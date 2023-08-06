疫情之後 交通新面貌為何？非洲何時起飛？

2022年，疫情的威脅漸行漸遠，在世界上的某些地區，觀光與航空產業漸漸甦醒，恢復血色。可是，在這近兩年內，數百萬男男女女拔足啟程的活動進入了休眠模式。在2020年底，多數航空公司絕大部分的機隊禁足不飛。因此，當時全世界的航空運輸縮減了超過六成，慢速運轉，跟近50年來的蓬勃發展形成強烈對比。航空業原先之所以快速成長，是因為航空運輸的普及，讓開發中國家的中產階級也能搭機旅行。在1990年代，搭乘飛機的普及化推動了航空運輸產業的改組，使各大機場發展為航空樞紐，也就是讓人流與物流有多重的轉運平臺。

這樣的航運模式將航運流量一舉導向數個巨型機場，造就了航空公司的規模經濟，也最大化飛機載客的量能。

這些航空樞紐透過不斷新增轉機目的地，希望能吸引到愈多旅客愈好，進而展開競爭大戰。這樣的競爭體現在各大航空公司及機場的角力，也成為世界各國增強國力時不可忽視的著眼點之一。

2019年，全球流量前十大的國際機場有四座在美國—以亞特蘭大機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）居冠，進出人次超過1億1000萬—兩座位處歐洲，另外四座則在亞洲。北京機場躋身國際，是世界流量第二大的機場，進出人次有1億人，接著是洛杉磯（8800萬人）和杜拜（8600萬人）。這個排行顯示，從2010年起，航空運輸的成長主要發生在亞洲，原因不外乎這個區域的人口與經濟成長，而歐洲和美國則屬於「成熟」的市場，並不預期會有勢若長虹的成長。

航空運輸重心移向亞洲

2000年，亞洲有兩座機場（東京與首爾）進入世界前20大機場的排名，從2017年起，亞洲空中航運巨頭出現了新的樣態。印度、印尼、新加坡和中國多處相繼出現航空樞紐。不過，在這之前，中國跟美國一樣，航空樞紐主要用於支援國內航線，穿越廣大的國土。為了連結國際巨大的人流與物流，中國於2019年啟用北京第二個航空樞紐—大興機場，企圖讓吞吐量達到1億名旅客。於是，北京加入了坐擁數座國際機場的大都會俱樂部。中國走向國際的其他標記，還包括2020年另一座航空樞紐的落成。它座落於四川的省會成都，航線通往西方國家。而且，我們不能忘記香港漸漸融入同一座體系。以出入人流來說，香港位居世界第八大國際機場；但就貨運而言，香港可是世界第一，排在美國孟斐斯（Memphis）和上海前頭。

近20年來，航運平臺最激烈的競爭無疑發生在中東地區。中東由於位處歐亞之交，作為長途郵班的中繼站行之有年，進而變成國際競爭（各國國籍航空公司）短兵相接之處。這些中東的航空樞紐吸取來自歐亞的旅客，將他們重新運輸至歐亞各大城，包括巴黎、倫敦、法蘭克福、曼谷、孟買及上海等地，或是送往非洲、澳洲或美洲去。

杜拜作為樞紐：實力的標記

在Covid-19疫情爆發之前，杜拜機場在2019年有8600萬人次出入，流量排行世界第四大，在中東航空樞紐的競爭之中，獨占鰲頭。由於跟其他酋長國相比，杜拜擁有的石油礦藏最少，所以很早就開始多元化經濟發展，拓展商務、運輸和觀光等產業。1985年，阿拉伯聯合大公國創立了國籍航空公司—阿聯酋航空。由於阿聯酋航空提供的航班密集，向歐美購入巨型客機，又因為有國家補助，開出的票價誘人，加上工作條件自由開放，使杜拜機場吞吐的旅客數能在十年之內成長三倍，並在2015年擊敗倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），成為世界上外籍旅客出入數量最多的國際機場。2013年，杜拜因應在地經濟發展以及觀光業的興盛，啟用了第二座國際機場—阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）疏運人流，同時也為2020年的世界博覽會（因為疫情延期至2021年秋天）做準備。這座新的機場離阿聯酋首都阿布達比更近，也縮短了與阿聯酋另一間國籍航空公司—阿提哈德航空公司（Etihad Airways）總部的距離。阿勒馬克圖國際機場的另一個機能，緊密連結杜拜的傑貝阿里港，世界第九大海港。

