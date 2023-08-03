地圖下風起雲湧 穆迪為印度帶來的轉折

充斥嚴重不平等的經濟強權

印度和中國一樣，是人口量體的巨人。2020年，印度總人口估計上看13億，高居世界第二，但領土面積幾乎只有中國的三分之一（約330萬平方公里）。印度是世界上人口最稠密的國家之一，它的領土比歐盟略小，人口卻比歐盟多出三倍，人口密度可想而知。在分布上，多數印度人居住在鄉村（66%）。

不過，印度在近20年間成為經濟強權，以資訊服務、生化科技和生醫製藥等產業領銜世界。印度的購買力平價排行世界第三，僅次於中國和美國之後，排在日本之前，在全世界生產毛額中的占比是6.7%。印度經濟成長強健有力，2010年至2020年這十年間，平均經濟成長率是7%。可是，這些都沒能防止印度成為世界上最不平等的國家之一。「樂施會」（Oxfam）是一個對抗不平等及貧窮的非政府組織，根據樂施會統計，印度人口中最富有的1%擁有全國42.5%的財富。雖然印度的經濟成長有目共睹，但印度有超過五分之一的人仍極端貧窮，尤其是農村地區一窮二白。而且，Covid-19疫情助長失業率的攀升，連具有大學文憑的都市青年人口也無一倖免。

印度的社會不平等根植在種姓制度之上。雖然種姓制度早已被官方禁止，但持續在印度社會沿襲血脈。婆羅門（Brahmin，祭司）是種姓制度中的最高階級，而首陀羅（Shudra，奴僕）則屬於下層階級。至於達利特（dalit，意即「穢不可觸」），顧名思義，因為從事的行業被視為汙穢不純，被排斥在種姓制度之外，是為賤民。今天，多數印度人是否能取得教育、醫療照護、自來水跟電力都是重要的議題，尊重人權及民主亦然。

位處印度次大陸之心

印度位於南亞，是一座遼闊的半島，深入印度洋之中。印度北部環繞西馬拉雅山山脈，是三條河流的發源地，包括印度河、恆河以及布拉馬普特拉河。這些河流沖積出印度河-恆河平原（Indo-Gangetic Plain），是孕育出印度歷史的中心。印度首都新德里便位在這座平原上。到了東邊，平原開散成世界上最大的三角洲。往南，便進入德干高原，濱海沿線長達7000公里。

政教分離的原則行將就木？

印度具有多元文化和信仰，在1947年獨立，以法治國家原則去行民主議會制。印度憲法保障所有公民的平等與信仰自由，無論他們信奉什麼宗教。依據政教分離的原則，印度對所有宗教一視同仁，這項原則在1976年加入印度憲法序言。

可是，從2014年以來，印度由納倫德拉・穆迪（Narendra Damodardas Modi）領導。穆迪是印度教民族主義（Hindunatio-nalism）的死忠信徒，認為印度教高其他宗教一等。穆迪曾在古吉拉特邦（Gujarat）擔任地方首長，從此展開政治生涯，古吉拉特邦和巴基斯坦接壤，十分富庶。從2001年到2014年，穆迪將古吉拉特邦變成「印度教特性」（Hindutva）的實驗室，落實印度教高等的意識形態，也是穆迪所屬政黨—印度人民黨的黨綱。2014年議會選舉期間，穆迪承諾推動經濟改革，因此獲得大勝。2019年，穆迪光榮連任，從此開始推行系統性歧視穆斯林的政策，層級從印度人民黨執政的行政區擴及全國。這包括禁止殺牛（因為牛在印度教中是神聖的動物），訂定具有歧視性的移民法規，禁止來自鄰國的伊斯蘭移民取得印度公民資格。同時，印度人民黨還核准了一筆建案，也就是在北方邦城市阿約提亞（Ayodhya）一座清真寺的遺址上興建印度教神廟。這座清真寺在1992年被印度教民族主義分子摧毀，在全國不同宗教社群之間引發暴力衝突。查謨及喀什米爾聯邦（Jammu-et-Cachemire）是印度唯一以穆斯林為主的行政區，靠近邊境，局勢不穩，牽涉印度、巴基斯坦與中國各項爭議，被憲法賦予特殊自治權。但是，印度政府卻在2019年8月猝然收回這項權利。印屬喀什米爾就此被一分為二，成為拉達克聯邦屬地（Ladakh）和查謨及喀什米爾聯邦屬地，由新德里直接管轄。

