對同事暴躁易怒 對家人冷靜溫和？心理學家這樣分析

你是不是也遇過這個狀況？

團隊裡一個臭著臉做事的部屬，正在大聲指責同事的失誤時，他的手機忽然接到客戶打來的電話。

瞬間，那個臭臉部屬就變了個人，以朝氣十足的聲音對著電話那頭說：「感謝您平日的照顧！」

面對「同事」時就臭著臉。

面對「客戶」時就朝氣十足又開朗。

就像這樣，行動與態度是會隨著「對象」而改變的。

阿德勒心理學認為，人類所有行動必定有其「目的」，也有其「對象」。

人類會在預設「特定對象」的情況下採取行動。

工作時總是匆忙急躁，容易焦慮發怒的部屬，在家裡可能是個冷靜溫和，慢條斯理的人。

「表現得匆忙急躁」和「焦慮易怒」，都是為了達到「早點回家」的目的。

可是，他並非對誰都「表現得匆忙急躁、焦慮易怒」。

即使在同樣的環境中，當「對象」是「客戶」時，他也可能瞬間變成一個「看上去心情很好的人」。

同樣的，回到家後，面對「妻子和小孩」時，「個性溫和，講話慢條斯理」可能才是他平常的面貌。

人會根據「對象」的不同改變「目的」。這就是「態度因人而異」的事會發生的原因。

（本文摘自岩井俊憲著《求同存異，阿德勒職場領導學：團隊夥伴各個不同，照樣帶出績效的勇氣領導》，商周出版提供）

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