可是，杜拜的優越地位在近年來受到挑戰。這項挑戰來自伊斯坦堡，同樣擁有東西之交的位置優勢。2019年，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Atatürk Airport）的流量將近6500萬人次。就算這座機場曾在2016年6月發生恐怖攻擊事件，它的國際排名在八年之內從30躍升至14，成長表現亮眼。2019年之後，阿塔圖克機場便關閉了，因為土耳其政府已在2018年10月啟用新的伊斯坦堡機場（Istanbul Airport）。新機場位處黑海沿岸，有六座跑道，航線通往數百個目的地，就此取代阿塔圖克機場。在土耳其總統艾爾段的心目中，這座機場必將助土耳其一臂之力，成為區域強權，立志問鼎世界第一航空樞紐的寶座，擠下亞特蘭大機場和該機場在2019年1億1000萬人次的成績。

尾隨在土耳其身後的，是機場世界排名第15的卡達。這個小小酋長國也是航空樞紐競技場上的一員，以哈馬德國際機場（Hamad International Airport）和卡達航空下場競爭。

卡達是2022年世界盃足球賽的主辦國，意圖藉由這場盛會吸引5000萬個旅客。由於卡達和伊朗過從甚密，而且支持穆斯林兄弟會，在2017年至2021年間，曾相繼受到沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及與葉門等鄰國的航空禁運制裁。即便如此，杜哈作為航空樞紐的角色仍在國際競爭中站穩腳步，跟2018年的成績相比，卡達機場國際旅客流量上升了三名。

COVID-19世界大流行

根據世界銀行以及國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）的統計，近50年來的航空運輸翻倍成長。在1970年代，世界空運人次約為3億名旅客，到了2017年，這個數據超過40億。在原本樂觀的估計中，這個數據到2050年會變成雙倍，但Covid-19疫情的衝擊始料未及，讓人重新檢討這個指數性的成長。

樞紐系統

空運管理仰賴「軸輻式」（hubandspoke）的星狀樞紐網路系統。這個系統運作的方式，是將各個次等的航線導向單一座機場，利用這個轉機平臺打通許多重要的連結。為了要讓航運網囊括最大數量的重要目的地，這是最合理的組織方式。航空樞紐出現在1970年代末的美國，到1990年代在歐洲逐漸普及。

非洲何時起飛？

在非洲，機場成為國際競爭的項目，才剛開始不久。到了2018年，非洲聯盟才讓非洲的天空走向自由化，形成獨一無二的市場，吸引各方勢力進場經營。這個情形，跟40年前的美國以及30年前的歐盟，如出一轍。非洲的航空樞紐規模仍十分有限，而且離各大政經與運輸中心有段距離。非洲第一大機場是南非約翰尼斯堡機場，年流量是2100萬名旅客，接著是衣索比亞的阿迪斯阿貝巴機場（Addis Ababa Bole International Airport）、肯亞的奈洛比機場（Nairobi International Airport）、埃及的開羅機場（Cairo International Airport）和摩洛哥的卡薩布蘭卡機場（Casablanca Airport）。不過，變遷正在發生。阿迪斯阿貝巴作為衣索比亞航空的基地，可以飛往數百個目的地，和杜拜競逐南撒哈拉地區航線的市場。

世界各大航空樞紐 （以2019年出入人次計算）

（本文摘自艾蜜莉・奧柏芮、法蘭克・泰塔爾著《地圖下的風起雲湧：烽火又起》，寶鼎出版提供）

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