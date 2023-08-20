店員給點數、App玩不停 「習慣」勾你上癮

我們已經知道，大腦不喜歡選擇。所以如果你的大腦終於做出選擇，它就不會想質疑自己的決定。最常發生的情況是選擇會變成習慣，正如我們先前討論過，原因是人們喜歡方便。沒有什麼比你一直都在做的事更簡單，如果你維持現有的習慣，大腦就會執行例行公事，什麼也不必決定，鬧鐘按一次貪睡、吃早餐、刷牙、沖澡、穿衣服、打包、騎上腳踏車……一切都是自動執行，這樣大腦才能用來讓你同時對新聞的內容感到生氣，或是聆聽關於行為科學的有趣播客節目。

這種日常行為的極端形式就是夢遊──有時候人們會在未完全清醒的狀態中完成整個早上的儀式。或許你會說這是演化巧妙的介入，然而習慣的名聲很差，它們是喜劇演員很好發揮的題材（他們會說著某人夜復一夜單調過生活的笑話），它們也很適合拿來在LinkedIn網站上用鼓舞人心的格言吸引按讚數。「離開舒適圈！」[1]可是當提姆設計了以「打破常規」為口號的宣傳，卻很快就發現消費者意興闌珊。外界看來像例行公事的東西，對我們而言往往是舒服的規律。有個公認的行銷法則說多數家庭的固定菜色大約是九道，要改變這一點可是個大挑戰。

在新冠肺炎措施限制了大家的行動時，我們也看出了人們有多麼喜愛自己的習慣。你可以在社群媒體上看到這種貼文：「我總是跟鄰居一起慶祝我的生日，可是現在卻不行了，政府應該下臺！」不過你也能在旅遊業看到一些荒謬至極的現象，一堆人訂了機票後……哪也沒去。由於實施封城，所以他們不能通過海關出國，但他們還是可以旅行到那裡，於是他們這麼做了，一抵達就馬上離開，沒有下飛機或火車。這麼一來，他們還是可以體驗旅行的感覺，就跟之前每一年做的事一樣。航空公司會針對這些「觀光飛行」提供優惠，飛越澳洲的澳洲航空班機在十分鐘內搶購一空。更特別的是你還能搭新加坡航空的飛機用餐──就在跑道上。對，你沒看錯，不是真的去旅行，而是麻煩地吃著擠在一起的食物。而且沒錯，這也大受歡迎，那麼至少坐個商務艙享受一下？有些人確實願意為此花上好幾百歐元，然而大多數人就只是想在搖搖晃晃的商務艙餐桌板上吃東西。這簡直重新詮釋了「旅行的過程比目的地更重要」，而航空公司也非常聰明地利用了習慣蒼蠅。

不是只有航空公司會這樣，其他公司也會透過許多不同方式來利用我們的習慣，而最高明的做法會盡量不打破我們的習慣。有一次，提姆發現他合作過的一個品牌在店內的銷售量大幅成長，於是他開始想像要把閃閃發亮的廣告獎牌擺在壁爐架上裝飾，但營業額的成長並不只是他的功勞，因為競爭對手徹底改變了包裝，導致消費者不再以自動執行模式購買他們的產品，才會改買提姆合作的品牌。唉呀！

柳橙汁品牌純品康納（Tropicana）也發生過相同情況，他們花了三千五百萬美元在二○○九年推出新包裝，結果銷售量下滑了百分之二十。這也會讓你重新思考一些廣告概念的定義，像是品牌忠誠度以及品牌愛慕（來用個流行的行銷術語吧）。大家真有這麼著迷於「他家的」冷凍香腸品牌嗎？或者他們只是忠於自己的選擇與習慣？後者似乎比較合理，因為我們喜歡有一致的選擇。很合理，畢竟這樣可以讓我們節省一堆精力。此外，從進化的觀點看，被當成易變或虛偽的人並沒有好處。說到底，如果想在團體中生存，這些特徵都是完全不必要的。我們還是很喜歡「抓到」政治人物改變心意的把柄，彷彿擁有新的見解是件天理不容的事。在以行為改變為目標的宣傳中，也經常訴諸一致性：「既然你不會在店裡偷東西，為什麼還會非法下載電影？」如果期望行為已經是習慣行為，聰明的組織就不會試圖去打破。突然的改變（例如品牌改名或寄電子郵件要求顧客保持忠誠）很有可能會造成反效果。

萬一人們不跳脫習慣去做你想要他們做的事呢？這樣的話，你可以放出一堆瘋狂蒼蠅成天繞著顧客的頭打轉。有個簡單的例子是你家附近咖啡店的儲值卡，等拿到「第十二杯免費星冰樂」的時候，你已經建立起消費習慣了。所以咖啡店店員才會經常多給你點數，尤其是在剛辦儲值卡的時候。[2]