地緣政治第一環：鄰國

印度地緣政治第一環：近鄰

印度有八個鄰國，構成印度地緣政治關心的第一環。不過，總體來說，印度和多數鄰國的關係牽涉許多歷史淵源，盤根錯節，印巴關係便是最好的例證。加上印度行事氣勢凌人，讓小國覺得印度一副霸主派頭。

在國際上，印度為了鞏固勢力無所不用其極，祭出所謂的「三個同心圓」政策。印度地緣政治的第一環，便由接壤的鄰國組成，其中包括巴基斯坦、中國和斯里蘭卡。就算中國威震一方，印度從獨立以來，便也以區域強權自居，透過人口、經濟與領土關係疊加出的影響力，與中國分庭抗禮1985年，印度偕數個鄰國以及阿富汗創立了「南亞區域合作聯盟」（South Asian Association for Regional Cooperation，SAARC）。不過，這個合作聯盟並沒有辦法為南亞局勢做出定論，因為印度較小的鄰國很快便對印度霸權心生排斥，而且許多承襲自過往的爭端根深柢固，對當今局勢的影響非常顯著。

舉例來說，印度與巴基斯坦的關係便是如此，因為巴基斯坦是印度的宿敵。英屬印度在1947年解體，起初便是透過宗教信仰的區別—印度教或伊斯蘭教—進行人口與領土的分化與交換，是為「印巴分治」，最後衍生出兩個新的國家，也就是印度和巴基斯坦。草創初期的巴基斯坦包含兩個政治實體—東巴基斯坦（今天的孟加拉）與西巴基斯坦，由印度居中，分隔兩處。這些切割與區隔造成許多族群暴力衝突，使數百萬人流離失所，數千人喪生，形成印巴兩國的嚴重齟齬。印巴衝突有四次便是起因於此。其中兩次是因為喀什米爾的主權（分別發生於1947至1948年，另一次發生在1965年）。1971年則牽涉東巴基斯坦的分離，印度承認也支持東巴基斯坦的獨立事實，參加了戰役，促成孟加拉獨立。另一場印巴武裝衝突則發生在1999年，巴基斯坦軍隊進入由印度控制的喀吉爾高原（Kargil Plateau），引發駁火。

1998年，出於互相恫嚇的意圖，印巴兩國皆進行核子武裝行動。但這並沒有阻卻衝突繼續發生，例如在2001和2008年，來自巴基斯坦的伊斯蘭激進分子鎖定印度境內，發動恐攻。從此之後，雖然雙方數度想要透過規範的約束來化解爭端，但努力統統付諸流水，印巴衝突仍然一觸即發。這可見於2019年，穆迪收回喀什米爾施行了70年的自治權。這項決定觸動了印巴關係中的緊張神經。

在這樣的局勢之下，印度和阿富汗的關係具有顯著的策略價值，因為印阿關係可以牽制巴基斯坦這個勁敵。

印度跟孟加拉的關係也出現愈來愈多難題。新德里時常怪罪達卡（Dhaka）當局並不系統性支持新德里的立場，也不樂見達卡跟北京愈走愈近。加上孟加拉支持印度東北部—阿薩姆（Assam）的分離主義運動，更是讓新德里跳腳。此外，印度也頻頻呼籲孟加拉要維持邊境秩序，這兩個國家共享邊境，總長超過4000公里。因為怠於監管，印度當前有2000萬名來自孟加拉的非法移民住在境內，其中有600萬落腳在阿薩姆。1993年至2013年間，印度築起長達3200公里的鐵絲圍牆，防止偷渡客潛入。2015年，印度和孟加拉曾達成一項協定，處理兩國境內百餘座飛地的法規問題。至於尼泊爾及不丹，這兩個國家雖然從古到今和印度關係緊密，如今則遇到中國競相拉攏。

地緣政治第二環：印度洋

印度洋，地緣政治第二環

自古以來，印度總是將印度洋視為「自家的」海洋。今天，面對中國步步進逼，印度意圖加強海軍軍力。可是，印度無法以一己之力控制整片印度洋，於是和多國展開合作，合作對象包括美國、法國、泰國、印尼甚至數個非洲國家。鑑於中國在這個區域樹立門戶，川普政府決定將「印度-太平洋」納入國家安全的經略部署之中。

