請問醫師：同事很愛賣弄 該怎麼辦？

Letter：我是四十多歲的女性，同事偶爾會對我賣弄自己很了不起。當我準時下班時，他會說：「好羨慕妳可以準時回家！我好忙，今天還得跟○○先生（公司的重要人物）開會呢！」偶爾還會用「只有『我』才知道」的語氣說：「妳可能還不知道，我們團隊有新人要加入喔。」有時，他還會很臭美地說：「○○先生好厲害，其實我也很棒！」好煩呀！我是不是反應過度了？

近來，「マウンティング」（mounting，顯示優越性）這個外來語，變得廣為使用。應該是從綜合格鬥技中的「騎乘狀態」（mount position）轉化而來的吧，表示透過蔑視對方的言行，顯示自身的優越性。

最常被拿來說嘴的就是學經歷、年收入、物質、財富、人脈等經濟條件或社會地位。你應該很常看到有人特地提起自己認識有名的人，或是在社群媒體上發布名牌精品等照片吧。

像我們這種專門職業，最常見的就是賣弄知識。遇到那些誇示自己知識淵博，甚至不懂裝懂的人，很多人都會感到不快吧。在這裡，剛好順帶講點題外話：想要表達什麼，不是「有講就好」，要「對方真的理解」才算達到目的，尤其在表現知識時，一定要考慮對方的立場和理解程度才行。

在言行上貶低他人、刻意無視對方，或是像本篇那位聽眾的同事那樣，很愛強調自己有多重要，這種情況其實很常見。

為什麼人會想要賣弄？應該是缺乏自信。透過展現優越感，好讓自己處於上位。他們想被尊敬、被佩服，心腸不好的話，看到別人失敗還很高興，這種人根本讓人不屑一顧。

此時，你或許已經想到應對辦法了吧？就是盡量避免交流，保持適當距離，非必要不與他們打交道。有些沒自信的人，說話時不敢看著對方的眼睛。如果遇到這種虛張聲勢的人，不妨看著他們的眼睛，表達自己的想法。

如同前一篇的應對方法，可以巧妙地用下句點的方式結束對話。比方說，「原來如此！」、「這樣啊」、「那真是太好了呢」等，澹然表示自己不感興趣。對於難以領情的建議，可以很有風度地回覆：「謝謝你的指教。」面對經常跑來賣弄一番的人，適度表示「聽到你這麼說，我很受傷呢！」也無妨。如果與對方是上下關係，對方的態度有可能構成職權騷擾，一定要採取相應的處理。

總之，就是不接近、不接觸、聽過就忘，還有避免認真回應。面對愛賣弄的同事，這些都是正確的回應方式。

（本文摘自高尾美穗著《請問婦產科醫師：關於自我實現、人生與婦科的重要大小事》，星出版提供）

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