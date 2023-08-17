圓餅圖容易解讀嗎？ 給《金融時報》讀者的小實驗

很難想像一個沒有圖表的商業交流世界，但是我們理解圖表的效率如何？

圖表使用各式各樣的視覺編碼手法，例如位置、長度、面積、角度和顏色，都是將想要呈現的資料轉譯成頁面上的墨跡或畫素，不過這些編碼手法，不見得可以同樣有效地讓讀者找出數字中的重要變化。

2019年，我決定和同事凱爾‧提福德（Cale Tiford）、奈維特，一起對《金融時報》讀者進行一場小型的線上實驗。

許多《金融時報》讀者都在商業和金融世界打滾，因此對圖表都不陌生。我們擁有一票這類精通圖表的讀者，因此很想知道他們從圖表中讀取資訊的能力，有多大程度會受到圖表呈現的視覺形式所影響。

我們把這場實驗安排成三個部分。首先，採用不同手法將資訊視覺編碼，測試讀者比較數值的能力。

第一部分：圓餅圖容易解讀嗎？

我們許多人在初等教育階段時就學會如何閱讀圓餅圖，它們在商業世界中到處看得到。不過，它們真的有那麼好用，可以讓我們找出可能至關重要的資料差異嗎？

我們對讀者展示由5張圓餅圖構成的一組圖形，針對每張圓餅圖，都向讀者提出同一個簡單的問題：哪一個區塊的面積是第三大？

接下來，我們換成一組柱狀圖，然後要求讀者執行找出面積第三大區塊的相同任務。我們並未告訴讀者5張圓餅圖使用的資料和柱狀圖一樣（這樣他們才能獨立完成每個任務）。

這是一場互動實驗，可以蒐集到讀者針對這些挑戰所回覆的答案，足以讓我們分析超過12,000個結果。對圓餅圖來說，這可不是什麼好消息。

在5張圓餅圖中，不到五分之一的讀者正確辨識出面積第三大的區塊。然而，改成柱狀圖形式呈現相同資料時，超過五分之四的讀者都能正確判斷。

比較個別數值的大小，也就是進行量的比較時，在同一條基線上的柱狀圖或長條圖，通常比圓餅圖更有效，尤其是當每個元素的數值變化都很小時。

事實上，我相信許多人都直覺地意識到，評估圓餅圖包含區塊的數值很困難，這就是你在現實世界中看到，多數圓餅圖都會將實際數值清楚標明數字的原因。這麼做很好，但是或許有損一開始就使用圖表而非表格的初衷。

不過，為什麼比較圓餅圖裡的相似數值會這麼困難？圓餅圖視覺編碼的機制出乎意料的複雜，稍後我們再詳加闡述。

如果我們在圖中長條後方的背景添上一條軸線和刻度線，或許就可以進一步提高柱狀圖任務的分數。它們在細分空間這方面成效良好，有助於精確比較顯示的數值。

（本文作者為亞倫．史密斯，摘自《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》，商周出版提供）

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