達利歐的管理哲學：極端透明、創意擇優

達利歐的管理和投資邏輯、方式如出一轍，他利用電腦蒐集、運算，把每種投資產品（或每位員工）的各項數據加以分析，然後得到一個最佳的解答。

如果走進橋水辦公室時，你會看到除了洗手間，每間會議室都是透明玻璃，沒有密室；抬頭往天花板看，每隔兩到三公尺，就有一架半圓形的黑色攝影機，記錄底下人們的一舉一動。

橋水的每一場會議都會錄音、錄影，同事間對彼此的批評都是公開的，甚至還會被剪成影片發給全公司。在橋水工作，沒有祕密。

這就是達利歐強調的極端透明（radical transparency），為了讓大家誠實發言，每個人、每件事都攤在陽光下，不需要隱藏。有人認為這是幸福企業，在公司裡可暢所欲言；但也有人認為這套根本是「邪教」，員工從內到外貢獻給公司，沒有隱私。

曾經批評橋水最兇的《紐約時報》曾爆料，先前橋水共同執行長艾琳．茉芮（Eileen Murray）因堅稱一封電子郵件是自己寫的，而非助理寫。橋水特別請當時公司的法律總顧問（後來擔任聯邦調查局局長）詹姆斯．科米（James Comey）負責所有調查，把盤問影片錄下後，傳給全公司看。連電子郵件到底是誰寫的這件小事，都可以驚天動地，查出誰在說謊，可見達利歐多麼要求誠實。

達利歐不怕失敗，不忌諱談論失敗，他要求員工跟他有一樣的標準。他規定，每位員工下班前要花十五到二十分鐘，把今天遇到的各種問題和失敗，寫成日記登錄，稱為問題日誌（issue log）。

如果事情做錯，但曾登錄在日誌上，就算失敗也能被接受；但沒有登錄，就被視為嚴重失職，可能得捲鋪蓋走路。要毫不扭捏地面對失敗，有些人就是辦不到。

另外，就像投資需要汰弱留強一樣，達利歐在管理上也抱持另一個信念：創意擇優。這是指讓組織內的所有員工，把內心的想法誠實以告，你可直言批評，可給任何人打分數，包括達利歐本人，所有想法和批評，都會被記錄下來。

他的想法很簡單：只有讓最聰明的頭腦，講出真心的想法，再藉由電腦及演算法的幫助，才能淬鍊出最精準的決策，打敗大盤。一位員工吉姆．哈斯克（Jim Haskel）曾寄信給達利歐，給他接近不及格的「D」，批評他在會議上，「完全沒有準備，否則你不會講話如此缺乏條理」。在橋水，你有罵老闆的權利。

別人對你的評分，經過電腦運算，形成個人獨特的評量，稱為「棒球卡」，達利歐本人就被形容是「外向、直覺、有創造力、有遠見」，但缺點是「缺乏條理和耐性」。

而在投票決策時，會根據每個人的特質，予以不同加權，最終的結果，就是公司的集體決策。達利歐自己就說，他從未做過違背公司集體意見的決策。

▍成為政府的顧問

橋水開發的電腦模型讓達利歐可以預知市場情況，不只幫助客戶避開風險，還讓國家決策者重視到他的意見。

就以二○○七至二○○八年發生的金融海嘯為例。在二○○七年三月，橋水開發的景氣蕭條測量儀就已經發現經濟出問題的前兆，因為償債成本已經超過預期的現金流，債務泡沫瀕臨破裂危機。加上利率接近零，達利歐判斷，央行可能無法像之前經濟衰退時期般，可以藉由寬鬆貨幣政策來扭轉趨勢。

因此他把自己對市場的觀察告訴美國財政部與白宮的官員。當時，所有外部跡象都顯示經濟一片榮景，因此大多數的人第一時間就反駁他的看法。不過隨著時間經過，市場情況惡化的事態就如達利歐預期般發展。當時美國財政部長提摩太．蓋特納（Timothy Geithner）開始意識到問題，找他談話。只是在那次談話的兩天後，貝爾斯登公司（Bear Stearns）就倒閉了，半年後，雷曼兄弟（Lehman Brothers）也破產，金融海嘯正式引爆。

橋水基金因為提前預知到風險來臨，預先做好準備，因此在金融海嘯期間的報酬率是八．七％，美國標普五百指數則是負三八．五％。美國政府也採取激進的行動，快速拯救美國銀行業，並降低利率，試圖控制危機不再惡化。

二○一一年的歐債危機也是同樣的情況。達利歐在二○一○年初已經觀察到歐洲開始出現債務危機。因此他在接下來的一年半，先後與那時的西班牙經濟部長路易斯．德．金多斯（Luis de Guindos）、歐洲央行行長馬利歐．德拉吉（Mario Draghi）、德國財政部長沃爾夫岡．蕭伯樂（Wolfgang Schauble）會面，建議歐洲央行持續透過購買更多的債券來「印鈔票」，將錢注入市場，不然債務危機會越來越惡化。只是歐洲各國各有盤算，無法快速做出集體決定採取行動，讓歐債危機爆發。而橋水基金在二○一一年則繳出二三％報酬率的佳績。

▍傳承不易，已兩度交棒

達利歐自承，他一直很低調，也不喜歡跟媒體打交道，但因為旗下純阿爾法基金在二○一○年創下超高報酬，引起外界關注，卻又看不清楚橋水的運作方式，他才決定在二○一○年年末，把橋水管理的原則全文上網，後來並編纂成書。

隔年，達利歐就卸下橋水執行長的職務，只擔任投資長；但五年後，內部發生管理危機，原本執行長格雷格．簡森（Greg Jensen）下台，曾體檢疑似罹患癌前病變，從死神手上逃過一次的達利歐，不得不回鍋重任執行長，直到二○一七年卸任，二○二二年正式交出經營權。 達利歐和早年創業家一般，把自己的性格和主張，烙印在公司的文化裡。在橋水的大廳，每張桌上放的就是他寫的《原則》，如果你不習慣看紙本書，旁邊還有平板電腦，打開仍是這本書。《原則》體現的是，每個錯誤都是一種學習，讓我們得以改進，最終邁向成功。而且應該把成功與失敗的經驗都記錄下來，藉此歸納出一套成功的原則。不論是在交易、管理，或是其他各種活動，都能透過這個方法讓自己有所改進，進而成功。

（本文摘自商業周刊著《向12位大師學投資：他們跨世紀的投資修煉，領你走上財富之路》，商業周刊提供）

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