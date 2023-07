失敗是矽谷最強的優勢！允許失敗 但不要一蹶不振

許多領域的研究人員,都探討過創意成果和失敗疑慮之間的關係,而這個關係讓人很不舒服。

來看看論文的題目名稱,商業界應該可以看到這樣的標題:〈創意的第一大敵:害怕失敗〉(The No. 1 Enemy of Creativity: Fear of Failure);神經學界則會看到〈創意導致大腦萎縮,降低創意〉(Fear Shrinks Your Brain and Makes You Less Creative)。順便讓大家知道一下,若干腦部的區域會萎縮,影響最明顯的就是海馬迴——這不太需要大驚小怪。海馬迴參與的許多流程,對於創意產出來說很重要,其中包括把短期記憶轉換成長期記憶的過程,海馬迴萎縮到某個程度後,這個功能就會大幅受到影響。

為什麼害怕失敗會造成這麼大的負面效果呢?為什麼創新的能力那麼容易受到影響?要回答這些問題,就必須討論嬰兒、科學家、創業家的共同之處,也就是他們的學習方式。

嬰兒的學習方式,是透過一系列自我糾正的想法,這些想法就像是在出生時已經預先載入了假設測試軟體。嬰兒會:①不斷觀察自己對於世界運作模式的看法;②不斷測試自己的想法,逐步逼近正確解答;③根據取得的資料,修改並理解。如果你覺得這很像是科學家在做研究,也就是優良的傳統科學方法,就沒錯了。

多年前有一本書,叫做《搖籃裡的科學家》(The Scientist in the Crib),內容說的是嬰兒跟科學家其實很相像(而且我個人的經驗是,有很多的相似之處)。這樣測試假說的作風強而有力。迭代、重複的過程夠強大,就能夠發射火箭到遙遠的小行星上;同時,又很柔和,能夠看到原子裡的祕密。

這些流程中,放眼所及的都是失敗。其實,失敗這個想法,也在這個機制當中根深蒂固。也就是我們可以剔除錯誤,逐步逼近解答。

失敗和創意間的關係,處處可見。很少有創業專案能夠第一次、第二次就成功了,甚至可能要革命十次才會成功。有非常多科學家提出的理論,都經不起嚴謹的實驗。就算是撐過實驗的科學理論,經過實驗後,幾乎都會修訂。我們看過的嬰兒,走路都要搖搖擺擺好幾週,跌倒再爬起來,之後又再跌倒,有時候得經過好幾個月後,才能夠挺直往前走。

如果你因為失敗而一蹶不振,就會影響到創新專案,最終生產力也會受到影響。所以,一定要調整心態,面對失敗。還記得嗎?創意有一部分是要想出新穎的點子,另一部分則是要應用。我們的研究結果發現,失敗能夠把新奇美好的東西,轉換成有用的東西。

善用失敗的潛力

這些點子能夠套用在商業行為上。回顧一下Google的亞里斯多德專案(之前討論過,它在探討某些團隊表現亮眼的原因)。研究人員認為,安心是成功的重要關鍵,所以大家願意承擔風險,這個風險當然也包括失敗。

從亞里斯多德專案開始之後,安心和創新之間的關係,已經有長足的研究進展,像是能夠量化承擔風險的規範。有一個實驗發現:①同時測試許多想法(3∼5個)的組別;②挑選最好的2∼3個結果,進一步試驗。與不重複或是重複次數不夠多的組別相比,成功機率高達50%。失敗就像是烤一批餅乾一樣,可能會一直出現。

或許,是因為這些研究的關係,有更多的研究團隊開始深入探討失敗。他們後來發現,要是允許失敗,之後就會取得勝利。達成巨大成就的人,和遭遇重大挫敗的人相比,失敗次數大約一樣。差別在哪裡呢?成功的人會試著從錯誤中學習。他們大方的面對錯誤,盡力吸取教訓。

沒有這種職業勇氣和韌性的人,比較可能會繼續失敗。

另外一個發現,跟連續失敗中間允許的休息時間有關。休息時間愈少,之後成功的機率就愈大;每次投入的間隔時間拉愈長,就愈可能繼續失敗。所以,不只要從失敗中學習,還要馬不停蹄,繼續嘗試。如此快速的再次投入,前提就是大家要能夠犯錯。

有家公司因為允許員工犯錯而名聞遐邇,這家公司就是國際商業機器股份有限公司(IBM),由傳奇執行長沃森(Thomas Watson Jr.)穩穩掌舵,走過了最成功、最創新的時代。這家公司有一個知名的故事:有一位副總做了一個實驗,但失敗了,導致公司損失將近一千萬美元。他道歉的方式,是寫了一封辭職信,親自交給沃森。然而,老闆接下來的反應,卻令那位副總大吃一驚。「你怎麼會覺得我們捨得呢?」沃森讀完信後笑著說:「我們才剛花一千萬美元讓你受訓。」

確實,公司不是慈善團體,沃森也不是要讓IBM破產。但你可以觀察到:要增加致勝的機率,就要增加失敗的忍受度。或許,沃森當時心裡就知道這一點了。 科技專欄作家麥可.馬龍(Michael S. Malone)這麼說的:圈外人會把矽谷當作成功的代名詞,但其實應該說是成功的墳墓。失敗是矽谷最強的優勢。

