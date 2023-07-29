量子經濟時代 全新定義貨幣交換與價值的方式

金錢究竟是壞東西還是好東西？ 這個問題(從政治和意識形態上)見仁見智。何謂「好」？ 什麼又是「壞」？ 從古至今所有時代的哲學家都以這種從根本上分裂成兩個極端對立的二分法來思考此一問題。他們堅定地公開其努力思考的結果，但不久之後便會遭到其他思想家強烈地反駁。誰才是正確的，還有待觀察。

但我敢肯定的是，金錢本身並無好壞之分。與任何技術一樣，它既沒有目標，也沒有靈魂。這個答案取決於我們如何使用它，及其使用目的。在目前的經濟中，它之所以有負面的影響，主要是因為中央銀行發行的貨幣數量與實際經濟產出脫鉤。然而，對於今天的勞動世代來說，金錢摸起來卻是「真實的」，幾乎就像過去用來支付的金幣銀幣一樣。

正如經濟數據顯示，在全球經濟體系的價值中，事實上只有不到百分之○．○一實際上以「強勢貨幣」的形式流通市面，在一千二百兆美元的估計總值(包括投資、金融衍生品和其他資產)中，僅一．七兆美元在市場上流通。這表示，當今世界經濟中幾乎所有價值均建立在商品與服務估計價值的基礎上。正如我們在經濟危機時期一次又一次所見，當公司和個人都試圖同時實際擁有他們的資金時，金融體系便會崩潰。即使我們有不同的看法，金錢仍然不是「真實的」，而是一種將我們聯繫在一起的社會發明；但只要我們相信，這個故事就會流傳下去。

經濟學家、政治家和越來越多的企業領導者一致認為，貨幣與經濟體系的二元論從長遠來看是難以持續的。若很大一部分錢可以在按下按鈕或點擊滑鼠時被實際使用，那麼目前的經濟系統就會崩潰。因為這筆錢根本不存在；它不過是一種具擔保性的會計手法，經不起嚴格執行貸記的考驗。

從古典經濟學的角度來看，當今的金融交易和貨幣看起來更加複雜和混亂。類似於宇宙的古典物理模型，我們通常將金錢及其購買的物品視為彼此相關的物理實體。一輛汽車有一定的數值，我們可以用金錢來表示，而企業在整個經濟中負責交換價值單位。

經濟學家透過揭示這些關係和流通地球的「粒子」(亦指貨幣)，試圖建立可量化的經濟模型。然後，我們開始接受這些模型是真實的，或作為經濟現實的合法代表。但當這些模型無法預測二○○八年的金融海嘯等經濟動盪或Covid-19疫情爆發後對全球經濟體系的影響時，我們才發現，這些模型實際上錯得多離譜。在這些非常時期，所有的政治領導人都需要向系統挹注大量新資金，尋求解決方案。

同樣的原則亦適用於我們對貨幣與經濟的日常理解：我們使用抽象的數字來描述感知到的物理現實和互動對象，誠如我們如何體驗所坐的椅子是絕對的物品，而非塌陷的量子勢能波浪。但就像宇宙中的其他事物一樣，貨幣系統也屬於量子力學。因為貨幣和經濟的實際價值不僅取決於共同的敘述與信仰，它也取決於如相互依存關係、人類形成和(大眾)心理等無法再分解的因子。在這個意義上，貨幣不僅是一種可量化的「粒子」，它也是以能量或波為基礎，正如我們在量子物理學中所理解般。誠如大衛．歐瑞爾所說：「在交易中使用貨幣，是為模糊和不確定的價值概念分配一個數字(價格)的方式。因此，它就像量子物理學中的測量過程，在這個過程中，粒子會依其類似的不確定屬性被分配到一個數字。」

在古典資本主義中，商品的價值首先由投入的勞動力決定，然後再由用途來定義。

從今天金融數學的角度來看，我們可以將貨幣描述為一種介於準確的交易數字和模糊的「實際價值」類別之間進行協調的技術。簡而言之，古典經濟學是建立在管理與控制「有價值」交易的基礎上，這個價值通常是由貨幣所決定。

