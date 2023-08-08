淪為可評量的「效率」 將導致惡果

在事業單位制組織中，績效評量至上。有人可能覺得這道理很顯然：畢竟，數字不會撒謊，不是嗎？

是的，通常是。我們全都知道如何玩弄數字，雖然，有時候，最終是玩弄自己。再者，數字往往失真，這可能對組織的社會效益造成嚴重後果。

多年前，我寫過一篇文章〈探討惱人的「效率」一詞〉（A note on that dirty word efficiency），討論為何「效率」一詞已經冠上了壞名聲。（試問，誰會期待一個「效率專家」來訪？）兩個疑問就能幫助解釋這個。第一，若我說一家餐廳有效率，你首先想到什麼？你是否想到服務速度？多數人想到的是這個（至少，以英語為母語的人是如此，在一些其他語言中，「效率」這個字有不同用法）。為何不是首先想到食物品質呢？（我的父親說，若他聽到別人說一家餐廳有效率，他會疑問這餐廳的食物如何！）

第二，若我說我的房子有效率，你認為這指的是什麼？非常多的人說這指的是暖氣成本。但是，誰買房子時首要考慮的是暖氣成本，而不是其設計或當地學校的品質呢？

你看出什麼問題了嗎？當我們聽到「效率」一詞時，我們潛意識的聚焦於最能衡量的標準：服務速度，暖氣成本，這些都是能衡量的標準。所以，效率淪為可評量的效率，問題就出在這裡，導致三種重要後果：

因為成本通常比效益更容易衡量，因此，效率往往淪為節約，亦即刪減可以衡量的成本，犧牲較難衡量的效益。例如，政府刪減保健與教育成本，無法衡量的這些服務的品質就惡化了。（再重複一次：我們真能評量一個小孩在教室裡實際學到了什麼嗎？）刪減研發或維修預算，好讓他們自身能快速賺得更豐厚的分紅的執行長呢？還有，別忘了第一章提到的那個想出種種方法來使一個交響樂團變得更有效率的學生。

由於經濟成本通常比社會成本更容易衡量，效率可能導致社會問題惡化。使一間工廠或一個交響樂團或一所學校變得更有效率，蠻容易的，只要你不在乎空氣、音樂或心智品質變差就行了。

由於經濟效益通常比社會效益更容易衡量，效率可能把我們驅向輕視品質的經濟心態。為了效率，我們吃速食，不吃更健康的食物。

所以，我們應該更謹慎看待效率、效率專家、有效率的教育、有效率的保健、有效率的音樂，以及任何迷戀於評量的組織。我們也應該小心於使用平衡記（balanced scorecards），不論它們的意圖有多良善（例如關注財務目標以外的社會性及其他目標），這些工具也是傾向最易於評量的東西。還有，下次再聽到某人說：「若無法評量，就無法管理」，你可以反問他們，可曾有誰成功地評量文化、領導力、甚至管理本身？事實上，可曾有人嘗試評量過評量方法與指標的成效，而不是假定它就是一個聖杯？不論你能否評量它，你最好還是管理它。

企業、政府及非政府組織做的每件事都有經濟性與社會性後果，它們的經理人愈是受到評量指標控管，他們就愈可能輕忽他們的行動的社會性後果。因此，事業單位制可能導致其經理人對社會性後果不敏感，甚至對社會性後果不負責任。在我看來，這是我們現今的組織世界面臨的最大問題之一。

（本文摘自亨利．明茲伯格著《明茲伯格談高效團隊：7種發揮競爭力的組織設計》，天下文化提供）

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