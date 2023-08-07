面對現實生活焦慮 專家：你需要核心信念

在面對生活中的各種挑戰時，我發現了兩個重要的祕密：「信念」和「關鍵」。 「信念」是我在創業過程中，領悟出來的核心思考方式，讓我有動力與方法，可以不斷挑戰各種困難；「關鍵」是生活迷宮的指南，讓你了解如何成為不凡的關鍵人物。 這也是我經歷了無數個焦慮與挑戰，慢慢學習、自我探討、體悟、請教前輩、閱讀的精華總結，學習這些信念和關鍵厚，能讓你更加清晰地看待人生、更勇敢地面對困難，成為最好的自己。 畢竟，在真實世界裡，困難並不是最大的敵人，不敢面對自己的真實感受，所產生的焦慮和壓力，才是你人生最大的魔王。

在面對挑戰時，我們因為缺少核心信念，所以會被情緒吞噬，失去自信，讓疑慮和焦慮無限放大，最終迷失在困難中。

1.每個人都是在過程中成長蛻變的

你可能會因為身邊的人和事陷入「比較地獄」，讓你覺得焦慮，更最可怕的是，現在社群媒體發達，你可能還會跟很多不認識的人比較，覺得自己一無是處⋯⋯但這只是你的感受，而不是真正的困難。

面對這些比較，你首先要學會的是「面對自己真實的感受」。不要害怕你的感受，承認你的恐懼和疑慮，但不要讓它們控制你。想一想，為什麼你會有這些感覺？是期望太高？還是因為比較？當你知道為什麼會有這些感覺，就可以針對問題解決。

信念，是一個很重要的課題，其中潛在的課題是「面對」，它們是一體兩面，當你願意面對，就能慢慢地探索出信念，當你有信念，就能面對未知，讓心態強大，形成正向循環！

記住，別讓「比較」成為你的負面情緒源，因為它會讓你進入負向循環並自我懷疑，學會面對自己的真實感受，找到核心信念，主導自己的人生。當你專注當下，不再被焦慮困住，才能克服難關，成為更好的自己。

考大學失利是我人生第一個大挫折，所以上大學後，也曾想轉學或轉系，尤其是看到兒時玩伴都表現得比我好，更是百感交集！同時產生羨慕、恐懼、害怕、迷茫的感覺：羨慕同學做到我做不到的事，恐懼自己因此失去很多、害怕自己越來越糟，迷茫未來的出路。

有時，我們會發現自己的恐懼是「比較」造成的！舉個例子，想像你是個熱愛畫畫的女孩，目標是成為藝術家。有一天，你在社交媒體上看到一個同齡女孩，她的畫作受到大家的讚譽，而你卻覺得自己還差得遠，於是你開始懷疑自己的才華，感到恐懼和焦慮。

但是，如果換個情況，假設自己跟理想有差距，但比身旁的同學好一點，通常心裡感受也會好一點，雖然有點難過，但不會迷茫，這才是大家遇到困難時的心理感受，但很少人願意「面對」它，最後只記得「恐懼與焦慮」。此時你只要明白，每個人的成長速度和條件都不一樣，別人的成功並不意味著你的失敗，反之亦同，不用做任何比較去放大恐懼。

回到我當時的狀況，我下定決心要考轉學考，但是又提不起勁，畢竟才剛考完大考，於是出現一段渾沌期：今天下定決心、明天又提不起勁的循環狀態，讓我越來越焦慮，因為我一直以來就是個自我要求很高的人，此時開始懷疑自己：「是不是我比較笨才會這樣？」接著出現第二個惡魔：自我懷疑的負向循環。

一旦形成這個循環就很糟，也很難跳脫，並且不易察覺，循環久了就會選擇放棄，因為人性討厭待在不舒服的狀態。

不過當時的我很幸運，透過大量閱讀讓我突然頓悟，也讓我想到自己從小的「手作」能力就很強，不論是畫畫、勞作、寫程式、做設計，我都是先「動手」，邊做邊學，做得很開心，念書雖然都能念進去，但是考試常常不小心失常，那時我心中浮出：「考好大學的目的，未來不就是要找到好工作嗎？如果我直接開始工作或做跟未來有關、又能做好的事，比別人早四年起步，應該也不錯吧？」這時，我真的超開心的，瞬間覺得前途光明，而這就是打破負向循環，建立正向循環。

當我後來步入職場，挑戰跨領域工作時，又遇到類似的負向循環，例如：我去銷售3C產品時，因為不懂方法而業績掛蛋，但透過觀察前輩與請益，列出自己的優勢，從前輩的分享中「找靈感」，代換成我的方法來執⾏。果然隔天業績就好轉了，這就是正向循環模式。

