你能辨別精神上的貧與富嗎？

奢侈的貧窮與卑微的貧窮，兩者之間的差別在於個人的為人處事方式。看過行為立刻就能分辨。

對人缺乏體貼是貧窮，由於貧窮所以缺乏從容，這種人無法感謝別人的行為，甚至會踐踏傷害他人。

太想出人頭地也會帶來貧窮；想要模仿他人做同樣的事情也是貧窮；因為貧窮的人只想拚命保護自己。

同理，提出不負責任的自我主張也是貧窮。所謂「不負責任的自我張」，就是你本來應該對自己不關心的事物保持沉默，卻連不關心的事情也要發表意見，最後還把責任歸咎於「因為大家都這麼做」。

你應該已經注意到了，這裡所說的「貧窮」不一定是指經濟上的貧窮。很多人在經濟上與精神上都很貧窮，不過，經濟上富裕精神上卻貧窮的人，簡而言之就是缺乏品格的人，更是多不勝數。

假如你希望脫離這種貧窮的話，必須把你的「願望清單」上關於面子、潮流的願望劃掉。

同時還必須捨棄「為了避免浪費時間與生活上的麻煩，所以不做費時費力的行為」這種想法。

了解自己，提高美感，不跟隨社會的潮流，身邊只擺「真品」，拓展與懂得尊重人與人之間的關係，才能夠營造出優質的人生與優質生活。

（本文摘自加藤惠美子著《生活可以簡單，又有質感：人生時間有限，每一天都要過得自在與美好（《有氣質的簡單生活》新修版）》，遠流出版提供）

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