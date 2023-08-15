你的目標得有數字 運用筆記術制定人生計畫

不論什麼事，透過數字才能管理。

《為夢想標上實現日期》說到：「人可以實現夢想。首先，為夢想設定截止日期，並從改變今天的行動開始做起！」我認為這段話太正確了。

雖然也有人認為，一旦實現夢想，事情也就結束了，所以把夢想定為虛無飄渺、難以實現的事情，才是好的做法。

不過，我並不認同這種想法。我覺得能實現夢想比什麼都好。即使是很難實現的事情，但只要能為此持續努力、奮鬥不懈，這樣的人生同樣有價值。

總之，夢想應變成目標，然後加以實現。說得更清楚一點，夢想和目標的差別，在於是否有具體的完成期限。

抱持將來某天一定要完成的想法，是夢想；設定一個完成期限，且在截止前一定要完成的，則是目標。夢想和目標乍看之下好像差異不大，但實際上兩者截然不同。也就是說，把夢想變成目標，就是將「總有一天要實現」的想法，轉換為「何時之前要實現」。

我們在設定目標時，可以活用「SMART目標」（SMART Goal，指具體〔Specific〕、可測量〔Measurable〕、可達成〔Achievable〕、相關〔Relevant〕、有時限〔Time-based〕）。

在設定目標時，應注意設定的目標要具體且可測量，只要努力就有達成的可能性，以及完成的期限。舉例來說，要這樣設定：「三年後，我希望年收入能達到一千萬日圓」，而不是「我想成為有錢人」。

《為夢想標上實現日期》還提到，人生是由六根支柱撐起來的，分別是工作、家庭、教養、財產、興趣以及健康。我們可以把六根支柱整合在一個夢想之中，然後為實現這個夢想，採取所有可能的行動。

此外，《記事本圓夢計畫》和《靠手帳圓夢技術》都提到，一定要用數字來管理目標。

軟體企業SAP日本分部（SAP Japan）業務企劃本部部長金田博之，在《善用黃金29歲，決定未來30年活得更好》（春光出版）提到，我們可以利用「人生戰略筆記」，來幫自己弄清楚三件事：

現在應做的事。 將來該努力的目標。 自己重視的事。

雖說讀者可以選擇不同的筆記術來推動PDCA，不過該書認為成長日記是PDCA的核心，而且簡單、容易實踐，可以立即嘗試。成長日記執行的方法是，各用一行字寫下小小的成功、目標、想做的事情，就這樣而已。

我雖然沒有使用《善用黃金29歲，決定未來30年活得更好》說的成長日記，但我藉由其他筆記術來制定自己的人生計畫。 我很認同這本書說的，若希望人生過得越來越順遂，就該把精力放在眼前的工作上，與此同時，還要為自己設定長期目標，保有對個人來說重要的價值觀。

（本文作者為安田修，摘自《筆記術大全： 子彈筆記、康乃爾筆記、方格筆記、曼陀羅九宮格…… 什麼情況用哪種筆記術，學習與工作事半功倍。》，大是文化提供）

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