充實產業知識 投入生技股的第一步

對於生技產業的投資，一直以來是許多投資人的夢魘，也是不敢輕易嘗試的領域，甚至不少有相當投資經驗的熟手也是望而卻步，究其因，2014年基亞（3176）解盲（按：在資料蒐集、分析過後，研究人員才會知道實驗對象所屬組別，其結果評估則會產生完整的療效指標）失敗重傷投資人，接著2016年生技股王浩鼎（4174）再度解盲失敗，讓投資人蒙受不少損失。兩次解盲失敗後續又都衍生出內線交易、圖利等官司，讓產業蒙上不少陰影。

一個產業群落的建立過程，免不了有一些混水摸魚的公司，藉由投資人對於產業尚未熟悉之際，從資本市場騙取資金、用股票換鈔票，尤其是興櫃市場的管理較為鬆散，更容易被人為操控。

不過到了2020年新冠疫情出現，推動防疫物資、檢測、疫苗等相關公司股價，更凸顯出全球生技領域的重要性；接著從2021年開始，國內新藥廠商合一（4743）、逸達（6576）、藥華藥（6446）、北極星藥業–KY（6550）、漢達（6620）等陸續解盲成功，CDMO專業代工廠保瑞（6472）9年併購6家藥廠，躍上國際舞臺，也成為生技新股王，至此國內生技產業儼然成形，占有不容忽視的地位與商機。

在生技產業日趨重要之際，其投資方式卻比其他標的更難理解，難以掌握風險。

簡單來說，投資生技股的評價模式，與其他製造業或半導體產業所適用的分析模型截然不同，不一樣的生技公司、投入研發領域及臨床階段，都有不同的評價模式，相較之下，其他製造業大多可以透過財務報表分析出有用資訊。因此，在投入生技股之前，需要花更多時間學習相關知識。

除此之外，一般散戶投資生技新藥公司，其實比公司經營者更具優勢。首先，資訊取得的時間落差有限，就新藥開發公司而言，影響股價最重要的幾個關鍵，比如臨床解盲時間的預估、該新藥市場規模、現有競爭者等資料，這些資訊攸關長期價值的評估，投資人並不會因為稍落後於公司內部人士而影響股價。

至於解盲成功與否，則更難有內線，主管機關如美國FDA（U.S. Food and Drug Administration，美國食品藥物管理局）絕不可能洩漏資訊，而公司投入龐大資金與時間，基本上也是抱持著自己會成功的信念；但當然，未到翻牌之際，結果

不會揭曉。

還記得2014年基亞（3176）解盲前夕，CEO（Chief Executive Officer，執行長）還信心滿滿的加碼買進自家股票，結果卻以失敗作收。這也告訴了我們，解盲成功與否，沒有人能有內線。不過正因如此，散戶反倒具備優勢，比公司更具選擇權，當股價已預先反應時，可以先落袋，倒是公司內部人士的進出受到限制。

充實產業知識是投入生技投資的第一步，也是最重要的一步。本書提出了未來生技產業發展的前景，很值得深入研讀。

不過，有兩件事情要提醒讀者，首先，投資新藥公司的迷人之處在於，新藥開發若成功，不僅是一種藥而已，也意味著一項新的治療疾病技術，未來可以將此技術不斷擴充應用至其他適應症上；目前檯面上許多國際級藥廠的發跡，多是依循這樣的軌跡。

但是，一種藥的研發動輒十餘年，且以失敗收尾的風險很大，在投資之前，我建議以「最安全的錢，做最具風險的投資」，也就是做好絕對的風險管理、做好該做的功課，否則就如同作者在本書所強調的：缺乏基本知識，生技股等同賭博。

其次，上市掛牌且解盲成功，獲致股價一飛千里，但這是否代表該檔股票就此「錢途無量」？其實這時試煉才剛開始，必須聽其言、觀其行，更加審慎。

一般而言，新藥公司CEO都是苦了很多年，甚至可能投注了一生的青春及家產，在這種情況之下，面對股價狂飆，很容易迷失。事實上，就有不少好公司在上市後「變壞」，上演赴京趕考中狀元（解盲成功）後便拋棄糟糠之妻（股東），把股東當成韭菜收割，為了一己私利罔顧股東權益。

這時候，投資人要觀察幾件事情以自保：公司是否不斷釋放「口惠而實不至」的利多、該實現的業績始終無法達成、不缺資金卻不斷透過各種方式低價募資（現金增資、GDR〔海外存託憑證〕、CB〔可轉換公司債〕等），而卻又實施庫藏股（按：使用帳上現金來買回自家公司股票）護股價，且大股東不斷降低持股，或出現不尋常的借券等各種資本市場操作，都是公司圖私利的跡象。

我常說「事不過三」，對公司的掌握只要出現3次錯誤，就應該提高風險意識，甚至出清持股。 總的來說，從生技產業中求富貴，雖然風險不低，但只要做足功課，的確是一個值得投入的領域，我認為，細細研讀此書，就是一個很好的開始。

（本文作者為《台股大循環操作術》作者黃嘉斌，摘自李海鎭著《投資生技股第一本書： 百歲人生的最大商機。從臨床試驗到公司架構、經營者身分、技術輸出可能性，辨識生技潛力股的必備知識。》，大是文化提供）

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