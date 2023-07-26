債券天王葛洛斯 一生都在與「情緒作戰」

他，被譽為債券天王。二○一四年以前掌管全球最大債券基金「太平洋投資管理公司」（The Pacific Investment Management Company，以下簡稱PIMCO）的總報酬基金，手上掌管資金曾高達近三千億美元。

他更是唯一摘下三次全球基金評鑑龍頭晨星「最佳固定收益基金經理人」的人，四十一年來績效打敗大盤。

當他在二○一四年年九月閃電跳槽到駿利資產管理集團（Janus Capital Group，後改名為Janus Henderson）時，市場資金大舉挪移；PIMCO總報酬基金光當月就贖回二百三十五億美元，等同於當年前八月的贖回總額，而他接手的駿利亨德森全球無限制債券基金（Janus Henderson Global Unconstrained Bond fund, JUCIX）所管理的資產在兩個月從一．二億美元飆升至十二億美元。兩家公司的股價也兩樣情，PIMCO所屬的德國安聯集團（Allianz）在消息傳出後股價一度下挫超過七％，駿利資本集團的股價則在一開盤大漲近四○％。

這年他七十歲，身價二十四億美元，原來操盤的PIMCO總報酬基金資產規模曾達三千億美元，後來操盤的全球絕對收益債券基金不到二十億美元，雖然倉促離開PIMCO是因為基金表現不如期望，但葛洛斯不服輸，就如同四十年前剛進入華爾街的小賭徒般，持續觀察市場，伺機而動，期待抓住債券另一次多頭，再造事業巔峰。

他就是葛洛斯，一手創辦PIMCO，打造世界最大的債券基金，後來擔任駿利資產管理集團的基金經理人，希望能再次證明自己的寶刀未老。

這是一個小賭徒變成手握十兆資金天王的故事。他的一生都在與情緒作戰，因為他「認識自己」、「踢掉自大」，而能站在迎風的浪頭上，持續四十年。

左右債市的葛洛斯能有四十年不敗的紀錄，線索就藏在辦公室裡。掛在太平洋投資管理公司辦公桌後，有一幅李佛摩的肖像畫。他是史上最有名的投機客，從一個號子裡的擦黑板小弟起家，成為叱吒華爾街的金融大亨，一生八次大起大落，最後自殺結束一生。

「投資人必須提防很多東西，尤其是自己。」這句李佛摩名言讓葛洛斯一生謹記於心：凡是人，都有情緒；因此李佛摩倡導認識自己，葛洛斯也以此自我惕厲，在生活、投資上發展出一套高度自律的系統，藉以打敗情緒的起伏。

葛洛斯以精準的長期趨勢預測見長。最經典的操作莫過於二○○○年二月底，華爾街突然出現一陣騷動，一連串債券買盤湧現，美林、高盛等投資銀行的交易廳耳語著：「葛洛斯進場了。」這如同野火燎原，市場瘋狂搶進債券，幾小時後，債券價格扶搖直上。

幾天後，也就是三月分，美股觸頂，從此未再回到高點，這就是大家熟知的科技泡沫大崩盤。當然，股市崩盤，也揭開債市多頭的序幕。 債市與股市就如翹翹板，當股市籠罩烏雲時，債市便陽光普照。因此，即使葛洛斯操作的是債市，他的一舉一動，仍吸引全球目光。因為部位龐大、進出快速低調，他率領的部隊也被形容為「安靜的巨鯊」（Quiet Sharks）。

（本文摘自商業周刊著《向12位大師學投資：他們跨世紀的投資修煉，領你走上財富之路》，商業周刊提供）

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