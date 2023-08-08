每個人都能找到生命中的關鍵 只是缺少發現的方法

我們做任何事情，都要找到關鍵去執行，這樣才能事半功倍。

1.關鍵就是做好一次，可以用一輩子

我不能直接跟你講「關鍵」是什麼，因為「關鍵」像是一把鑰匙，沒有一定的方法可以找尋得到，也沒有特別的訓練方式來幫助你找到它，因為它在不同時間點、不同的情況，所產生的樣貌都會不一樣，但我可以跟你說它可能會有的特徵，進而幫助你發現到它。

我常常跟夥伴們分享，做事要找尋到「關鍵」，才會事半功倍，不然做再多事情，缺少關鍵，也是白做工。對此，我最常使用的譬喻是：現在要從一樓爬到一○一的頂樓打開寶箱，你一路拚命衝刺，爬到頂樓時，卻發現自己忘了帶打開寶箱的鑰匙，這時候又得折返回一樓，再爬一次一○一層樓，才能順利打開寶箱。

那把鑰匙，就是所謂的「關鍵」，就如同我的譬喻，你有了鑰匙，但沒有努力爬上一○一層樓，你也看不到寶箱內的寶物；同樣的，如果悶著頭一路往上跑，卻沒有帶上「鑰匙」，爬上去之後，也是無法打開寶箱，還會更加氣餒。

我每次只要講到要人們去「做」關鍵的事，都很怕大家誤解我的意思，只去「找」關鍵。事實上，所謂的關鍵，在我的定義看來，就是一件事情要成功的「最後一哩路」或是「必經之處」。你懂得發現關鍵，並不代表不用去做其他努力（例如上述譬喻中的爬樓梯一事），很多人誤以為所謂的關鍵，就是快速捷徑，事實上這是不對的。關鍵不是「找到」，而是「發現到」。

這時候你可能會問：「難道一定要執行過才能發現到關鍵嗎？」

在這邊跟大家分享一個故事。我剛開始創業時，其實都跟著直覺進行產品的銷售，那時雖然會賣出一定數量的成果，但要怎麼把我的銷售流程，複製給夥伴們，一直都是我的困擾。

我將自己在進行銷售時所講的話錄下來，並搭配把商品賣得不錯的場合所講的話，做交叉比對。但是從中找不出規律，只覺得是我個人魅力所致，讓我感到相當困擾。到底該怎麼複製呢？

我突然靈光一閃，記起自小就很喜歡看電視購物臺的主持人叫賣，以及夜市、魚市場的拍賣叫賣，於是去找了一些片段出來比對一下⋯⋯原來我在不知不覺中，學會了幾個叫賣方式，甚至沒有意識到平常的談吐間也有類似的話語，難怪我找不出我的銷售關鍵！

這其實是在不同領域當中，發現到其中的關鍵作法，然後在不知不覺中模仿學習，最後才達成我所認知的「銷售關鍵」，所以任何一個關鍵，都並非無中生有，而是可以透過其他領域的學習與發現，運用到自己想要的領域當中 。

後來我把電視購物臺主持人的銷售模式，比對我的銷售模式，發展出一套屬於我們團隊的銷售結構，再把其中最關鍵的幾個部分整理出來，變成一套方法。這成了我們團隊人人都要學習的銷售結構，也是讓團隊可以在行銷、銷售、簡報時，可以有一個依循的銷售框架，一路演進到現在，稱為「ACE王牌價值階梯」的結構，也就是我們在銷售上的「關鍵」，可以用在演講、公司產品研發、客戶顧問流程、客服機制中。這樣的過程，很多人會誤以為是個獨一無二的創新方法，但背後其實只是不停地發現與學習其他領域的方法，再加以內化成適合自己的模式而已。

這就是我對待「關鍵」的做法，而你也發現，所謂的關鍵，並非「找到」，而是「發現到」，或許我在一開始的時候，就知道怎麼做，但我沒有意識到哪些地方是關鍵，所以導致我後來要培訓夥伴的時候，才會一直培訓不好，事倍功半，十分苦惱！當我回頭探索自己的做法、經驗、跨領域的探索，找到「銷售」的關鍵，並有意識地建立培訓流程、學習指標、範例解析⋯⋯而這整個過程，就是正在「發現關鍵」，隨著一次次地收斂與探索，最後建立屬於自己的「關鍵」，是別人偷不走的核心，也是屬於你的競爭力。

那我們該怎麼辨認所謂的「關鍵」？我們可以從兩個部分來看：

一、從長久來看，這件事情是否會一直影響你，如果會，那就必須去做；如果也有人跟你一樣正在解決這件事，而他在解決的過程中一直使用了某個方法，那就是你必須要學習的關鍵，越早去做越好！

二、從一個流程來看，這件事情在特定時間內是否避得開？ 如果避不開，那這件事是不是必須得做的關鍵？

從這兩個面向去思考，慢慢地就能夠掌握所謂的關鍵。

其實許多關鍵都在身邊，但多數時候因為各種焦躁與慌亂，反而忽視了身旁的一些解決方法，明明答案就在眼前，但卻沒辦法發現，等到繞了一圈之後，才驚覺這是最適合自己且最有效的方式！

如果一樣是在銷售產品，在電視購物、夜市、魚市場、在我自己的產品等銷售場合之中，都會用到的元素，不就是關鍵嗎？如果想要創業，就是一定會遇到銷售的場合，那你就一定要學！早學晚學都要學，倒不如現在下定決心學好，轉化成適合自己的方式，並依此方式訓練團隊，那「銷售」不就是關鍵的事情嗎？



●重點回顧

1 關鍵具有影響力，是做好一次可以用一輩子的重要事情。

2 關鍵不是可以「找到」的東西，而是需要在執行一件事情的過程中「發現」。

3 發現關鍵並不代表可以省略其他必要的努力。

（本文摘自馬克凡著《關鍵思維：解除焦慮，成為不凡的關鍵人物》，圓神出版提供）

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