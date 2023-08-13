開會遇到「專業人士」卡關 專家教你一招破解

各位想必有過類似的經驗：簡報進行到一半，忽然有人說起專業細節。這就代表你遇到分析師框架了，在工程師和金融分析師的產業尤其普遍。分析師框架會毀了你準備好的提案。

聽眾一旦開始「深入鑽研」枝微末節，代表說話者漸漸失去掌控權了。聽眾的認知「溫度」起初很高，隨著提案進行自然會逐漸降溫。但只要你塞給他們的新皮質需要思考的東西，他們就會隨之冷卻。解決問題、運算、統計和幾何都叫作「冷認知」（cold cognitions）。若提案過程中，你丟給聽眾的問題需要計算或思考細節，氣氛絕對會迅速降至冰點。

第四章也將提到，避免發生此事的關鍵，就是拿捏細節的多寡。然而，有時細節的鑽研在所難免，因此你得迅速採取行動。

我們必須認清一項事實：熱認知（hot cognitions）和冷認知無法在人腦中共存。熱認知即是欲望或興奮等感覺，冷認知則來自分析和解決問題等「冰冷」的過程。為了維持框架支配權和動力，你必須逼聽眾有空時再自己分析細節，把專業細節從簡報中抽掉。

當然，聽眾難免會針對細節發問，打從心底相信自己需要了解這些細節。這時該怎麼辦呢？請用事先擬好的摘要資料回應即可。

也就是說，正面回答問題，指出最精要的資訊即可，再把聽眾注意力拉回提案本身。

以金融案為例，我可能會這麼回答：「營業額是八千萬美元，開銷是六千兩百萬美元，淨利是一千八百萬美元。這些數字各位可以稍後核對，但我們現在先把重點放在幾個問題上：彼此合不合得來？適不適合一起做生意？這才是我來這裡討論的主因。」

要是你推銷某項產品時，對方卻不停追問詳細價格，別傻傻地被對方牽著鼻子走。可以簡略回答，不拖泥帶水、直接透露最主要的資訊，再拉回建立生意關係之上。

這等於明白告訴聽眾三件事：一、我還在考慮是否要跟你合作。二、假使我決定跟你合作，屆時所提出的數字就會證明我所言不假，現在就別操這個心了。三、我很在乎做生意的對象。

務必時時讓對方把重點擺在合作關係上，細節分析之後再說。當你遇到的對象會忽然感到無聊或追問起細節時，這是最可靠又有效的因應方式。

別忘了，只要框架在握，就掌控了討論事項，也決定了接下來的遊戲規則。

有時候，你明明什麼都做對了，卻因某種不可抗力或莫名其妙的理由，對方不再有任何反應，先前建立的個人連結好像逐漸消失。

若你發覺溝通不再是雙向，就意味著對方處於「無反應狀態」（nonreactive state），好比腦袋分心或神遊去了。好在只要及時發現並採取行動，就能挽回這種興趣缺缺的狀態。

凡是留意到對方的言詞或肢體透露出厭煩，也就是對方覺得可以預測你的想法，或猜到你要說明的東西或方式時，你就要有所警覺了。

絕大多數聰明人都很喜歡接觸新奇又好玩的事物；光是解開謎底的過程，就好比星期天的填字遊戲，本身就是一種娛樂。我們的大腦生來就是在尋找這類愉悅的刺激。

你首次跟對方說明想法時，等於啟動了他最原始的渴望。其實，對方同意會面的當下，言外之意即是「我想搞清楚你在玩什麼花樣」。

沒人開會是為了聽取本來就曉得的事。這項基本觀念正是所有提案的推手：好比賦予你一個無形的鉤子，讓你簡報時鉤住並維持對方的注意力，潛台詞就是：「我可以解決你們的問題，提出你們都不知道的妙計。」正因如此，對方才會答應會面、聽你簡報。

會議一開始，聽眾都很專心。這個時刻十分難得，但原因絕對出乎你的意料之外。聽眾之所以注意力集中，是想搞清楚一件事：「你有什麼與眾不同的點子嗎？你的解決辦法是否比別人高明？」

若聽眾發覺答案跟原先猜的差不多，腦袋就會開始放空；當然，認知到這點的當下，他們會感到一陣得意，但之後就會放空了。

這裡指的「放空」（check out），不只是注意力渙散或發呆。這種情境下的放空，是一種近乎完全遲鈍的狀態。你得極力避免聽眾陷入這個狀態。

Pitch進行的過程中，隨時都會有聽眾揭開謎團、發現解方，搞懂來龍去脈，然後開始放空。因此，時間一久，主講人就會失去愈來愈多聽眾的專注力——解謎成功的人，心就會飛走。

我們很容易以偏概全：「噢，他們失去興趣了。」但真正的原因是，他們已釐清並理解我們的想法，心想繼續專心聽下去也不會有收穫，無論如何都沒必要周旋下去。

如前所述，大腦非常節省認知能力。除非確定對自身有益，否則就不再維持注意力。分析師框架可能摧毀你的話術，因為它只注重白紙黑字的資料，忽略關係和理念的價值。

擊退分析師框架最有效的方法，就是使用「吊胃口框架」。在四個框架類型之中，吊胃口框架的威力最為強大，因為它能劫持高度認知能力，喚起對方大腦中較為原始的機制。

敘事與分析型的資訊無法同時存在，無論如何都不可能共存。人的大腦不可能一邊冷靜分析內容，一邊融入故事、深受感動。由此可知，吊胃口框架的祕密威力有多麼重要。

對方探究枝微末節時，你就要分享與自己切身相關又涉及主題的小故事。這則故事可不能當場瞎掰，應該是事先準備好的個人經驗，以便隨時能在談生意時派上用場。由於所有人的鱷魚腦都差不多，只需一則故事，就能挑起在場每個人的好奇心。

你自己必須是故事的主角，這樣才能把焦點拉回自己身上。聽眾會停下手邊的事，抬頭聆聽你分享個人經驗。

分享的過程中也要營造懸疑感，故意只把故事說一半，這樣才能吊聽眾的胃口。你沒猜錯，只要用親身經歷的刺激故事抓住聽眾注意力，就可以力剋分析師框架；然後你暫時不交代結局，維持聽眾對你的專注。 說故事這招比你想像得有用許多。我沒辦法提供故事讓你套用，故事必須來自你的個人經驗。不過，我倒可以提供故事應有的元素，也會分享我個人征戰時用來瓦解分析師框架的故事，讓你見識一下如何找回並維持聽眾的注意力。

（本文摘自歐倫．克拉夫著《募資提案教父的破億成交術：Google、LinkedIn、高通、迪士尼都找他合作，簡報、銷售、比稿、說服、談判領域百萬暢銷經典》，商業周刊提供）

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