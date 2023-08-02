別自我設限 符合個性的就是理想工作

當你發現這份工作符合自己的個性，並能從容完成，它就是屬於你的完美工作；就算你待的是無人不知的知名企業，只要每天都被龐大壓力壓得喘不過氣，就該捫心自問這份工作適不適合自己，工作上拿不出成果，也有可能只是你與這份工作並不契合，而非能力不足。

建議在選擇工作時，除了薪資待遇，也別忘了將注意力放在職務內容、職場環境等條件，盡可能挑選與自己性格特質相符的工作，這樣就不會像我當初進Recruit時一樣，覺得來到一間格格不入的公司。如果當年就這樣認命，繼續當個「業績很爛的業務」就不會有現在的我了；不過有些事還是得等你實際進入公司才能真正了解，不能在一開始就把話說太滿。

但我相信，靦腆的人都擁有某些令人意想不到的天賦。

有些事其實並不如你想像中困難，也許經過嘗試還會發現自己資質還不錯。現在的我，正在開課指導別人如何當業務，也為各大銀行分行代表等社會菁英開設專門課程，講座有時可達上千名聽眾。以前的我，根本想像不到會有這一天，原本只想遠離業務這一行，現在竟然繼續從事相關工作，並且站在眾人面前分享自身經驗，連自己都難以置信，然而更驚人的還在後面。

當我做這份工作時，絲毫感受不到任何壓力。

甚至能樂在其中，這都是真的！而且還能引以自豪。無論是平常授課，或演講到精彩之處時，呈現在眾人面前的都是最真實的我，做自己，機會反而會更多，「平常心」是和人互動融洽的祕密武器──這是我一貫的主張，在銷售工作上更是如此。

我觀察過很多優秀的業務人員，他們的共通點就是常保平常心，當你想另尋新職，就應該以自己能從容完成的工作為優先考量，其次再追求工作成績，這樣才能使你拿出最好的表現。

別自我設限，優勢藏於缺點中

為什麼現在的我能站在講台上教人如何當業務？這也是拜自己的特質所賜，請聽我娓娓道來。

我本來就很排斥和人群接觸，對業務銷售的工作根本一點興趣也沒有，但為了生計不得不硬著頭皮做，也讓我逐漸產生了以下想法──「真希望不需和人接觸就能成功接單。」、「我知道自己不太會講話，有沒有什麼不開口也可以讓人了解產品的方式？」、「好希望顧客主動上門……」對這份工作沒有動力，才會竭盡所能提高效率、希望速速解決。換言之，我滿腦子都在想怎麼做才會比較省事；換個角度看才發現，這些再正常不過的銷售手法，其實存在著很多的不必要。打個比方，我們常認為「身為業務就要把笑容掛在臉上」，如果你眼前的這個人每分每秒都笑嘻嘻的，反而會讓人覺得可疑，其實這樣更容易把客人嚇跑；真正出色的業務員會懂得視情況做表情，尤其對於剛認識不久的人，一直衝著對方笑反而會造成反效果。

像這樣以淺顯易懂的方式說明業務技巧，聽的人都會頻頻點頭表示認同，而生性內斂的人對自己的工作能力有挫敗感，原因就在於──別人那套「真理到處都適用」的做法，對自己而言並不管用。你要知道，找出最適合自己的做事方法，能讓你輕鬆就事半功倍，而且至少不會比別人遜色。不要害怕跌倒，就放棄踏出這一步，就算一路跌撞，再換個方法試試看就好。

我就是這樣一路走過來的。一開始就如願以償、績效斐然的人，比較不會主動去反思或分析自己的做法有什麼問題，而這就是讓人勝出的關鍵，如果我剛入行就輕而易舉達成業績，後來的我大概也無緣成為王牌業務，也不會從事現在這份業務培訓的工作。

看似輸在起跑點上，其實你已更勝一籌。 我認為這也是內斂的人的一大優勢。不妨試著將眼光放遠一點，那些原以為不適合自己、連試都沒試的事情當中，說不定存在著無限的可能性，任何工作都充滿無限可能，甚至能喚醒你未知的潛能，說不定還能像我一樣從中發現自己的天職，這似乎和我先前提到的「放自己一馬」有所矛盾，但我認為，在工作方面自我設限是非常可惜的一件事，實際放手一博，也許能為自己開啟更多可能性，就勇敢這一次，走出自己設下的框架，你會擁有零壓力又自在的全新人生。

（本文摘自渡瀨謙著《開始喜歡自己的不完美：善用天賦特質，把「弱點」變「強項」，活出自信自在的人生》，方言文化提供）

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