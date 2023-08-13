丁菱娟：面對難纏客戶的六大心法

看到這本書之後，我真是心有戚戚焉，心想若能早一點看到的話，或許我就能明白很多事，對客戶的簡報或Pitch成功率將會提高很多。

我自己身處於公關的龍頭企業，接觸的都是全球前十大的知名企業，可以想見這些客戶絕非省油的燈，對於當時相對年輕的我是很大的壓力，每次會議或比稿都是一場震撼教育。有的客戶會故意給人下馬威；有的人則是頻頻進出會議室、蓄意干擾簡報進行；有的一開始就表明只給你十分鐘，讓你把重點講清楚。以前遇到這種情況總是戒慎恐懼，不知如何是好。雖然事後知道客戶是在考驗我們的應變能力，以及壓力承受指數，卻沒有一套因應之道。本書作者也經常遇到相同的情境，但是他卻可以將劣勢扭轉成優勢，從客戶端拿回主導權，與客戶平起平坐，這是我最佩服的地方。

當然，Pitch最重要的還是說服，將你的構想或產品賣給對方，所以一開始在氣勢上好像少了一截，但是腦袋瓜裡若握有客戶所需要的解決方案或創意，其實是客戶比較需要你。所以不必卑躬屈膝，要有自信，想清楚客戶到底需要什麼，你可以為他們解決什麼問題，還有，你要用什麼方式來讓客戶印象深刻，這都是高手過招時的必要思考關鍵點。

作者從精神科學、神經科學、金融學、心理學、行銷行為等各個層面來分析我們在Pitch過程的一些狀態，提出了STRONG心法，這六大心法其實就足以提供我們在打仗的時候必備的武器了，其中最重要的當然是如何引起人們的注意力以及鉤住他們的興趣。要知道，人的集中力是很容易渙散的，一旦精神不集中，我們講什麼客戶也聽不進去。

有了這六大心法後，還要具備過人的勇氣和充分的準備，臨場的應變能力也相當重要。有時候在Pitch過程中，光憑你和客戶一個眼神交換，或客戶的一個肢體小動作，就應該能立即判斷和調整簡報的策略和步驟了。 俗話說得好，沒有賣不掉的產品，只有不會賣的行銷人員。作為行銷人員當然不能說謊，卻應該具有說服的能力。當某一天你可以言之有物、與客戶平起平坐，甚或擁有跟CEO對話能力的時候，就是屬於你的必勝時刻。

（本文作者為世紀奧美公關創辦人丁菱娟，摘自歐倫．克拉夫著《募資提案教父的破億成交術：Google、LinkedIn、高通、迪士尼都找他合作，簡報、銷售、比稿、說服、談判領域百萬暢銷經典》，商業周刊提供）

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