厭倦了能者多勞！落入提高效率的陷阱 讓你變得更忙

常聽人說「能者多勞」，因為太優秀了，自然而然就會被交付更多工作；又因為都能妥善處理，於是工作就變得更多……

儘管能收獲成就感，相對的也得承受莫大的心理壓力。

近幾年來，有越來越多工作只要透過網路就能完成。起初我們以為這樣能減少出差，省下一些時間。

但現實是，原本必須花時間舟車往返，所以一天只能去一個地方；但省下交通時間後，一天就能多排好幾場會議，反而變得更忙碌。以前需要出差時，還能在出差地忙裡偷閒，以觀光的心情四處走走，但現在完全沒有這樣的餘暇。不僅如此，甚至會遇到公司內部會議結束後，緊接著開另一場跨國會議，連腦袋都來不及好好切換。

應該有不少原本就在家工作的自由工作者，以及能在另一半出門上班時專注做家事的家庭主夫主婦們，也感覺到自己一直以來的生活節奏被打亂，因而不知所措吧。

精神狀態好的時候，或許還能將忙碌與變化視為「累積經驗值的機會」，但凡事都有一個限度。

超過這個限度時，若能示弱地向周圍求助，或是有人能幫助自己的話，那還沒什麼大礙。但若是想著只要捱過去就好，或認為都是自己處理能力的問題，一直苦撐到身心耗盡，那就得不償失了。

沒有時間，就什麼也做不了。那要如何才能創造出時間？

當一個人被逼急時，往往會努力尋找並實踐那些比別人快兩倍速度的做事方法、同時多工的方法、趁著眾人睡覺時超前別人一步，或是完成更多工作的方法等。

這樣的努力當然很了不起，實際上也可能真的縮短了工作時間，讓自己變得更有效率。

但是，拚了命地高效利用時間，就像在眼前吊著一根蘿蔔似的激勵自己不斷前進，一心想著：「做完這件事後就是自己的時間了！」但到頭來卻發現，等在前方的只有更多忙不完的工作時，你恐怕會為之愕然吧。

我們現在最應該做的，是知道要將有限的時間用在哪裡，以及今後要把時間用在哪些事情上，並從中做出取捨。

「1 天 24 小時根本不夠用！」再怎麼抱怨，也沒有人能擁有多過 24 小時的時間。既然如此，我們該做的事情就不是努力將 24 小時變成 48 小時，而要珍惜地在有限的 24 小時裡做好重要的事、停止沒必要的事，認真思考如何使用寶貴的時間，並根據自己的價值觀做出嚴格的篩選。

我想透過這本書提供給大家的生活提案，是將該做的事減少到讓自己有餘裕的程度，進而將多出來的時間充分使用在自己喜歡的、真心想做的事情上

也許你會問：「這種事有可能辦到嗎？」我敢斷言，一定可以！

不用拚死拚活地擠出時間，也能確實感受到時間確實是充裕的。而且，你會把多出來的時間只用在自己身上，從中得到的充實感也將更勝以往。

當然，我不是要大家別再使用那些速成、高效率的方法，而是建議把時間花在對自己而言更重要的事情上，其餘的事還是可以用速成、高效率的方法去做。 只要能利用本書所提倡的方法，確保「Me Time」，你將會發現：自己過去被忙碌蒙蔽的雙眼頓時撥雲見日、澄澈了起來，找回審視哪些事物該花時間、哪些事物不該花時間的眼光。如此一來，你就會擁有比過去更多的自由時間。

（本文摘自池田千恵著《Me Time：兼顧工作和生活的時間管理術》，究竟出版提供）

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