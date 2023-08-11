你怕死嗎？珍惜每一個能呼吸的日子

這些年我最喜歡的電影之一是《一路玩到掛》（The Bucket List），裡面說一輩子結束時，人在上帝面前會被問兩個問題，如果你的回答都是「是」，你就能上天堂。第一個問題是你快樂嗎？第二個問題是你讓別人快樂嗎？因為生命很短，所以人總在有限的生命裡去尋找超乎生命的意義、去尋找能用生命捍衛的東西，只有這樣，才能讓生命變得更美好。

其實，這就是很多父母逼著子女努力奮鬥的原因—他們把子女當成自己生命的延續，自己無法找到這樣的目標，就讓子女背負。

這輩子，我們都在找目標，都在期待以後，都在等待明天，卻忘了，明天可能不會來，未來可能不存在。真正的快樂，是要去追求超乎自己本身的目標，同時讓自己和別人都快樂。

當我們知道自己的生命很短，甚至很快就結束時，是否會正視死亡，同時正視生命？我們不願意談論死亡，甚至懼怕，每次聊到死亡，就會感到無比恐怖。

在合肥的一個晚上，我見到了著名的法醫秦明。秦明最近很憔悴，用他的話說，他一直很憔悴，因為他的工作，總在生死之間。

我問他：「你天天面對死亡，有什麼最深刻的感覺嗎？」

他喝完杯中的酒，說了三個字：「好好活。」

什麼是好好活？就是在有限的生命裡，做有意義的事情，讓自己快樂。其實，當我們知道生命進入倒數計時時，所謂的深仇大恨、憋屈委屈、難受痛苦，都會煙消雲散，都會顯得不那麼重要。

秦明還講了一個故事：在一起交通事故發生後，受害人受傷嚴重，進醫院後，他被下了病危通知。醫生請來了法醫。法醫在門口，等待驗屍，卻被家屬拿椅子打傷，家屬一邊打，一邊說：「誰叫你們來的？你們是期待我家人死嗎？」

秦明搖著頭說：「因為人們都沒有做好死亡的準備，沒有正視死亡是生命的一部分，所以，在很大程度上，他們把不滿的情緒，轉移給了外面的世界。」

其實，只有面對死亡，才會積極生活。這是秦明告訴我的。所謂好好生活，其實就是努力按照自己的意願過一生。

珍惜每一個能呼吸的日子

寫到這裡，忽然有一些沉重，於是我翻了翻書，了解一些關於死亡的資料： 在美國，25%的醫療保險費用，花在了5%生命處於最後一年的病人身上，其中大部分錢用在了最後幾個月沒有明顯作用的治療上。這個資料在國內，也不容小覷。醫療資源也存在被浪費的問題，許多無法醫治的患者被要求「不惜任何代價搶救」，於是一部分資源被浪費了。

許多人在人生的最後幾年裡，並沒有得到很好的照顧，沒有尊嚴的離去，他們在大量的藥物、痛苦的化療、神志不清的狀態下結束了生命。用阿圖．葛文德《凝視死亡》（Being Mortal）一書中的話說：「我們最終的目的，不是好死， 而是好好的活到終了。」

可事實呢？許多人生命的最後一段時間，是極度難過的，是沒有尊嚴的。為什麼我們這麼不願意離去？是因為關於死亡，我們從來沒有做好準備，而沒有準備好死亡，就沒有辦法好好的生活下去。

我的母親曾經跟我說過，最好的惜命，不是去買補品吃，而是精采的過好當下每一天。這句話讓我很有感觸，與其思考死亡後的生活，擔心死亡時的痛苦，還不如用心過好當下。因為只有過好當下，才能無愧於心。

《凝視死亡》這本書裡提到了臨終關懷和安寧療護，《死亡醫生》（You Don’t Know Jack）這部電影裡提到了安樂死，這些東西，目前不在我們的醫療體系裡。當然，我不是支持安樂死，而是我們大多數人覺得自己還有大把青春可以揮霍，忘記了生命總會有終點。

每個國家的醫療體系，都有著自己的規則和規律。可是，生命的規律卻一樣：都是幾十年，最多一百多年，從幼年到青年、到壯年、到老年，再到死亡，誰也逃不掉。

我們因為太年輕，所以不去思考死亡。但你知道嗎？在1982年，耶魯大學的哲學系教授雪萊．卡根（Shelly Kagan）就開始盤腿坐在講臺上，和學生們聊起了死亡，帶著美國學生在最年輕時，了解生命和死亡的意義。後來他把課堂上和學生探討的話題，寫成了一本書—《令人著迷的生與死》（Death），有興趣的人可以找來看看。

而這一生，這一世，我們是否活出了比自己生命更重大的意義？是否活出了自己想要的一生？那些還在抱怨的人、還在浪費時間的人，不過是因為他們確定還有明天、還有未來、還有數不清的大把光陰。可是，如果人們開始意識到生命其實很短暫、意識到有可能沒有明天呢？ 如果每天的生活都是恩典，你還會不會去追求那些無意義的事？還會不會去恨那些無意義的人？是否會放下一些不開心的事？是否不去拖延重要的事，馬上開始做呢？

（本文作者為李尚龍，摘自 《高收入的能力，學校沒教：畢業面對的第一個問題，就是賺錢，但沒有教授會教──現在知道，你少奮鬥10年、20年》，大是文化提供）

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