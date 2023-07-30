阿里巴巴前副總裁：透過「第二大腦」記憶與創造的時代到來

2006 年8 月，我剛到美國留學，當我第一次收到紙本版的《紐約時報》時，我發現這份報紙每天竟然有100 個左右的版面，考慮到其版面的大小，這相當於一本300 多頁的書，一天的報紙還沒看完，第二天一早新的報紙又送到了，有誰能看得過來呢？

現在是2023 年。有人統計了過去50 年的《紐約時報》，它總共有30 億個單詞，但令人驚歎的是，今天推特上僅僅一天產生的新訊息量，就有80 億個單詞──這相當於《紐約時報》160 多年產生的訊息量。資訊已經爆炸。今天網絡上一天之內產生的資訊，任何個人用一生的時間都無法讀完。

雖然這場資訊革命的起點可以追溯到1946 年計算機的發明，但真正的爆炸發生

在社交媒體和智慧手機出現之後。第一個大規模的社交平台Facebook 成立於2004 年，第一臺具有劃時代意義的智慧手機由蘋果公司於2007 年推出。從這以後，全世界每位智慧手機用戶都開始擁有了一個新的身份：數據的生產者，他們可以隨時隨地記錄自己的行為和想法，然後發佈出去，讓別人看到，別人又可以評論、轉發。這導致了21世紀的第一個十年發生了人類歷史上前所未有的數據爆炸，人類從此邁進了一個「大數據」時代。

數據不是一切，但一切都在變成數據。

除了資訊爆炸，網路特有的結構還把我們帶進了一個又一個的黑洞。為什麼這麼說？今天網路上的資訊，是按照超文字連結（Hypertext Link）的形式來組織的，幾乎每一篇文本都帶有多個連結。你只要點擊顯示突出的文本（或帶有下劃線的文本），眨眼之間就會被帶到另一個文本，一個連結指向一個新的文本，新的文本可能又帶有新的連結──這叫「延異」。異就是新的、不同的物質，「延異」的意思就是不斷延伸的新物質，即每一句解釋都可能帶有新的概念，這些概念很可能又需要新的解釋，隨之又產生了新的連結，如此循環。網路上的延異就像一條沒有終點的射線。

我們的大腦很喜歡延異。只需要不斷輕輕點擊、跳轉，不用付出任何額外的努力，每個連結都會讓你發現新的東西。就像在海上衝浪一樣，大腦會不斷接收到新資訊帶來的新奇、趣味和刺激，以及佔有大量資訊的滿足感和成就感。

但不斷的延異有個潛在的問題：只要連續點擊三、四個連結，我們看到的資訊就可能和最初閱讀的主題風馬牛不相及了，如果我們隨手關閉一個中間讀過的視窗，那我們可能會突然發現自己糊塗了。我現在是在看什麼？我怎麼讀到了這裡？我從何而來？我為何而來？我們突然發現，我們好像迷路了，必須停下來花點時間，回顧一下自己的初心。

延異的本質是發散，但人類大腦如果需要思考，則必須聚焦和收斂。我們頭上的這顆大腦，能力非常有限，當它要汲取新的東西，它用的不是消防栓，而是吸管，必須一點一點地啜取。當新的資訊像潮水一樣衝擊我們大腦的時候，我們很容易就暈了，根本不能逐一記住看過的東西，所有的東西都只能留下淺淺的印象。過了一段時間之後，我們即使再看到同樣的資訊，只會模糊地記得這個資訊我看過。因為看過，於是不想再看，永遠止步於專注、深入、記憶和思考。

我們不難發現，就獲取新的資訊而言，網路是一個很好的工具，但它層層拓展、無窮無盡的鏈式結構決定了：網路絕對不是一個好的記憶工具，更不是一個好的思考工具。

在這個澈底的訊息時代，我們個人的發展不要依靠網路，而要依靠第二大腦。第二大腦不是網路，網路是屬於所有人的，第二大腦是獨特的，是屬於每個人自己的。它比網路更貼近人類大腦功能的應用，它將和我們的生物大腦配合在一起幫助我們記憶和思考，就像我們生物大腦的拐杖。從某種意義上來說，未來它會成為附屬於我們人體的一個「器官」。

什麼是第二大腦？

第一大腦，當然指的就是我們頭頂的生物大腦。第二大腦，指的是我們利用資訊技術的最新成果建立的一個外部大腦。

首先，第二大腦是第一大腦的複製體。建立第二大腦要做的第一件事，是要去複製、備份第一大腦思考經歷過的所有事情。我們要去構建一個外部數字記憶體，該記憶體可以記錄、保存、組織、檢索你大腦中任何有意義的想法、你看到的任何有價值的資訊、你正在實施的所有計劃和項目、你獲得的所有啟發和收穫等。

