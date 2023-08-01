面對不做事的資深冗員 只能不在意？

最近常聽到的，是公司裡的「不做事的老傢伙問題」。

明明是公司裡的資深員工，領的薪水比年輕員工更高，卻完全不做事。除了造成年輕員工士氣低落，多出的工作還會給其他人帶來負擔。

D先生的職場上，同一個團隊裡也有這麼一個「不做事的老傢伙」。年收入超過千萬日圓，雖然過去也曾叱吒職場，現在卻是從早到晚坐在電腦前看高爾夫球或美食網站的冗員。

「偏偏愈是這種『不做事的老傢伙』，愈愛在開會的時候做出無謂的發言。不然就是晃到我們的位子旁邊說『我以前是這樣做的』、『你們這種做法真的行得通嗎？』他又不是上司，憑什麼說這種話啊！職場上有這種不做事的老傢伙，真的讓我們這些努力工作的二十多或三十多歲員工受不了耶！」D先生憤怒地抱怨著。

的確，團隊有團隊必須達成的業績目標。當團隊裡有這樣的人存在，就會形成加重其他人負擔的狀況。D先生難以忍受的心情，也是可以理解。

話雖如此，若受到這樣的影響，使年輕員工出現「那我也不想工作了」的心態，無論對團隊或對年輕員工本人都不是好事。員工難以成長，團隊也無法獲得健全而有建設性的發展。

那麼，身為領導者，在面臨這種狀況時，又該怎麼處理呢？

說得簡單一點，就是讓年輕員工理解「不在意是最好的解決之道，在意也只是浪費時間」。

因為，這完全就是第三章提過的「分離課題」。

即使D先生那麼生氣，還是改變不了公司裡那位「不做事的老傢伙」。資深員工不做事，最後造成的後果會落在他自己身上，終究是資深員工自己的課題。

另一方面，D先生對不做事的老傢伙「生氣」，卻是D先生的課題。

「生氣」既耗費心神又浪費時間。就這層意義來說，D先生的體力和時間都白白浪費了，因此而造成的後果，最終將落在D先生自己身上，成為他的課題。 所以，「不要去在意」反而是最有建設性的應對方式。

（本文摘自岩井俊憲著《求同存異，阿德勒職場領導學：團隊夥伴各個不同，照樣帶出績效的勇氣領導》，商周出版提供）

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