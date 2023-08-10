在股價創新高時進場？日本投資達人株鬼流獲利祕技

接著，我來說明株鬼流的買賣基本原則。

我鎖定的基本上是股價在眼下已經創新高的個股，然後在更高的目標價位出場（清空部位），貫徹這種投資風格，就是株鬼流。

可能有不少人覺得這樣操作很怪，但有這種想法也不奇怪，因為一般人通常是因為股價便宜所以買進，和株鬼流的方法大不相同。

能在股市中持續獲利的散戶有限，前面也提過，這是因為大家缺乏強烈的取勝意識，而且，他們受到一般認為比較正面的股市投資思維影響。

比方說，股票術語中有一個詞叫「拉回買進」，大多數散戶容易主觀認定股價便宜值得買進，而株鬼流禁用拉回買進這種消極的技巧。

光是這樣說，有些人可能還無法理解，我拿具體案例說明。

假設原本300日圓（按：全書日圓兌新臺幣之匯率，皆以臺灣銀行在2023年5月公告之均價0.22元為準，約新臺幣66元）的股價，漲到400日圓後回跌到350日圓，應該很多人會覺得變便宜了吧？

所以大家會期待，覺得趁便宜買入，等股價再漲上去就能賣出賺一筆。但你不知道股價會不會立刻上漲，也可能再次下跌。即便如此，大家還是會主觀認定股價便宜值得買進。

在市場中，這個拉回買進的技巧，其實是大輸特輸的要因。

在之前市場情緒樂觀時，透過拉回買進獲利的人，可能被過去的成功經驗迷惑，所以會不斷想複製，但股價在下跌的過程中，通常無法區分那是一時的動向還是真正的轉跌，所以重複做同樣的事，容易讓人賠大錢。

面對不確定的未來，你卻毫無根據深信「還會繼續漲」，所以才會越賠越多，與其這樣，不如買小跌即止、馬上又開始竄升的個股更為確實。換句話說，我的做法和喜好拉回買進的投資人相反，不挑已經變便宜的股票，而是選擇開始變貴的股票。

有些專家會告訴你股票要低買高賣，但這是錯的，因為已經漲起來的股票更容易往上突破高點，勝率會高於買回跌等反漲的股票。

正如前述，株鬼流不會用股價昂貴或便宜來判斷是否進攻。我自始至終都是透過分析線圖的型態，來確認個股的走勢強弱。漲起來的股票更容易突破高點，是因為該檔個股展現了強勁的走勢。

株鬼流金句：不挑已經變便宜的，選擇開始變貴的個股。

（本文作者為The 株鬼（小島晉也），摘自《株鬼流強勢K線獲利祕技：K線底底高，未來股價強；K線底底低，別進場；授業超過兩千五百人的最簡單入門，五要點抓到進場訊號。》，大是文化提供）

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