畢業該工作還是考研究所？這個故事讓你看清真相

我想起我的朋友阿力，他的故事可以幫助我們看得更清楚。阿力畢業後，有兩條路擺在他面前：一條路是考原本學校的研究所，另一條路是進一家世界500強企業工作，月薪人民幣5,000元（按：人民幣兌新臺幣的匯率，本書以2023年4月14日，臺灣銀行公告之匯率4.507元為準，此約新臺幣22,535元。後續若無特別註明幣別，皆是指人民幣）。

選了半天，他還是認為自己沒有做好進入社會的準備，放棄了企業給的 offer（錄取通知），在學校繼續深造。讀研究所3年，我見過他2次，他說自己在韜光養晦、寒窗苦讀，我說你這是在世外桃源。

其實他的生活壓力不大，除了幫導師做做事、賺賺錢、寫寫論文，其餘時間他很少出校門。看似每天在用功讀書，其實當沒有短期目標和壓力時，一個人是很容易變頹廢的。

我參加了他的研究所畢業典禮，他說了一句讓我很難忘的話：「我和大學生最大的區別，就在於他們浪費了4年，我比他們多浪費了3年。」

這句話讓我感到很震驚，我問為什麼這麼說？他說畢業後，同一家公司發錄用通知給他，月薪卻只有6,500元。他讀研究所3年，月薪只漲了1,500元，還沒加上通貨膨脹。最搞笑的是，他的大學同學在這三年已經做到了專案經理，變成了他的上司，他卻要從頭開始幹。理由是，他沒有相關經驗，要先熟悉公司的業務，相當於從零開始。

我說：「但是你這3年讀研究所學到的東西沒白學啊。」

他笑了一下，說：「你看過別人殺豬嗎？」我說看過。

他繼續說：「你會殺嗎？」我說不會。

他說：「我現在就是這樣，看過太多人殺豬，聽過太多人說怎麼殺豬，該我殺豬時我不敢，於是又看別人殺了3年豬，現在逃不掉了，輪到我殺豬了，傻了。」這幾年是他的導師在壓榨他，成了他的老闆，成天和同學在實驗室裡爾虞我詐，他說：「早知道是這樣，還不如出國或者早點去工作。」

他講給我聽的故事，讓我挺難受的。如果他知道自己早晚都要面對找工作這件難事；早晚都要面對對社會的恐慌；早知道在學校的所有學習、生活都是為了更順利的進入社會，他會不會在3年前就不考研究所了？或者，他工作幾年，知道自己缺什麼、需要什麼後，再去考研究所？

我不是在強調考研究所不好，而是說不應該只為了逃避而考研究所。但也真的有很多人，透過考研究所改變了生活。而且太多人因為考研究所，生活的軌道發生了巨大的變化。有三種人考研究所，是真的能改變命運，而有一種人是最不適合考的，我放在最後講。

大學學歷不好。

如果你大學聯考發揮失常，對自己本科學歷不滿意，且它影響到你找工作，那麼就設一個名校研究所為目標吧。畢竟，名校擁有更多的資源、更好的師資力量和更厲害的同學，說出去也有面子一些。甚至有一天在找工作時，你也可以直接報自己的研究所學歷。

放心，面試官一定不會再問你的大學學歷，因為你現有學歷往往會蓋住原有學歷。如果他問了，你也可以自豪的回答，因為從那樣一個學校到現在這個學校的研究所，鬼知道你經歷了什麼。

真的想要去做學術研究，想要去深造。

很多科系是真的需要深造的。比如我的一個學生學的是地球物理，他告訴我，大學的學歷真的不夠支撐自己對這個領域的了解。所以他必須考研究所，甚至是考博士，必要時，還要申請博士後研究員。

我聽得發呆，說：「博士後研究員啊……」。

他笑著告訴我：「因為我喜歡這個科系，想一輩子做學術，想更深入的了解這個領域。這個領域，就是我的世界。」後來，他發憤圖強，真的考上了北大， 是六年碩博連讀。他說以後還要申請博士後研究員，想留在學校一心一意做學問。聽起來，這是一種不錯的生活，畢竟在學校生活相對安穩，但也有挑戰。

