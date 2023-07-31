上班就想躺平？專家：你需要的是多一點「綠色」

自然界，特別是綠色植物，好像能夠安撫人心，就像是厲害的心理治療師一樣。但接受諮商的是身體哪個部分呢？綠色撫慰人心的效果，某些與副交感神經系統有關。要了解其中機制，就必須先了解一下這個神經系統。

我們可以把蔓延全身的多數神經電氣傳導系統，區分成不同的特定系統，就像是俄羅斯娃娃一樣。最大的兩個分支是中央神經系統（就是脊柱和腦部），另外一個則是邊緣系統（中央神經系統以外的其他部分）。邊緣系統本身可以分成體神經系統與自律神經系統兩個部分。自律神經系統又可以分成交感神經和副交感神經（懂了吧？就是俄羅斯娃娃！）。

副交感神經負責的工作，有時稱為「休養生息」。監督這兩個系統的是警覺網路，也就是之前提過可以因應威脅的神經元。

科學家認為，森林浴能夠觸發交感神經系統和副交感神經系統。接觸自然元素，能夠降低壓力激素─先前談過的日本研究首次提到這點。這個反應代表，樹木會叫你的交感神經系統「閉嘴」。大自然同時會發送更和善、更柔和的訊息給副交感神經系統，說：「開始工作。」森林浴會讓身體開始儲存能量，而不是消耗能量。血管會開始放鬆（擴張），心跳會變慢，消化功能變強（所以才能夠補充能量）。做過森林浴的人表示，自己經過休息，神清氣爽，就跟其他副交感神經的刺激效果一樣。

森林浴的正面效果，從復原時間就可以看得出來；也就是說，身體經歷壓力過後，恢復平和的速度就說明了一切。從皮膚上的汗量，到胸腔裡心臟的跳動速度，都可以看出自然界開開心心的在縮短你的復原時間。就算是中央神經系統，也就是組成腦部和脊椎的神經系統，在這個舒心的過程中，也會獲得舒緩。看到樹木，血液就會流往特定的大腦區域（楔前葉、島葉、前扣帶迴），這些區域就跟同理行為、自我意識、善意等有關。血液也會離開控制強力激情、情緒反應、情緒反應記憶的區域（也就是杏仁核與海馬迴）。

既然森林浴的效果就跟泡泡浴一樣能夠安定人心，顯然也能夠應用於職場設計，特別是高壓職業的工作場所。老闆在下週一馬上打造舒心的綠色辦公室，可能是認知神經學對於職場最明確的建議。有趣的是，我說的綠色環境，真的就是綠色的（波長介於556奈米上下）。回想一下樹冠的資料，以及綠色跟其他顏色相比的舒壓效果。

現在我們手中的證據更詳細了，其中一個很有趣的細節，就是不需要在美好的戶外散步，在美好的室內走走，也能夠舒壓，但前提是要在室內有綠意的地方。

意思是要在辦公室裡種植物嗎？沒錯。要接觸可愛的綠色，看辦公室後方的植物就可以了，非常實際。在綠意盎然的辦公室中工作的人，生產力與控制組相比，增加15％，而且也比較不累；更奇怪的是，也比較不常生病。研究人員知道原因：因為這些植物會產生氣體。

植物會排放出揮發性的油脂和氣體，有些可以聞得到（能不能回想一下森林的味道？那些就是揮發性氣體的味道）。科學家分離出「芬多精」這種氣體，他們研究芬多精的實際作用研究了幾十年，成效斐然。有關芬多精的研究顯示，它能夠強化免疫系統的一種細胞，這種細胞的名稱很邪惡，叫作「自然殺手細胞」。這類細胞的名字聽起來可怕，其實多多益善——自然殺手細胞的目標是病毒和腫瘤。

綠色的加強效果並不小。如果辦公室有植物的話，自然殺手細胞會增加20％；要是能夠到室外吸收芬多精，則可以大幅增加40％，這個數量還能維持一週。就算過了三十天，數量還是比對照組多出15％。雖說實驗使用的是絲柏和其油脂，但其他多數植物製造的產品，也能夠增強免疫力。意思是，多數辦公室應該都要種植物，而且要種很多。我們甚至可以合理的說，多數辦公室都應該要長得像是室內植物園。

（本文摘自 約翰‧麥迪納著《大腦喜歡這樣工作：順著大腦的習性，提升工作效率，從此和憂鬱星期一說BYE BYE～》，樂金文化提供）

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