聯準會版的「誰是接班人」

川普雖在競選期間猛烈攻擊葉倫，但他一上任，卻高調暗示葉倫有連任的機會。然而，私底下，他的顧問群從未將葉倫的連任當成一個認真的選項，因為川普的核心圈子認為，葉倫反對最能代表川普政府主張的那個減稅計劃。隨著聯準會主席選拔的過程漸漸白熱化，葉倫對後危機金融監理架構的公開辯護，或許就已決定了她的命運(因為川普競選時主張要放寬那個監理架構)。川普的顧問群雖然邀請她和川普進行一場禮貌性的會面，但其實在這之前幾個星期，那些顧問早就向他提出另外三位角逐人選：鮑爾、史丹佛大學教授約翰．泰勒(John Taylor)，以及前聯準會理事凱文．沃許(Kevin Warsh)。

保守派分子和其他共和黨大老偏好泰勒與沃許，因為他們兩人都曾在共和黨執政的政府任職。泰勒是訓練有素的經濟學家，也是最用力批判柏南克與葉倫領導下的聯準會政策的人士之一。他主張，他們倆採用的非常規工具，反而導致放款機構更不願意授信，從而阻礙經濟成長。他曾在一九九三年提出了一個別具影響力的利率設定數學公式—也就是「泰勒法則」(Taylor rule)—若根據這個公式，當時的利率應大幅提高。

沃許曾是聯準會史上最年輕的理事，他年僅三十五歲就獲此殊榮。不過，他野心勃勃，導致他和共和黨經濟決策圈的一些元老級人物長期不和。沃許爭取到聯準會理事的任命前一年，他只不過是白宮的一名助理，當時，他為了爭取財政部的一個高官職位而努力展開遊說活動，最後逼得小布希總統不得不介入。後來，當時的財政部長選擇了較有經驗的財政部官員奎爾茲擔任那個職務，小布希也聽從了他的建議。

沃許並不是經濟學家，所以當他加入聯準會時，便不斷高調吹噓他在金融領域的背景。不過，他其實也和中央銀行的其他官員一樣，嚴重誤判了二○○八年危機前的市場狀況。二○○七年六月，就在導致不動產抵押貸款泡沫破滅的那場危機開始萌芽之際，他還發表了一席為華爾街交易圈喝采的演說(而這些人正是發明各種愈來愈深奧難解的衍生性金融商品與證券的始作俑者)。沃許平日就喜歡用一些會讓他聽起很厲害的聳動措辭來發表演說，這次也不例外，他當時大肆吹捧「金融創新」已「讓市場明顯變得更加﹃完整﹄。」

不過，隨著危機持續升高，沃許終於得到機會充分發揮能耐。他利用廣闊的人脈，扮演起聯準會主席柏南克和華爾街企業高階執行主管之間的橋梁。事實證明，他的確是柏南克在共和黨圈子裡的忠誠捍衛戰士。

然而，二○一○年十一月，沃許一改過去的立場，公開呼應共和黨政策圈子提出的幾個批判，自此公開與柏南克的政策決裂；共和黨大肆抨擊購債行動讓白宮得以隱藏激增的聯邦舉債成本。接著，他離開聯準會，加入史丹佛大學的胡佛研究所(Hoover Institution)，並在那裡自稱支持緊縮貨幣政策的保守派人士，以及大鳴大放的聯準會批判者。到了二○一六年，沃許已做好在傳統共和黨總統(包括競選時的川普)麾下擔任聯準會主席的萬全準備。不過，隨著這位新總統骨子裡偏好寬鬆貨幣政策的事實漸漸明朗，變形蟲般百變的沃許隨即再次重塑他的形象：這一次，他自詡為改革者；問題是，他提出的意見全是一些缺乏實質內容的陳腔濫調。 沃許還擁有一項可能會讓川普對他青眼有加的人脈：他是億萬富翁級的藝術品收藏家羅納德．蘭黛(Ronald Lauder)的女婿，而蘭黛曾是川普的賓州大學同學，而且，蘭黛還捐了超過一百萬美元給支持川普的政治倡議團體。

（本文作者為尼克．提米羅斯，摘自《億萬救援：聯準會傳聲筒揭密，鮑爾新冠救市衝擊的真實故事》，感電出版提供）

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