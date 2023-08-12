拿回主導權 提案教父用一句話拆解權力框架

在會議桌上擺著一只資料夾，上頭標示著「機密文件——約翰．史密斯」。客戶伸手想拿時，你必須緊抓著資料夾說：「不行，時候未到。等等再給你。」 若你從事文藝創作且準備了作品集，不妨故意讓對方偷瞄一下，趁他好奇察看的當下，立刻把東西蓋起來拿走，以委婉但略帶訓斥口吻說：「等我說可以看時，才能看。」

這就是先迅速吊人胃口，再斷然加以拒絕，足以大大擾亂對方的鱷魚腦。此舉不會令人討厭，也稱不上惡劣，就像在玩欲擒故縱，也能在無意間清楚讓對方知道：「老兄，這裡作主的人是我，不是你。」

掌握框架的關鍵，就是明白拒絕，清楚告知對方這個訊息：時候未到。這是我的會議，一切按照我安排的議程和時間表。

控制框架的另一項方法，就是輕描淡寫又語帶不屑地回應。

對方說：「謝謝特地跑一趟啊。我下午只抽得出十五分鐘。」

你說：「沒關係，我只有十二分鐘。」記得面帶微笑，但態度堅決。

簡單一句話，就能拆解對方的權力框架。但也很容易變成一場框架爭奪戰。我曾經光靠這招，一來一往之間，會議時間就縮短到只有兩分鐘。舉例來說，對方會說，你只有十二分鐘啊？我忘了，其實我只有十分鐘。然後我就會砍到八分鐘，以此類推。最後會發現，這類框架爭奪戰其實有助人際關係，屬於「祭出大獎」（prizing）的方法（後文會加以說明），一切就這麼簡單，還能替雙方都帶來不少樂趣。愈懂得運用框架支配權，就愈能成功達到目標。

試想，在會議剛開始時，你可以在哪些小處展現拒絕和不服從的態度，各種可能都取決於你的想像力。個人的不服從與幽默感，攸關能否掌握權力和支配框架。保持詼諧、亮出笑容，一旦話語權轉到你手上，就可以主導會議走向。這就是框架支配的基礎。隨著Pitch逐漸進行，你會擁有更多的權力和更高的地位。

權力轉移和框架奪取都從小處開始，但很快就會產生連鎖效應。一旦開始失去權力框架，對方立刻就會察覺到不對勁，認知能力也會高速運轉，這代表其原始本能隨之啟動。此刻他會全神貫注於當下，思忖現在是什麼狀況？

他可能因為你的舉動而覺得有點新奇，但你的態度又不致無禮到讓他不爽。只要我們倔強又不失幽默，對方就會欣然接受挑戰，知道自己遇到了內行人。此時，對方也會意識到眼前比賽正式開始，而且你們都會樂在其中。

比賽一旦開始，就會有自己的慣性。請盡量利用自己的權力適時進退，讓對方把注意力放在當下，這才是最重要的目的：抓緊對方的注意力，直到提案結束為止。

不過，也請千萬小心不要濫用手中的權力。只要擅長駕馭框架，就會成為「框架達人」，屆時就會了解主導框架不代表贏得比賽，而是贏得比賽的一項手段。沒人喜歡被人踩在腳下，因此只要你掌握了框架，務必善用這份權力，讓彼此都覺得好玩刺激。 懂得在小處拒絕與違抗，就可以大幅擾亂對方的框架，不僅可以促使人際權力結構均等，還能把所有權力轉移到你自己身上，接著就有待你善加利用。

（本文摘自歐倫．克拉夫著《募資提案教父的破億成交術：Google、LinkedIn、高通、迪士尼都找他合作，簡報、銷售、比稿、說服、談判領域百萬暢銷經典》，商業周刊提供）

延伸閱讀

誘餌效應威力強大 引導投向「最好的選擇」

不懂的事易露破綻 專家教一招「倒帶」談判技巧

談判要沉得住氣！議價掌握三大重點