這種原則叫人為推進（endowed progress）：儲值卡用到一半時，你會覺得自己已經得到很多，要是現在停止就太浪費了，畢竟大腦不想讓你浪費心力與金錢。相同的原則也適用於「Streaks」這類App。你已經連續六天都發布影片了，真的很不想中斷紀錄，所以今天一定也要發布。你可不想錯過我們那些花俏的成就或徽章！線上購物也會利用這種連續心態：你正在購買流程的第五步驟，現在退出太可惜了！慶祝結婚與工作紀念日的傳統可能也運用了這一點，幫助人們持續下去，獲得成就。公司把顧客分級這件事就比較過分了，「由於你每個月都訂購很多，所以你現在是金級會員，擁有相關優惠。記得這個月也要多訂一些，否則你下個月又要失去會員資格囉！」沒錯，最近一些較有爭議的領域（例如酒類）也開始利用這種方式了。

這種最令人成癮的蒼蠅就在你的手機裡！你還真以為只有自己才會每天查看手機上百次嗎？在你捨不得關掉的每一個App背後都有特別設計過的殺手蒼蠅在飛舞著，不只是在你腦中建立起習慣，更要讓你直接上癮，過程中可沒有半點運氣成分。這個概念來自習慣大師尼爾．艾歐（Nir Eyal）[3]，他的鉤癮模式（Hook model）讓App開發者大軍徹底明白了該怎麼讓使用者對App上癮。

鉤癮模式四步驟：

步驟一：給使用者一種觸發（trigger），例如通知聲或 App 圖上紅色的「1」。大腦會認為這是尚未結束的工作，因此很想要完成──這是一種很有名的蒼蠅效應，叫蔡尼格效應（Zeigarnik effect）[4]。

步驟二：緊接著是使用者的行動（action），例如打開 App 或檢查你的訊息。

步驟三：接下來是最重要的，讓你對 App 上癮的變動獎賞（variable reward）。跳出一則通知！是暗戀對象傳訊息給你嗎？不，這次它只是寫著：「或許你認識這些人。」討厭死了，但其實你就在每一次錯過中不知不覺上癮了。人們會花上好幾個鐘頭一直把硬幣投入吃角子老虎機，可是卻不會對咖啡機這麼做，這是因為獎賞會變動且無法預測，也是因為頭獎就近在眼前。吃角子老虎機的滾輪、刮刮卡上的圖案：往往只差一顆櫻桃或一棟聖誕小屋就要中獎了。這種期望就是最大的（多巴胺）推動力，讓你想要一次又一次體驗。

步驟四：艾歐所謂令人上鉤的最後一個步驟：投入（investment），或稱沉沒成本（sunk costs）[5]。你已經在這個 App 上面耗費了時間與精力，你完成了個人檔案、替朋友的照片按讚、加入社團、發布照片……這些投入都提高了你再次造訪的機率。經過一段時間後，要刪除這個 App 就變成了難以想像的事，這表示要失去你的按讚內容、照片、朋友以及所投入的一切努力。身為 App 成癮者，你或許不會睡在橋下，但你一定會睡在手機旁邊。

不過這還是有些好處的。了解這一切後，或許你就可以訓練你的蒼蠅，利用它培養出你夢寐以求的好習慣。讀更多書、做更多運動、早點起床……這些良好的意圖往往無疾而終，這種令人洩氣的現象有個科學名稱叫意圖－行動差距（intention-action gap）：在你想要做跟你實際做的事情之間存在著一段差距，有時候是因為你把標準設得太高，所以你必須擁有極為強烈的動機才能達成目標。想要每天運動至少兩小時嗎？去做吧！然而，動機和事情的優先順序經常會變動。如果你的動機不足，你的決心也還沒變成習慣，那麼這件事很快就會半途而廢，動機弱化的效果也會更加強烈。所以你也該利用矽谷的科技來做點對自己有益的事了，舉例來說，你可以找個顯眼的地方（比方說一塊花俏復古的黑板）記下你的「連續紀錄」：已經連續這麼多天沒吃含糖食物了。達到目標後，就給自己一個不錯的「獎賞」（流行的鞋子、特別口味的咖啡，任何能讓你開心又可以秀給別人看的東西）。設定鬧鐘作為觸發，或是讓你的新習慣依附在現有的習慣上：搭便車（piggybacking）策略。 例如，美國的習慣專家佛格（BJ Fogg）[6]建議你每去一次廁所就做一下伏地挺身。澳洲在進入夏天或冬天時提醒人們更換煙霧偵測器電池的宣傳內容實在很高明，反正你已經踩上梯子設定時鐘了，自然就會聯想到可以順便換電池。總之，這隻蒼蠅是一種習慣的生物，但它也可以學習新把戲。好好利用這一點囉！



[1] 通常發文者真正的意思是想要同事、上司和顧客進入他的舒適圈。

[2] 很抱歉讓你知道這其實不是在對你示好。

[3] 譯註：以色列裔的美國作家、講師和投資者，以其所著暢銷書《鉤癮效應》（Hooked）而聞名。

[4] 譯註：相較於已經完成的工作，人們比較容易記得未完成的，或是被打斷的工作。

[5] 譯註：經濟學中的概念，指已經發生且不可收回的成本，過去已經支付的金額，與未來的決策無關。

[6] 譯註：美國社會學者和作家，史丹佛大學的兼職教授。他是史丹佛大學行為設計實驗室的創始人兼主任。

（本文摘自伊娃．凡登布魯克、提姆．登海爾著《蒼蠅效應：如何用最簡單的方法，操控最複雜的人心？揭開潛意識引導的底層邏輯》，平安文化提供）

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