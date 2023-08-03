午後定勝負？日本頂尖菁英的高效午休秘訣

我們在分析員工的出勤行為時，發現好幾位菁英會將午餐「省略掉」。雖然人數不算多，卻有將近一七．二％的菁英不在午餐時段進食；一般員工之中，午餐時段不進食的比例僅為一．八％。相比之下，不吃午餐的菁英人數大約是後者的十倍。

因為很好奇他們為什麼不吃午餐，我們進行了相關調查。結果顯示，他們並非單純地埋頭工作，而是利用時間採取某種行為模式。

那就是「高效午睡（powernap）」和「分散補充能量」。

由於這類菁英會確保充足的睡眠時間，所以我們進一步詢問：「為什麼仍然覺得午睡有其必要？」得到的回答大多是「為了在午後決勝負而蓄備體力」。他們認為午前的三小時很容易保持專注，相比之下，午後的五小時則難以保持專注和持續的行動。

他們還提到自己會「利用午餐時間，找個安靜的地方閉目養神、慢慢放鬆身體」。此外，蠻多菁英會在午睡前飲用咖啡。因為午睡片刻後，睏意仍未散去的話，會使他們較慢進入下午的工作狀態。由於咖啡因在喝完的三十分鐘左右才發揮作用，所以只要在午睡前喝的話，便能馬上進入工作狀態。

我曾以為「如果不吃午餐，餓著肚子很容易降低工作效率」，但菁英卻會在午後短暫休息一下，攝取水果或飯糰來補充營養。甚至有不少人會攝取含糖量較低的零食、堅果和乾果。

市面上大多數的午餐選項，都含有大量的碳水化合物和糖分，有時攝取過多能量會讓人昏昏欲睡。對於想好好衝刺午後業務的菁英來說「睏意等於大敵」。所以他們不會在午餐時間一口氣大量攝取能量，而是分散到上午和下午的時段，少量多次的補充能量。採取這種策略來控制血糖值，盡量避免睏意產生。

不過，菁英偶爾也會和同事、上司共進午餐。而他們往往會選擇低醣低脂的飲食，或只吃少量白飯來控制攝取的能量。

對菁英來說，商業午餐的目的並非填飽肚子，而是與同事交流互動、分享情感，以及展現對他人談話感興趣的場合。為了達成這個目的，他們會將食量控制在午後不至於產生睡意的範圍內。

萬一還是抵檔不住睡意，他們會起身做點伸展運動、促進血液循環，或者飲用冷水、吃點薄荷涼糖來提神。也有一些人會咀嚼巧克力或軟糖，來擺脫低血糖狀態。

還有一個令人意外的回答是「人在飢餓時更容易進入戰鬥模式，所以稍微有些飢餓感正好」。甚至有些菁英表示「就連獅子也是在飢餓狀態下，反應才如此靈敏呢」。

菁英傾向在工作期間吃零食，透過分散補充能量，也是一種保持專注的策略。現在我們明白為什麼很多菁英會說「午後定勝負」的理由了。

（本文摘自越川慎司著《5%一流人才的超效時間術：用最少努力，做出最大成果》，幸福文化提供）

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