為受傷的人帶來力量 學一招循環提問法

心情煩亂或悲傷時，你會與誰對話？你的答案或許是家人、朋友、戀人、寵物、諮商師，抑或根本沒有這樣的人。誠如前面所述，「是否與他人存在信賴關係」是一件很重要的事─坦率說出愧疚的心情與自責感，或者討厭某個人的想法，都是治癒創傷的必經之路。

如果你身邊的某個人把你視為可以傾訴的安全對象，你應該要好好傾聽他的故事，讓他得以安心地說出內心的痛苦。然後，善用說話技巧引導他更加積極地告白，幫助他自行找出排解心理問題的對策。

接下來，我將為各位介紹幾個結構派家族治療（Structural Family Therapy）所使用的「循環提問」。如果你想幫助因為憂鬱情緒而變得無精打采的朋友了解自身狀態，可以試著在對話中問朋友下列的問題：

★ 當你感到憂鬱時，你的配偶會從你的行動中看見什麼？

★ 當你整天心情不好時，你覺得我對你的印象會如何？

★ 假如我變成一個透明人，到你家的時候會看見什麼景象？

★ 假如有人把你的一生拍成電影，你覺得會是怎樣的故事？

循環提問不會直接詢問當事者的感受，而是詢問當事者如何看親友。換句話說，它不會直接詢問當事者與他人的關係，而是問這段關係看起來怎樣，令當事者持續思考和感受自己與他人之間的關係。 這種方法能使當事者從旁人、第三者的觀點著眼，更加客觀地看待自己。另外，「改變觀點」也有助於促進治癒創傷的關鍵因素─覺悟。

（本文摘自孫廷沇著《告別隱形傷痕：抹去創傷印記，卸下背負許久的情緒枷鎖，開啟修復人生的和解之旅》，方言文化提供）

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