在地緣政治的第二環中，印度還是要顧及中國的競爭。縱然印度將印度洋視為其傳統上的勢力範圍，斯里蘭卡和馬爾地夫（Maldives）面對新德里時，卻別過頭去，看向北京。不過，為了要駕馭這塊海洋空間，印度在1997年連同其他印度洋沿岸的國家，創立了「環印度洋區域合作聯盟」（Indian Ocean Rim Association，IORA），結盟宗旨是要促進區域合作。印度洋是世界航運的輻輳之地，四通八達，看在它目前還是「美國的海洋」的分上，這樣的區域合作目標，仍大有可為。

美國透過位於吉布地、波斯灣沿岸國家以及新加坡的軍事基地（或設施），掌控著進入印度洋的主要海峽。美國之所以有辦法監控這片遼闊的海域，是因為迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）軍事基地帶來的效益。可是，美國不再獨霸一方—中國正一步步拓點，意圖制衡印度的區域野心。中國的作為被稱為「珍珠鏈戰略」（String of Pearls Strategy），透過在印度洋沿岸設立中國軍用或民用設施，加上新絲路計畫的施行，串連區域影響力，被新德里當局視為一項圍堵政策。

有鑑於此，印度加強海軍軍力，保障航運路線安全，因為印度九成的對外進出口貿易都依靠海運，尤其是石化燃料。於是，印度利用所屬島嶼，包括拉克沙群島（Laccadive Islands）以及安達曼-尼科巴群島（Andaman-and-NicobarIslands）「監控」航向麻六甲海峽（Strait of Malacca）的航道。此外，印度還在塞席爾（Seychelles）和模里西斯（Mauritius）建造海軍與空軍基地，在馬爾地夫、塞席爾和模里西斯之間的海域航安中，逐漸取得主導地位。然而即便如此，印度能力有限，無法獨自控管整片印度洋。

自從冷戰結束以來，印度和東南亞諸國發起了稱為「東望」的政策（Look Eastpolicy），讓印度能向東南亞國家協會靠攏；其中，有某些東協成員國跟印度一樣，對中國的區域強權感到擔憂。另外，印度也打日本牌。為了牽制中國的新絲路，印度和日本發起了一項反制計畫，名為「自由走廊」（Freedom Corridor）。自由走廊通聯亞非兩洲，是一道社會經濟發展走廊，印度想成為自由走廊的奠基者之一。同時，印度和日本也發起軍事及經濟的合作計畫作為配套。

地緣政治第三環：放眼世界

印度語言及宗教的馬賽克拼貼

印度文化多元紛呈，好比一幅馬賽克拼貼，境內保有1600種語言。印度最通行的語言是印度語（Hindi），每十個印度人有超過四個說印度語。印度語和英語並列印度的官方語言。因為文化多元的緣故，印度建國時採取聯邦制，便是依照各地的語種來進行分區。同時，印度也流行多種宗教，十個印度人裡面有八個信仰印度教，而穆斯林則構成印度15%的人口，讓印度成為世界上第三大穆斯林國家，僅次於印尼和鄰近的巴基斯坦。

印度作為聯合國的活躍分子，從1950年起便加入各項聯合國維和行動，在非洲活動。同時，印度也是G20以及金磚五國的成員。金磚五國是新興國家俱樂部，成員也包含中國。中印角力，影響層面擴及全球。

不過，中印兩國其實也有共享的關注面，首先就是人口問題。中國巨龍和印度巨象加起來便占去地表四成的人口，還有全世界國民生產毛額的18%。再來，是經濟。近20年來，中國成為印度首要的經貿夥伴，往來密切。中印兩國因為利益交匯，成為過從甚密的基礎，卻沒能因此化解所有緊張。2005年4月，溫家寶訪問印度時，新德里承認中國對西藏自治區具有主權，而中國則投桃報李，承認印度對錫金邦（Sikkim）具有主權。2018年5月，習近平拜會穆迪，讓中印關係更上層樓。當時，北京當局正和川普的美國進行貿易戰，周旋正酣之際，極力在世界各地謀求支援，制衡日本和印度對中美貿易戰採取的因應之道。而在穆迪這邊，他需要的，是向選民展現外交手腕俐落有效。

從2017年起，印度也成為上海合作組織的一員。上海合作組織由中國和俄羅斯創立，和印度同期加入的成員國還包括巴基斯坦。

Covid-19疫情加劇了這個多方角力的局勢，讓印度和美國愈走愈近。除了中國崛起，印度與美國共同關切的議題還包括伊斯蘭主義恐怖攻擊、核武以及印巴關係的不穩定，這部分讓華盛頓當局憂心忡忡。

（本文摘自艾蜜莉・奧柏芮、法蘭克・泰塔爾著《地圖下的風起雲湧：烽火又起》，寶鼎出版提供）

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