第二大腦可以提供更大的記憶容量

第二大腦容量可以很大，而且管理有序。如果把人腦比作一臺計算機，有了第二大腦之後，我們可以把第一大腦比作「內存」，而第二大腦是「外存」，內存可以不大，它只需要承擔一小部分記憶功能，而把大部分注意力專注於運算，即思考和解決問題；而位於第二大腦的外存，理論上可以無限大，當需要的時候，它快速找到相關的記憶，再調入第一大腦的內存進行處理。

第二大腦有重大的存儲功能，這也有助於減輕我們第一大腦的負擔，保護我們生物大腦的健康。人類目前對於阿茲海默症有效的治療方法很少，如果把第二大腦建設好，就像給一個逐漸失去能力的生物大腦配上了一個拐杖，達到支撐、延長第一大腦壽命和能力的作用，這是一種預防，也是對抗阿茲海默症的一個有效工具。

第二大腦的記憶是高度客觀的、穩定的。

雖然我們還不能完全解讀人類大腦的工作原理，但人類已經發現，第一大腦在記憶某件事情的時候，它記憶的只是一些片段，或者說是鏡頭、場景。我們的生活就像一部電影，它是連續的、動態的，但我們的印象是離散的、片段的、靜態的。

當我們要回憶的時候，大腦會首先湧現出一些最新的、印象最深的片段，在意識對它們進行辨別之後，才能確認提取的印象是否正確，每一次回憶，並不是像電腦播放同一段影片，而是根據一些相關的事實，重新對記憶進行編排和整合，然後又保存起來。可以說，每一次回憶都是對記憶的微妙調整和扭曲。事實上，人類的記憶是一個逐漸失真的過程，有時候甚至會發生突變，但人類全然不知，一直誤以為這是一份高保真的記錄

而第二大腦呢？第二大腦和計算機一樣，是靠一系列微電子器件的開啟或關閉來保存數據的，是靠編碼來檢索的，無論什麼資料，只要它和其他資料有一個字元的不同，也能被發現、確認，並提取出來。它就像高保真的錄影帶，無論什麼時候播放，它都能保持原樣，不會發生任何變化。

第一大腦的生物記憶是片段的、主觀的、寫意的、不完整的、帶有情感色彩，會自我過濾、自我變形，它的出錯是在所難免的，而且我們大部分人大部分時候都會低估這種錯誤的普遍性和嚴重性。而相比之下，第二大腦的數字記憶則是完全記錄事實的、全面的，沒有任何假想和偏差，是客觀的、冷靜的、高度準確的。

第二大腦將比第一大腦更容易產生創意

創新只是將事物連接起來，這個連接愈是意想不到，創造出來的東西就可能愈有意思。要做到這一點，首先要擁有一個不同的想法可以在其中匯聚、碰撞、重新連接、組合的網絡。第二大腦就是一個這樣的網絡。我們的第一大腦確實也有很多的想法，但它們位於大腦的不同位置，很難有效連接。在第二大腦中，在所有想法變成記錄之後，我們可以透過軟體和演算法幫助我們在想法之間逐一建立連接。

這種演算法能檢測到文本之間、不同的資訊之間存在的微妙的語義連接，還可以告訴你這些想法之間關聯的強度是強還是弱、是大還是小。第二大腦可以向我們展示一切可能的連接，並且讓我們以圖譜的形式瀏覽相關的連接，這些連接的新想法是否有價值，可以交由第一大腦最後來判斷。也可以說，發現有價值的新連接是第一大腦和第二大腦，即人機協作共同合作的結果。 第二大腦和第一大腦的配合，即人機協作，是一種親密關係的配合，打個比方，它就是我們隨時可以佩戴的眼鏡，而不是隨身攜帶的望遠鏡。我們在參加跑步比賽的時候可以戴眼鏡，但不能騎上自行車或者電動滑板。我的意思是，未來，第二大腦會和眼鏡一樣，成為我們的一部分，不管我們去哪裡、做什麼工作、參加什麼考試或者比賽，我們都可以帶著它。之所以這麼肯定，是因為未來的世界，人們比拼的一定不再是記憶力，而是思考力和創新力，所有的考試都可能是開卷的，所有人都將會被允許帶上自己的第二大腦。如果說第二大腦是人類的「外掛」，那它將是我們最親密的「外掛」。

（本文摘自涂子沛著《第二大腦：創建專屬數據資料庫，提升個人發展，傳承數位遺產》，三采文化提供）

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