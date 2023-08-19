迷因股與經濟振興支票的關係

在喬治亞州於二○二一年年初進行那場特殊選舉之前，聯準會內外各有幾位經濟學家就已預測，到春天時，將會有高達二兆八千億美元的新支出在經濟體系流竄。這個預測讓聯準會的某些官員感到相當不安。聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德說：「某些方面來說，我認為就算你說經濟體系的支出過多也不為過。」政策制定者雖已決心不再犯從前的錯誤，但他們有沒有可能即將犯下新的錯誤？

引發相關憂慮的明顯源頭在於：大量得來全不費功夫的資金一股腦兒地在市場上流竄。當拜登的經濟振興方案獲得批准時，標普五○○指數早已從二○二○年三月二十三日的低點(本次疫情的低點)，大漲了約七五％；高度投機的加密通貨比特幣(Bitcoin)的價格，也飆漲到一年前的十倍水準；另一方面，房價持續上漲。不僅如此，投資人還把大量現金投入一些新奇的投資標的，包括所謂特殊目的購併公司(special- purpose acquisition companies，本質上來說，那是一些集合許多人資金、且已在交易所掛牌交易的實體，這些實體坐擁大量資金，四處蒐購私人企業，再設法將這些企業轉為公開掛牌交易的企業)以及「非同質化代幣」(non-fungible token，簡稱NFT)—舉個例子，一位藝術家在二○二一年三月時，以六千九百萬美元的驚人價格，在佳士得(Christie’s)拍賣會上賣出一款NFT，也就是一種獨特的數位藝術電子檔案。

就在那個月，避險基金阿奇哥資本管理公司(Archegos Capital Management)陷入困境。在這之前，阿奇哥向華爾街幾家最大型的銀行借了鉅額資金，並將這些資金集中投入個別公司股票的投機操作，包括媒體業的維亞康CBS公司(ViacomCBS Inc.)與探索公司(Discovery,Inc.)等，而當那些股票開始跌價(例如維亞康CBS公司發行新股後，市場對那些新股的需求並不熱絡，公司股價因此下跌)，阿奇哥被迫將持股變現，也因此發生了華爾街史上最大且最突然的幾筆交易損失。日本投資銀行野村控股Nomura)因借錢給阿奇哥而吞下了二十八億五千萬美元的損失，而瑞士信貸(Credit Suisse)也提列了五十五億美元的驚人帳面價值減損。

這場災害發生之前，散戶投資人在社群媒體平台上吹捧著幾檔「迷因」股(meme stocks)，並一度造成一股狂熱。在一月分的最後一個星期， 遊戲驛站(GameStop) 的股價飆漲了四○○％，連鎖店電影院AMC公司的股票也大漲了二七八％。問題是，這些公司的股價波動似乎和它們(乏善可陳)的財務表現完全脫勾。某些投資顧問將這波噴出行情歸因於「經濟振興支票」的發放，因為這些支票為股票操作者的帳戶注入了新的「子彈」。德意志銀行的分析師估計，最後一輪的經濟振興補助金當中，可能有高達一千七百億美元的資金流入股票市場。 達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭認為，這回聯準會的同僚們應該更加關切此舉是否做得有點太過頭。他說，就最低程度而言，他們應該停止提出「未來三年內將不會需要提高利率」那種正式的預測(在三月十六日與十七日的FOMC會議上，過半數的官員表達這樣的預測)。卡普蘭擔心，一年前聯準會之所以被迫積極出手干預市場，有部分是聯準會自作自受，因為那些市場被聯準會的低利率承諾沖昏了頭。他還提醒聯準會，不宜公開表示通貨膨脹只是暫時現象。「我們確實有一些應對高通貨膨脹的工具，但如果拖到太晚才使用，可能反而會導致經濟衰退。」

（本文作者為尼克．提米羅斯，摘自《億萬救援：聯準會傳聲筒揭密，鮑爾新冠救市衝擊的真實故事》，感電出版提供）

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