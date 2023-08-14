投資生技股 臨床結果公布前是股價的「青春期」

股價在臨床結果公布前上漲，是不成熟的市場中會出現的現象，我習慣稱之為「青春期」，因為那就像人類的青春期一樣，沒有邏輯和理性，不知道會如何變動，也不懂怎麼表達。

什麼是無法理解的股價波動？舉例來說，過去曾有一間公司在二期結果即將公布的幾個月前，股價大幅上漲。當時，新聞一直報導臨床二期結果即將公布，證券公司的分析報告也提到：「在臨床結果出現之前，可能會輸出技術，如果成功了，不僅能大規模輸出，其他現有管線的價值也會連帶提升。」這些消息都對股價有正面影響。

而看到股價快速上漲，就好像已經確定臨床結果成功一樣，吸引著一般散戶。上漲的走勢圖總是非常誘人，我自己也難以抗拒誘惑，不知不覺間成為了股東。我在購買股票時，還在腦中合理化自己的行為，告訴自己股價會以這麼快的速度上漲肯定有其原因，努力擺脫心中的不安。

但就在臨床結果發表的一個多月前，股價又以非常驚人的速度暴跌。不過，連股價上漲時，我都不知道準確的原因了，當然更不可能明白下跌的契機。就這樣，股價重新回到原來的位置，損失則像雪球一樣越滾越大。這時，也差不多到了該發表臨床結果的日子了，情況發展到這種地步，我忍不住暗自心想：二期好像失敗了。

在這邊，我想先點出一個重點。臨床二期是什麼？是同時驗證藥物安全性和藥效的階段，也是臨床階段中最難的關卡，成功率只有30％左右；雖然每種生物技術不一樣，但對任何技術來說，這都是一道難關。站在股東的立場上來看，比起興奮，更容易感到不安又焦躁。為了走到臨床二期，多少研究人員付出了努力，投資人又放入多少寶貴的本金？這些心血和資金，很有可能因二期結果失敗而大幅下跌，所以比起興奮，股東肯定更為緊張。

看看圖表2-10，韓國生技公司AptaBio原定於2021年11月公布臨床二期結果，但股價從7月中旬開始上漲，已經形成兩座高山。無論臨床結果為何，股價已經上漲近兩倍，從新聞報導來看，支撐股價上漲的只有無償增資。

但是，就在臨床二期結果公布的幾個月前，許多報導提到技術移轉可能性，還有分析報告說，如果臨床二期成功（要注意主要判斷變數是否為假設），股價就會上升。而且，企業分析報告內容都是分析成功的情況，因此，在決定投資時，不能全部參考。根據我長期的投資經驗來看，任何假設與實際投資都是相剋的。

在臨床二期結果即將公布時，即使是資金雄厚的大型製藥廠，也不太會在確認結果之前就輕易引進生技公司的管線，也就是引進技術。

由於臨床二期很難成功，因此經過等待、確認結果再引進技術才合理。更何況，該公司正在開發的機制，現有的開發商已有多次失敗經驗，更需要保持緊張、持續關注；此外，該公司以一項技術挑戰多種適應症，失敗帶來的衝擊很有可能比其他公司更大。當然，如果成功就沒有問題，但是要銘記，準確來說，成功率只有約30％。

那麼，美國的情況如何？雖然韓國的股價會從臨床結果公布的幾個月前開始波動，但美國在臨床二期結果公布之前並沒有特別的波動。我透過長期的經驗了解到，在結果公布前買賣沒有任何用處。簡單來說，美國的市場已經成熟，但是可以發現，臨床結果公布後，股價會從那時開始，根據臨床結果內容出現相對應的動向，而且會維持同樣的趨勢一段時間。

綜合來說，我認為在結果公布前股價上漲和下跌，是未成熟的市場因經驗不足而發生的狀況，往後隨著散戶累積更多的投資知識和經驗，這種現象會逐漸改善。

（本文摘自李海鎭著《投資生技股第一本書： 百歲人生的最大商機。從臨床試驗到公司架構、經營者身分、技術輸出可能性，辨識生技潛力股的必備知識。》，大是文化提供）

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