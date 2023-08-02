一流人才為何不刻意學習英語？2大原因揭曉

不斷創造成果的優秀菁英們大多擁有強烈的學習意願，而且切實地掌握了能在公司內外大顯身手的相關技能。

然而，當我們同時針對九五％一般員工和五％菁英進行調查後，發現學習英語的菁英並不多。即使有一部分人是因為曾出國留學、歸國子女或有駐外經驗，但其比例與一般員工相差無幾。

從數據來看，「 會說英語的人，就能成為優秀員工」的邏輯似乎不成立。由於我學過中文，所以對這項結果感到好奇，於是另外以「為什麼菁英不學習英語」為主題進行了調查。

結果，我們發現菁英不刻意學習英語有兩大原因。

首先，第一個原因是為了消除妄想。

他們不以使用英語工作為目的，而是將英語視為持續創造成果的手段之一。為此，他們試圖擺脫「如果多益（TOEIC）取得高分，就能在外資企業大顯身手」這類偏離目標的妄想。

有一些菁英提到「不說英語不代表沒有語言能力，一方面是羞於開口說，一方面是內心感到抗拒。」為了消除心理上的抗拒感，他們認為「與其為了考多益而學習，不如在公司內外增加與亞洲人用英語交談的機會」。

如果是跟母語為英文的美國人或英國人交談，會增加心理上的抗拒感，所以他們會製造機會到菲律賓、香港或新加坡工作，與同樣將英語列為第二外語的亞洲人，例用午餐等場合進行交談。這樣一來，既能跨越心理障礙，又能透過表達自己的想法，提升自我肯定感、增強自信心。

菁英把學習的本質理解為「適應變化」。因此，他們遵循的學習方法是「熟能生巧」，除了進行輸入式的「學習」，也會記得要為了「習慣（熟能生巧）」而進行輸出。

第二個原因，是他們預期自動翻譯科技的發展。

菁英樂見於科技發展，因而盡量不浪費時間透過讀書等方式，來學習今後能輕易取得的未來資訊。

正如現在學習算盤的人，與過去相比減少了許多，所以他們「不去學今後會被新科技取代的事物」。自動翻譯技術日新月異，例如Zoom（雲端視訊會議）在過去幾年中，已經推出了能夠自動翻譯發言的服務。我自己也切身感受到微軟和Google擴充套件中，自動翻譯程式逐月提升的準確度。

很多菁英早已預見，人工智能（AI）操作語言的能力會加速發展。即使外語溝通不會馬上被人工智能取代，但他們已考量到「或許不必花大量時間來學會外語」，進而做出「現在不學也可以」的判斷。

當投入學習外語的時間減少，菁英轉而把力氣投入「磨練寫作能力」上。

由於商務通訊已成為常態，為了不耽誤合作對象的時間，有必要學會「簡單扼要地傳達正確訊息」。目的是避免長篇大論，而是以短句來做正確表達。

另外，菁英也認為如果無法用母語進行有邏輯的溝通，那麼就算會說英語也很難有效傳達訊息給外國人。

人無法百分之百預測未來，但正如計算機取代了算盤、計程車取代了馬車一樣，未來仍會不停變化。雖然不知道這個變化何時會加速，至少能去做預測。

菁英會去預測未來會發生的變化，然後回頭思考「當下該做什麼」，並採取行動。

（本文摘自越川慎司著《5%一流人才的超效時間術：用最少努力，做出最大成果》，幸福文化提供）

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