高的稅金通常就有更大的影響。人們想要一輛比鄰居稍大一點的車，不一定是因為想要大車，部分原因是外觀，但部分（非常理性的考量）也是為了安全：發生碰撞時，坐在最高最重車子裡的乘客生存機率最大。但如果每個人都必須花更多錢才能買更重的車，那麼你跟鄰居兩部車子之間的相對風險仍然不變，反之也因為大家都選擇較便宜、較小又輕的車子，所以發生事故時整體死亡數可能也會減少一些。

另一種運用稅金救命的方式則比較間接。肥胖是全世界的大問題，例如英國就有將近三成的人超重，因此英國政府決定針對含糖汽水課稅。稅金並非隨著添加糖的公克數按比例提高，而是依據一定的門檻值：每公升含糖量超過五公克的汽水要多付十八便士，超過八公克則要多付二十四便士。結果消費者購買可樂的數量幾乎沒受到漲價影響。由於汽水製造商擔心消費者會對漲價非常敏感，因此將含糖量保持在門檻值之下。也就是說稅金造成了很大的間接影響，現在幾乎所有汽水的含糖量都減少了：雙重推力！

罰款的目標是導正行為，所以跟稅金不同，但這種方式有時會造成完全錯誤的結果。對伊娃來說，工作日就像定時炸彈：在下午六點半之前，她必須從日間托兒所接走孩子，可能還要承受尖銳的目光，讓孩子難堪又挨餓，而在某些極端的情況下甚至還會牽扯到警察，遲到的家長每天都會令托兒所人員感到挫折。一九九八年，以色列經濟學家葛尼奇（Uri Gneezy）已經不知晚到托兒所幾次了，他花了些時間替園方想了個辦法：他們決定對遲到的家長罰款。為了比較成效，十家連鎖托兒所的其中六家採取罰款制度：家長來接孩子時，每遲到五分鐘就罰五歐元。實驗者第一天就焦慮地在門口等待結果。

接下來十週，遲到的人數大爆發！只要付五歐元，他們就能買到時間在下午的會議中提出最後一點，感覺很划算。罰款的效應是讓人做出合理考量，而非把六點半視為最後期限，更糟的是──園長被氣了十週之後決定取消罰款，然而繼續遲到的家長還是一樣多。現在他們知道了遲到是可以彌補的，市場規範破壞了社會規範。

很抱歉，道歉不一定有用

萬一你做錯了事想要道歉呢？花一點錢可能會讓你真心的道歉更有效，不過，先別急著掏出錢。想像一下你叫了輛Uber，結果車子沒來，或是遲到超過五分鐘。這會影響公司的形象──顧客在發生過一次這樣的經驗後，使用App的次數就會減少百分之五到百分之十。為了避免不好的評價，公司會用自動發送的電子郵件告訴你「我們非常抱歉」，可惜，這些真心誠意的道歉一點幫助也沒有。Uber詢問了一位知名經濟學家（先前提過的約翰．李斯特），想要知道什麼才是最好的「道歉策略」。他組織了一個團隊開始實驗：數千名顧客收到用詞不同的道歉信，另外也有數千名顧客收到價值五美金的抵用券，結果，人們對抵用券的反應比道歉信更好。事實上，他們的反應好到甚至又開始更常使用App了，而Uber也很樂意繼續送出這些禮物。只有當顧客在短期內連續經歷幾次糟糕的體驗，抵用券才會產生負面效果：這會讓人覺得公司無能。 我們從托兒所這項知名實驗得到的教訓是罰款應該也要伴隨著社會指責──這樣才能影響你的地位並鞏固規範；或是明顯罰得你荷包痛！如果兩者都不做，那麼獎勵與罰款都可能引發完全不如預期的效應。

（本文摘自伊娃．凡登布魯克、提姆．登海爾著《蒼蠅效應：如何用最簡單的方法，操控最複雜的人心？揭開潛意識引導的底層邏輯》，平安文化提供）

延伸閱讀

到處被卡關！能做到無淤泥效應的效率生活嗎？

彈性習慣：讓目標配合你 而不是你去配合目標

比起花椰菜 你的大腦為何更喜歡蛋糕呢？