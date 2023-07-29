數位化後的未來世界 該為男性感到憂心？

過去從未有過像現在那麼多年過三十的「大男孩」還住在爸媽家，在自己小時候就開始住的房間裡偷看色情書刊，而且所謂的社交圈就只是侷限在一堆社群媒體裡面。他們有滿滿的怒氣，所以對任何形式的民粹主義特別有感，還很容易被許諾社會認同的團體所吸引。

過去從未有過那麼多二十來歲的男性性愛玩具。這些性愛玩具以發達的肌肉擺弄各種自戀又自以為陽剛的姿勢，其實也不過是成功女性的床邊玩偶而已。這些人中有許多人到了四、五十歲，明明歲月早在他們的外表留下痕跡，卻還在扮演年輕的種馬。只是，他們也不知道如何長成一個男人，畢竟沒人教過他們。於是，在那副永遠青少年的表象背後只是積聚了失望、孤獨和憤怒。

這些男性的孤寂感，遠比他們的父祖輩想像得到的還要嚴重。他們沒有朋友可以進行深度對話，也沒有可以表露自身軟弱和受傷那個面向的對象。一項在美國進行的問卷調查中，受訪男性表示，他們只有一位可以談及個人問題的密友─十年前該數據還有三位。

不過，這也不表示這些男性閒暇時總是獨自一人待在家裡─更糟的是：他們會有幾個下班後一起去喝幾杯，或是到足球運動吧打發時間的友伴。但他們跟這些傢伙不會有深層的對話，他們更不會在這些人面前坦承他們會害怕或渴望與人親近。不然他們就會馬上被同儕視為懦夫─歸結到最後，用的還是社群領袖那一套古老的遊戲規則，即便這種模式早就過時了。

這類無法表達自己情緒的現象往往會帶來嚴重的後果。沒有學會如何拒絕、如何面對焦慮或哀傷的人，同樣也無法感受到愛與忠誠。而這些空缺會被傳統男性強者的諷刺形象所填補，那就是：傲慢和自負、憤怒和仇恨。這些不在常軌內的男性無法承認自己對親密情感的渴求，他們以(虛構的或真實的)過度暴力鞭策自己，直至全然迷失在真實人際關係的數位替代品之中─從在社群平台Tinder上造假身分到沉迷於色情網站。

在當今社會中，色情成癮已然是發展最快速的成癮問題之一。

然而，更深層的問題在於成長過程中父親角色缺席的男性沒有能力面對親密情感。

在接下來的十年內，我們會見識到兩股矛盾力量的纏鬥：有些人遠離社會，回歸 「自然」結構，過著以精神層面的人生觀打造出來的社群生活。這些人相信普世的共同價值觀、相信參與式的文化，不以自我意識為信仰。他們相信正向發展的社群力量、相信共同創造和合作。他們可以感受到親近大自然，不在乎民族國家身分認同。那是一群因為共同興趣發展出人際關係，而不是將人際關係建立在政治意識形態之上的人。

他們會遇到一大群社會性不夠成熟的人，主要是那些自覺被社會和「體制」屏除在外的男性。他們會盡情宣洩挫敗感，只不過通常是以獨立行為人的姿態出現，而不是出於意識形態的恐怖組織式團體犯案行為─而且這種情況對於「舊左派」和「舊右派」一體適用。於是，「愛與和平」(Love & Peace)對上「仇恨與爭鬥」(Hate & Fight)。而我們在兩端之間就會發現一大群比較算不上或完全稱不上是自動化和科技發展下的「受害者」的人。這其中的挑戰在於提供這些人(正向的)視角，以維持我們社會的穩定。

（本文摘自安德斯‧因賽特著《量子經濟時代：數位化後的未來世界？》，商周出版提供）

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