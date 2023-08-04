看10日線就夠了？一個全職交易人的指數化投資法

我們都知道納稅是國民的義務，不過當時（2008年）在台灣，政府免徵證券交易所得稅卻是明擺著的事實。它像是童話中的「金銀島」一般，彷彿在呼喚著我——有本事的話，歡迎來找找看那傳說中的寶藏啊。於是，只要在電腦螢幕前移動手指即可完成的股票交易，似乎成為我這個「前上班族」唯一的選擇。

當然，那個時候我並不知道，比起全職交易人，當一個全職上班族要容易得多。

經過多年摸爬滾打，終於在2015年，我在股票帳戶內的資產淨值跨越了一千萬元新台幣，而且連續數年的年度績效大於20%，而這樣的數字也已經超過了我和太太當全職上班族的薪水總和。就在這一年，太太隨著我的腳步，永遠離開了全職工作。接著我們帶著兩個小孩，舉家搬遷回到了台灣。

感謝上蒼庇佑，我們一家人在台灣站穩了腳跟，順利的把年年無所得稅，還足以應付四口之家一年約百萬元開銷的生活維持到了今天。

年獲利20%以上的一線投資法

雖然我的全職交易職涯還算安全度過，必然帶有一定運氣的成分，但我相信將我所運用的交易方法跟大眾們分享還是具有相當的價值。因為讀者們並不需要我的運氣，只要將我所傳達的方式運作下去，在任何人身上都有機會成功。

我個人已經充分驗證它的有效性以及享受到它帶來的好處，而且讓大家共享這個方法也不會減損它的績效，我想，該是時候讓有緣人一睹它的真面目了，這個方法我們姑且就叫它「一線投資法」。

眾所周知，「存股法」是目前台灣絕對的主流投資型態。簡單來說，存股法標榜的就是利用閒錢，不斷買進您心目中的績優股或者是指數型基金。只要逐月進行下去，逢低攤平成本，遇高賺到價差，任何人都能在數十年後成為千萬富翁。

如果接下來我所提出來的方法，跟前述的「存股法」相較，不能呈現出對比上的明顯優勢的話，那您就算是白看了這1,300個字了。在此，我嘗試用一張簡表（表1）為各位說明「一線投資法」與典型「存股法」的差異。

表1 一線投資法 v.s. 存股法

表1中的「心理負擔」，和上一列的「部位持有期間」直接相關。試想，股市波動在所難免，持有的時間越長，感受到的心理負擔自然越重。好比最近我帶著小朋友們到花蓮外海賞鯨，花了兩個小時在外海兜了一圈，鯨魚沒見到一條，嘔吐袋倒是吐了個飽。假如船程可以縮短到只有半小時，就算是一樣的波動程度，想必不適感也會大幅減輕。

看懂台股沖天式或階梯式

假設這張簡表已經讓您產生興趣的話，現在我們就來看看「一線投資法」的基本架構吧。首先，我們先要了解一個基本事實，台灣股市看似毫無章法，但是有兩種模式其實是年年重複上演。

圖1正是第一種固定模式。每年台股在進入10月份之後，常常陷入橫向的盤整，為期約有三個月。當時序推進到12月底或隔年元月初，盤整型態就會被打破，通常是以一段向上急漲的方式呈現，這種模式我們姑且稱之為台股的「沖天式」。對應台股「沖天式」的辦法是：

從10月到12月使用10 MA平均線，逢破則買，逐月分批進貨。

到隔年元月之後，拉高後第一次跌回10 ＭＡ時賣出。

另外還有第二種固定模式（圖2）。它出現的機率少於第一種模式，但是仍然是一種常見型態。

當台股在進入每年10月份之後，不進入橫向整理，而是發展成一階高於一階的向上波動，這樣的波動會持續進行到12月底或元月初為止。也就是說，第二種固定模式的上漲段是發生在10月到12月之間，分段逐月上漲，這跟第一種沖天式元月份急漲段有著節奏上的差異，這種模式我們姑且稱之為台股的「階梯式」，對應的辦法是：

從10月到12月使用10 MA平均線，逢破則買，逐月分批進貨。

到了隔年元月的第一個交易日，逢高一次全部賣出。

注意到了嗎？這兩種對應辦法幾乎一模一樣，不同的只在於賣出的時機點。而這個賣出的時機點，將決定了你的年度投資效益有多少。

我們先了解這個超簡單方法，可以期待的投資效益有多少，後續各章節將會細數我二十多年的投資經驗談，協助各位來排除投資路上可能產生的種種雜念，最終當您有了足夠的專注力，我再將完整的全套工具，包含應該選擇什麼樣的投資標的，一件一件交到您的手上。

我相信，只要在每一年的年尾辨識出台股屬於何種架構，執行這套超簡單的「一線投資法」，您也應當能實現與我相當的20%年度投資績效。

（本文摘自梁展嘉著《一線致富：一個全職交易人的投資告白，不選股也能穩賺20%、不上班也能年薪百萬的指數化投資法》，天下雜誌提供）

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