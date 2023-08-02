東南亞當代新秩序(二) 年屆四十的東協

二〇〇七年，東協慶祝成立四十周年。這時，冷戰結束已經超過十五年。我們不妨利用這個時機小停片刻，在繼續談下去以前，先檢討一下東南亞自一九九〇年以來的演變，以及它四十年來因應挑戰的成果，就整體而言它進展如何。

首先值得關注的重點是，一九九〇年的東南亞包括東協六國，到二〇〇七年，東南亞幾乎已經是東協十國與東帝汶──這時的東帝汶已經多次表示希望加入東協，成為東協第十一個會員國──的同義詞。在一九九七年過後幾年，東協就是東南亞，東南亞就是東協。但在二〇〇二年過後──如果將東帝汶視為一個東南亞國家──儘管東協就規模而言，比一九九七年以前大得多，東協逐漸回復過去形貌，成為一個次區域性組織。無論怎麼說，我們不能忘了，即使東協十國加起來比東帝汶大得多，東南亞不只是東協而已。東帝汶總統荷西‧羅慕斯─郝塔在二〇一〇年承認，無法完成它自訂的、二〇一二年成為東協會員國的目標。不過，東帝汶在二〇一一年三月正式申請加入東協。雅加達與曼谷表示支持，但這項入會案未能獲得東協共識。新加坡反對最力，認為東帝汶的加盟，將使東協無望達成在二〇一五年建立東協經濟共同體的目標。

接下來的關注重點是，在全球性的政治舞台上，東南亞國家不甘只是扮演一種邊緣角色。在冷戰結束後，東協的十個成員國，無論是否為新加盟的國家，都對「東協核心」的戰略重要性表示完全同意。麥克‧瓦提基奧提斯（Michael Vatikiotis）回憶說，「冷戰結束時，超級強國的競爭已如強弩之末」，東協「趁勢崛起，主導自己的經濟與安全政策，初嘗區域合作，聲勢因此達於頂峰」。在一九九七年亞洲金融危機過後，東協幾乎喪盡這一切榮光。

自那以後，東協透過擴大整合，力謀重振往日光輝。這些整合行動取得一些成功，但並非每個人都對結果感到滿意。前菲律賓總統菲德爾‧羅慕斯（Fidel Ramos）說，「東協現在處於一個關鍵點上。它能不能在未來幾十年保有它的重要地位，沒有人能說得準。」緬甸仍是一個既讓東協臉面無光，又讓東協進度受阻的難題，現實問題是，東協對緬甸根本束手無策。東協秘書長王景榮解釋說，東協與緬甸的貿易關係「微不足道」。此外，緬甸不是全球經濟一環，而且可以依賴中國，以及不肯加入美國與歐盟對緬甸實施經濟與政治制裁的印度。

王景榮進一步透露，一些東協領導人認為他們已經將立場表達得很清楚。王景榮說：當我們討論緬甸問題時，我們關起門來進行討論……這是我們自己要解決的問題。這個問題要討論，但它不是核心議題……如果我們不能與世上其他國家合作，對東協沒有任何好處。這個問題如果不能解決，會損及我們與其他國家的合作與關係。

唯一可行之道，就是讓緬甸政局根據軍事執政團提出的七階段計畫方案逐步發展。歐盟儘管沒有明說，但或許已經了解這是「唯一可行之道」。美國與歐盟都重新展開十年前對緬甸實施的制裁。同時，在二〇〇七年五月，東協與歐盟同意展開「東協─歐盟自由貿易區」（ASEAN-EU FTA）談判，這是東協與歐盟因緬甸人權紀錄問題「爭執了兩年多以後的一項突破」。

根據「東協核心」戰略，東協要建立一項統一的後冷戰安全設計，或者透過「協議」，或者透過（根據流行的說法，就是）「建構」，並且由東協扮演核心角色。東協區域論壇、東協加三與東亞峰會的組建，都是這項戰略的成果。哈蒂‧蘇沙斯楚（Hadi Soesastro，譯注：印尼國際問題專家）說，亞太經濟合作組織與東協區域論壇是「區域秩序的兩大支柱」，是亞太地區「正在成形的一種體制性結構的要件」。

之後，它們獲得較新的「區域性體制與程序」補強──東協加三與東亞峰會就是這些生力軍，它們所以出現，是因為東南亞國家對亞太經濟合作組織抱持的希望幻滅。東亞峰會於二〇〇五年在吉隆坡舉行成立大會，用意是利用東協年度峰會期間於二〇〇六年十二月在宿霧（Cebu）舉行第二屆東亞峰會。由於颱風尤特（Utor）影響，這些會議延至二〇〇七年一月。東亞峰會這時還在草創之初。

（本文摘自洪清源著《東南亞的當代新秩序：後冷戰時代的東南亞國際關係史 – 對內成立區域共同體，對外走出中美博奕之路》，八旗文化提供）

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