接著在創業、管理、擔任企業顧問、設計產品研發、做⾏銷等不同面向，我都是用同樣⽅法面對，並稱它為「自我肯定正向循環」模型。

從升大學的挫折體悟出打破負向循環的模式，在做研究、接案、創業的路上，正向循環模式都為我帶來很大的幫助。

2.打破負向循環的焦慮，關鍵是「面對現況」

當你遇到窘境，要打破僵局，必須先「面對現況」。所謂「面對」就是在觀察他人之後，要「客觀地列出自己的優勢」，把自己的優勢加上客觀面對「真實的現況」，列出解決方針，開始探索新的目標。

很多人都會說要「面對問題」，但我不喜歡這樣說，「問題」感覺像是負面詞，所以我更喜歡說「現況」，因為很多時候我們所面臨的問題都是基於對現況不了解，進而幻想出來的，這就是感到焦慮的原因，你會焦慮其實是因為不了解現況，加上沒有面對，所以就無法找到解決方法，又或者是亂找解決方法，讓自己越來越累，形成負向循環。

我會把「面對」當作是第一個關鍵特質，因為如果沒有學會面對，學再多也就只是事倍功半。想想看，如果我提出一個方法可以讓你在創業或職場上更有方向，達到事半功倍的效果，但因為你不敢面對真實情況，導致怎麼套用方法都失敗，這樣不是很可惜嗎？你可以學習變更好的千萬個方法，可是一旦不面對現況，就像在黑暗中亂開槍，永遠射不到靶心。

那麼人們為什麼為不敢「面對現況」呢？

其實最根本的原因是腦補太多，所以我分享一個簡單的方式來幫助你面對現況：

五月天的阿信在讀大學時就要決定是否休學、專心投入於全職的樂團，某天他騎摩托車經過一條很長的隧道時，就告訴自己，騎出隧道的最後一個念頭，就是他的決定！

最後他決定要全心做音樂，所以才會有現在的天團。當時我看到這個故事時深受啟發，於是開始思考他之所以會這樣做，背後的原因是什麼？是什麼讓他快速地面對現況做決定？

我分析後發現其實關鍵是：「有限的時間」＋「關鍵的提問」。

阿信絕對不是第一天就知道正確的提問是什麼，但他是怎麼找到正確的提問？於是我假裝自己是阿信，我發現關鍵是把現況、想要實現的理想、可能遇到的風險寫下來，中間的差距跟努力就是關鍵提問。

關鍵提問浮出後，就能逐一看題解答，以下是我模擬的答案：

一、休學的風險是如果做音樂失敗，就一切歸零回去念書！

二、如果沒有實力把音樂做好，那就努力練習！

三、當下最熱愛的事情就是音樂，沒有會讓自己分心的事！

四、努力把音樂做好，讓人願意等我當完兵繼續支持！

五、可以！但只要把音樂做好，就不用回去念書！

一一列出後，就會發現背後的解法其實是同一個：「把音樂做好，就好了！」最糟就是回去念書，這樣決定不就很簡單嗎？

那時我就發現，人會焦慮迷茫、無法做決定的關鍵就在：沒有面對現實的狀況、沒有面對想要的理想、沒有面對可能的風險。

不搞懂這三件事就會提出「歪問題」，而歪問題當中又會夾帶情緒，導致情況越弄越複雜，最後選擇逃避，進入負向循環。有沒有發現面對現況時，能夠讓你克服難關的是信念，而信念卻在自己願意面對現況時才會浮現，變成你的答案。這是一個自我探索的過程，也是我把「信念」當作祕密來分享的原因。

當你想要開始面對現況、找到信念時，可以這麼做：

一、空出一段有限的時間。

二、寫出我現在的現實狀況。

三、寫下我想要的理想狀況。

四、寫下我可能的風險責任。

因此我延伸出了一套「紙、水、天決策法」，這是什麼呢？我在迷茫焦慮時，會拿出一罐大約一公升的水、一張白色A4紙以及自行規定時效為一天。一公升的水用來搭配時間限制，我要在一天內把水喝完前，做完「階段性決定」；一張A4紙，是我用來限制空間，要在寫完雙面A4紙以前，把階段性能想到的「現況、理想、風險」寫進去。

接著開始寫下我本來的提問，開始邊喝水邊寫階段性能想到的「現況、理想、風險」，在水喝超過三分之二時，開始列出關鍵提問，然後看著這些提問，思考是否存有有把握的解決方向，如果超過六○％把握，我就會做，就是這麼簡單！

有發現嗎？我把整個過程當作在看別人的問題一樣，少了情緒影響，自然能客觀面對現況，也能列出關鍵提問跟解決方針，這樣的決策法可以讓你快速面對現況、降低焦慮。

或許你還不清楚具體方向可以怎麼做，建議先學習那些信念跟你接近的人，照著練習看看，相信這個過程可以協助你面對外在挑戰與安撫內心焦慮的！



●重點回顧

其實人們會焦慮，無法決定，都是因為缺少一套核心思考問題的方法，這就是所謂的信念！

（本文摘自馬克凡著《關鍵思維：解除焦慮，成為不凡的關鍵人物》，圓神出版提供）

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