因此，大多數經濟理論討論的重點是人、貨幣及商品之間的關係。雖然貨幣概念已經(且正在)變得越來越抽象，但其基本思想仍然與在以物易物體系中的實物交換相同。幾個世紀以來，鑄幣的價格均由貴金屬價值決定，但尼克森(Nixon)在一九七三年讓美元脫離金本位制，引入「法定貨幣」(Fiat-Geld)，即貨幣的價值由發行它的政府決定，而不是商品的市場價值。儘管目前這個體系運作良好，但我們心知肚明，口袋裡的彩色鈔票價值只是資本市場對發行政府穩定性的信心函數，而政府的最終行動是由個人及其有限的目標所決定。對此，我們將舉例說明以更清楚地闡明這個原則。假設你想賣掉舊式燃油引擎汽車來換取一輛新的電動汽車。燃油汽車可能有一個理論價值(我們可以在網路平台上搜尋)，但它的實際價格，也就是其實際價值，直到有人買下這輛車後才確定。它沒有固定的價值，但其價值完全等同於你從交易中賺取的金額。

當你貸款時，有沒有想過錢到底是從何而來？ 假設貸款成功，不久之後，你的銀行帳戶明細上會出現一個小數點前有數個零的數字。這筆錢是從哪裡轉來的？ 基本上，它是憑空出現的。銀行必須遵守一些規則，但最終它會為你產生議定的金額。這就像一個魔術表演，突然之間你有資金可以支配與使用。

資本是由相互關聯的兩方所創造，就像在次原子量子實體中一樣：銀行與你，或者更廣泛地說，發行人和所有者。然而，與此同時，貨幣與經濟處於一種二元關係，而這又是現行制度的核心問題之一。

美國經濟學家暨諾貝爾獎得主米爾頓．傅利曼致力於研究現行貨幣體系的缺點。

例如，他建議對私營金融機構進行監管，不允許它們的貸款額度超過其擁有的資產。這種「全額準備金銀行體系」(Full-Reserve-Banking)有其優點，但也有缺點，因此有支持者，也有堅定的反對者。無論如何，儘管有無數的嘗試與改革建議，但從來未成功地以一種既不會扼殺經濟又不會過度刺激成長的方式來調節貨幣供應量。相反地，我們總是在泡沫和衰退之間經歷繁榮與蕭條時期。

然而，若我們從量子的角度來看待世界經濟，從根本上思考貨幣的未來是有意義的。我們不僅需要實行後物質主義的資本主義，同時也需要找到一個後貨幣主義的模式嗎？ 從量子的角度來看，貨幣是勢能，也就是相互關聯的粒子和周波。然而，這又提出了另外一些當今我們幾乎無法回答的問題。在量子經濟中，擁有金錢，亦即勢能，代表什麼？ 究竟是誰創造了它？ 我們應該用什麼標準對其徵稅？

歸根究柢，金錢就像我們整個世界一樣虛擬；它沒有任何真實性。交易員已經開始將量子理論應用於金融交易，以計算證券交易所的選擇權價格。一旦量子電腦成為主流，我們與交易、股票市場、複利甚至一般貨幣關係的整個結構將被顛覆。如果使用像量子波粒子一樣擴散的數位貨幣實時進行交易時，貨幣的量子力學屬性在未來將變得更加清晰。

當傳統國家的強勢貨幣被虛擬加密貨幣取代時，它是否能在量子經濟中發揮穩定器的作用？ 由於中央銀行發行的傳統貨幣價值完全以社會協議為基礎，因此很清楚地，加密貨幣並不比美元或歐元更虛幻。而且這些新的金融工具在新興市場更容易被接受，因為傳統貨幣體系在這些市場的影響範圍有限。事實上，許多新興市場在加密貨幣與數位微交易等新金融技術方面，遠遠領先於工業化國家。原因很簡單，即西方(和東方)世界的舊有體系從未滲透過該市場。因此，這些人多年來一直生活在「替代」金融體系中，現在只是將其轉移到網路上。這些替代方法中有許多是令人感到振奮的，而建立全球性機構以連接(與監管)不同系統，並建立一個全新的世界貨幣網絡，只是時間問題。

隨著社會開始深入探究世界經濟的相互關聯性，將會出現一個統一貨幣體系的驅動力，或者是一種全新定義交換與價值的方式。

（本文摘自安德斯‧因賽特著《量子經濟時代：數位化後的未來世界？》，商周出版提供）

延伸閱讀

加拿大虛擬貨幣交易所 如何逃過法眼離奇倒閉?

超智慧何時問世？關於機器智慧未來的看法

失蹤加密幣女王 數十億美元去了哪裡？