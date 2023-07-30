抓住未來十年股市大勢：電動車與自動駕駛

為保護環境和發展永續能源，電動車因此生產問世。電動車雖有逾百年的歷史，但由於受到燃料費低廉、大量生產成功的內燃機汽油車拖累，長期以來未能取得重大成功。實用電動車的始祖為通用汽車的EV1，充電一次可行駛約128 公里，在7 秒內時速可達約80 公里。然而，由於生產成本過高，2001 年停止生產。

2000 年，豐田推出世界首款量產型混合動力車Prius。這是同時使用電力和汽油的車款。從2012 年到2017 年，我也是開Prius。我覺得防止環境污染很有意義，又可以大幅節省油錢，所以當時用得很滿意。此後，在2006 年，矽谷新創公司特斯拉生產推出充電一次可行駛達約320 公里的高級電動車。

雪佛蘭和日產也在2010 年推出Bolt 和Leaf。截至2020 年，全球電動車市場的規模成長達1,630 億美元，在美國國內的占有率高達4.2％。預計到2030年，電動車市場將成長至8,237 億美元的規模。預計年均成長率為18.2％。代表企業有特斯拉、路西德Lucid、福斯、通用、福特、現代、Nio 等。

不同於第一代電動車的是，第二代電動車開始安裝自動駕駛軟體。也曾在韓國熱播的《霹靂遊俠》Knight Rider，影集中的霹靂車「夥計」現已不僅僅存在影片裡。搭載人工智慧的汽車，可透過語音辨識功能與駕駛人對話，自動從停車場來接駕駛人，載他到想去的地方。

自動駕駛方面，以特斯拉和Google 的Waymo為代表， 還有與現代IONIQ 5 和Lyft 等合作的Motional、打造配送貨車的Refraction AI 和AutoX、到地形不利處也能自動駕駛的OptimusRide、開發地面無人自動駕駛的Zoox、夢想等級5 完全自動駕駛(譯註：美國汽車工程師協會（Society of Automotive Engineers；SAE）將自動駕駛系統分成5 種等級：等級1 為輔助駕駛、等級2 為部分自動、等級3 為有條件自動、等級4 為高度自動、等級5 為完全自動。)且在複雜交通狀況下也能行駛的nuTonomy、可與行人對話的Drive.ai 等。

內燃機車也可以配裝自動駕駛功能，但電動車結合自動駕駛， 成為引領第四次工業革命的主角。Google、IBM、輝達、特斯拉等大型企業和中小企業都投入該市場。自動駕駛汽車有的以攝影相機為基礎，有的使用光達Light Detection and Ranging；LiDAR 技術。光達技術是將雷射微光發射到物體表面，再測量返回的時間。如果360 度發射雷射光，就可以3D 圖像具體構現周圍環境，掌握精確位置。一般我們所知的雷達RADAR 是使用電波（收音機）。

自動駕駛功能利用人工智慧分析大數據，所以難以要求它做出準確決定。最大的障礙是政府的限制和各種訴訟可能性。高速公路交通安全管理局等美國政府部門為限制自動駕駛和人工智慧，正在多方面進行調查。截至2022 年6 月，12 個月內發生400 多起事故。其中，生產最多自動駕駛車輛的特斯拉創下273 起的記錄。

自動駕駛車輛根本上會陷入「電車困境」。這是行駛中列車的煞車裝置發生故障，但可以改變軌道的狀況。此時，決定犧牲哪條路線上的什麼人，就是電車困境。自動駕駛功能基本上需要由人編寫程式才能運作，車子發生問題時，將會陷入難題，得決定要犧牲正在過馬路的人，還是犧牲走在人行道上的人。當然，一個人都沒有的話就沒關係，但選擇的瞬間必然會到來。走在人行道上的人，可能是拄著柺杖的老人，也可能是推著嬰兒車的母親。

原本，所有選擇都由個別駕駛人決定，如果發生問題，由駕駛人負起責任。然而，自動駕駛的責任主體，由於轉移到製造汽車、提供自動駕駛服務的企業，所以問題嚴重。特斯拉經營保險公司，雖然有便利資本流通的理由，但也顯示出想要解決這類問題的意圖。

（本文摘自李朱澤著《買美股，穩穩賺：高通膨、高利率時代也有10倍股！美國教授在地詳細情報，抓住未來十年股市大勢》，高寶出版提供）

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