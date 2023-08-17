告訴我數字就好？金融時報專家：圖表更有效率

「告訴我數字就好！」是一句商業老哏，暗藏著認同數字價值的意涵。不過事實上，如果真要說出色圖表通常不做哪些事，那就是顯示出全部的數字。圖表更有效率，只專注在呈現重要數字的規律或關係。

我們所說的「關係」是什麼意思？全看重要數字的脈絡而定。

舉例來說，我們使用1911年愛爾蘭人口普查的早期數據，可能只會對每個郡的居住人口數，以及它們之間的對照結果感興趣。

一個簡單的長條圖，讓我們看到每個郡的人口規模或量的比較。比較這些長條的長度可以看到，都柏林的人口總數超過韋克斯福德（Wexford）的4倍。請留意x軸刻度線，每100,000人是一個間距，這樣比較一目瞭然。

我們在這張圖表無法清楚看到其他的脈絡。舉例來說，很難確認人口規模第五大或第二小的郡。那是因為這些長條都依照英文字母順序排列，因此卡洛（Carlow）排名第一，威克洛（Wicklow）則名列最後。如果我們重新排序資料，改成以人口總數順序排列，就能更清楚解讀資訊。這就增添另一種脈絡，也就是數字之間的關係：排序。

不過我們可能也想知道，1911年當時某個郡的人口大於或小於平均值。想要知道答案的簡單方法，就是繪製每個郡的人口數相對於26個郡的平均值。

由於愛爾蘭的總人口數涵蓋幾個人口稠密的郡，因此可以看到多數郡的人口規模都低於「平均值」。因此，這張圖表讓我們看到另一種關係，也就是每個郡和平均值的離散差異。

這張圖表非常清楚地顯示，哪些郡高於和低於平均值。不過請留意，我們若是純粹聚焦目測和平均值的離散差異，就會忘記最初的量的比較：這張圖表無法更進一步告訴我們，有多少人住在都柏林，只是指出它最大且高於平均值。

此外，如果我們也有興趣關注這些郡分布在愛爾蘭哪些地方，就會引導出另一種脈絡，也就是地理空間，但在長條圖的限制下很難或不可能繪製。

這個非常簡單的例子告訴我們，所謂完美的圖表並不存在。每張圖表都是一種設計的妥協，鎖定強調一連串數字之間最重要的關係，並忽略不那麼重要的關係。

在本書中，我們將會聚焦圖表最常傳達資料的九大重要關係：

量的比較（magnitude） 隨時間變化（change over time） 相關性（correlation） 分布（distribution） 流向（flow） 排序（ranking） 離散差異（deviation） 部分和整體的整體（part-to-whole） 地理空間（spatial）

這張清單並非毫無遺漏，但是確實是很適當的起點，最終可以擴充我們的圖表詞彙，走得比普萊菲爾在200年前的起點還要長遠。

（本文作者為亞倫．史密斯，摘自《金融時報首席專家的資料視覺化聖經》，商周出版提供）

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