不喜歡自己的科系。

由於某些原因，很多人所讀的科系是不得不讀的，本以為一些主修學著學著就會喜歡了，殊不知，學著學著就厭倦了。我遇到過很多學著自己不喜歡的主修的人，明明知道自己喜歡的是另一個領域，但為了本科學歷，不得不繼續學著。

我曾經寫過一篇文章叫〈別拿你擁有的，去限制你無限的可能〉中提到，你可以利用閒暇時間去學習一個喜歡的科目，並且能學得很好，只要你肯犧牲睡眠時間和打電動的時間。

但如果沒有資源呢？那你就可以考慮透過考研究所來實現跨界。透過考研究所，你可以從一個城市考到另一個城市，也可以從一個領域進入另一個領域，站在那個領域的起點，可剩下的，你依舊要靠自己的奮鬥和努力。

所謂考研究所，不是逃避找工作和走入社會的理由，而是跨界、提升、轉型的起點。如果不是出於以上三個原因想去考，我建議你嘗試找工作，或者合夥創業，哪怕要從基層開始，雖然累，卻也是一種學習。只不過，這種學習不是坐在教室裡聽老師講課，不是坐在宿舍裡看幾本雜書。社會教你的，會更殘忍、更直接、更痛，卻更有用，能打造出最好的你。

而最不應該去考研究所的，是那種既迷茫又焦慮的人。這種人在大學生裡占大多數，迷茫、目標不明確，看見別人考，自己也跟著考。他們對於到了大四還不知道自己能幹什麼，感到焦慮，於是什麼都想試試，到頭來卻什麼也沒有做好。這種人最容易從眾去考研究所。

這樣的人，先別說考不考得上，其實容易耽誤找工作的最好時機。這樣的人還有一個潛意識，就是盡量拖延走入社會打拚的時間，避免盡快進入職場。但無論如何，你都要進入社會，走進另一所「大學」。在社會這所大學裡，沒有畢業一說、沒有輔導員，也沒有教室。但你會發現，每天都是考試、每日都是測驗。從學校到社會，每個人都要完成轉型，逃不掉的。

最後，回到這個問題本身。

我見過許多大三、大四的學生不停的問著別人：「我該考研究所還是該工作？」這一問，就是一個月，他整個月迷茫著、發問著，卻一直不做些什麼，坐在宿舍裡打電動、看劇。時間一分一秒的過去，他還在不停的問著別人：「我該幹什麼？」然後6月過去了，校園徵才季結束；然後12月到了，準備考研究所來不及了。他又繼續等待第二年，繼續迷茫著。

美國詩人愛默生（Ralph Waldo Emerson）說過：「二十多歲最重要的是堅持，三十多歲最重要的是智慧，四十多歲最重要的是選擇。」

二十多歲時的迷茫是常態，因為選擇是四十多歲的人才擁有的能力。既然如此，那你在迷茫時為什麼不先做點什麼？你為什麼不先寫份簡歷，去人才市場投投，看看自己適合做什麼？你為什麼不去找個導師問問，你喜歡的科系今年招不招你這科系的研究生？幾個名額？該如何備考？

人啊，最怕的就是永遠不邁出第一步，去嘗試，然後堅持一下。有時候，一件事情堅持著堅持著，就可能變成了事業；一段戀情，堅持著堅持著，就可能變成了婚姻。

有人說，要是堅持錯了呢？

那又如何？你還這麼年輕，大不了從頭再來啊，總比你在原地傻站著強。作家楊絳說過：「你的問題主要在於讀書不多而想得太多。」 其實，還有一件事情更痛苦，就是躡手躡腳、恐懼前方，不邁出第一步去嘗試。還沒開始做，就自己嚇自己，說萬一不行呢？你只有試過才會知道，自己適不適合現在考研究所、適不適合現在工作。一旦決定，就義無反顧的拚；一旦放棄，就無怨無悔的走。這才是青春該有的模樣。

（本文作者為李尚龍，摘自 《高收入的能力，學校沒教：畢業面對的第一個問題，就是賺錢，但沒有教授會教──現在知道，你少奮鬥10年、20年》，大是文化提供）

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