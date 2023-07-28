闕又上：投資與人生的見林與見樹

投資領域的學習，見林重要，還是見樹重要？如果都重要，何者為先？本書的十二位大師，幾乎都有著作，何不就直接閱讀他們詳細論述的經典呢？

這原是我的疑問，讀完後我卻有了不同的看法。這有點像李安《臥虎藏龍》一場景安排的用意，他把章子怡和楊紫瓊的一場對決，放在一武館裡，且關起門來打，藉此把中國十八般武藝的兵器，好好介紹了一番，這樣老外才能夠知道，中國武術的博大精深和派系之多，所以人稱之為江湖。投資也有股海之稱，海大於湖，派別之多自是令人眼花撩亂；投資者的學習，若一開始就能一睹見林的全貌，再依自己的能力和喜好，專研中意的學派，這時再一窺堂奧，更有其效益。

十二位大師的投資哲學和操作手法，有些相似而多數卻南轅北轍，如不經比較，一頭栽進，原本想的是停車借看楓林晚的相思林，卻發現盡是高聳，看得令人脖子酸的高山冷杉。敗興倒不至於，因各有其美。但因為時間有限，若不能好好專研一家之長，使其發揮得虎虎生風，而淪為樣樣通、樣樣鬆，不僅不能獲得投資成果，還繳了昂貴的學費，且和想過的生活大不同；那倒不如一開始見林，有了宏觀的全貌，了解真想尋幽探訪的位置，再好好徜徉其中，這會更見樂趣和收穫。

你要不信，看一下這十二位大師的操作風格和投資哲學，有許多大相逕庭之處。因為彼此的背景不同，面對的環境不同；這些差異性，投資者要是事先不了解和對比，就可能畫虎不成反類犬。

例如，以新興國家市場為投資標的的墨比爾斯強調「分散持有」，而有股神推手之稱的蒙格則偏好「核心的集中投資」。因為新興國家股市的流通性不如成熟的已開發國家，其公司規模的大小，面對全球市場的競爭利基，都還達不到世界級的標準，在這種情況下，分散持有是對風險的控管。

投資該不該停損？那要看你問的是哪一位大師？有技術分析成分的歐尼爾，他的停損落在切入點的七％，未經練習或有一定功力的人，股市一個震盪很容易就觸及而出場。像台灣的績優公司台積電，自從一九八七年上市以來，成長超過四十倍，不懂操作者，左邊一個停損、右邊一個停損，在停損機制中被砍得面目全非，慘不忍睹。成長學派的林區，卻告訴投資者「股價下挫，永遠不是賣出股票的好理由，當公司基本面還是很好，股價卻下跌時，不但要抱緊持股，最好逢低加碼」。他說：「投入股市需要堅定的意志，因為股市總是把意志不堅定的人拿來當墊背。」

歐尼爾與林區的操作幾乎是完全相反，兩者投資哲學不同，切入點也完全不同，林區對公司的營運和財務報表等基本面不僅知之甚詳，可以說鉅細靡遺，這就不是歐尼爾靠資料庫的篩選可以比擬，那個基本功夫下的深淺是不一樣的。

再則，葛拉漢考慮以「安全邊際」來保護投資，和科斯托蘭尼所謂的「投機」，兩者對投資報酬的期望和目的不同，這些不同的操作風格，不經比較就容易見樹而不見林，投資者也可能就此誤入。

而不同的投資哲學和操作手法，所需要投入的管理時間也大不相同，可以說，大師的成功手法可以學習、靠近，但是要做自己，特別是要和自己想過的生活結合。

主動投資好？還是被動投資好？在我看來兩者都好，各有其適合的對象。想參與經濟的成長，但用最少的時間和成本，那麼柏格的指數基金投資法，這種被動的操作就是最好的選擇，如果還能搭配資產配置（asset allocation）的概念，將會表現得更虎虎生風，有興趣的讀者可以藉此深入延伸、探討這個議題。

至於想要獲得超額的投資報酬者，主動投資的操作自然是不可迴避的選項之一，本書中多數的大師都屬於此學派，難嗎？林區說，股票的漲跌比一般人想像簡單得多，他是以業餘投資者散戶的方式來思考選股的策略。話雖如此，讀者也可別忘了，台上三分鐘台下十年功，他的績效可是每週超過八十個小時所換來的，這還不包含他的經驗和天資。

而股神巴菲特成為全世界投資界的標竿和偶像，不只是他的投資績效，幾乎前無古人，後無來者，雖然現在還無法定論，但是肯定很難、很難。不僅績效，他以世界富豪之尊，捐出財富的九○％，也帶動了全世界富豪的兼善天下之風。他在投資跟人生這兩個領域，創造的典範跟許多轉身的蛻變，不但華麗而且豐富多彩。我定義他是一本「讀你千遍也不厭倦」的經典好書，看巴菲特如果只看投資，那你就錯過太多風景了。

那誰是你心儀的大師，也可模仿的呢？一次呈現十二位大師的投資哲學和風格，正是本書的價值之一。就算不喜歡投資的讀者，也可藉這本書發現成功者的特質，許多大師竟然是跨領域的，例如：蒙格原是學習法律；墨比爾斯竟然是學習藝術；也有熟悉音樂的高手科斯托蘭尼……有趣的是，這些大師對藝術、哲學、歷史和音樂都有涉獵，這提供了他們在投資分析和決策時的另類養分，不容小看。

除了大師們的相異之處外，成功的投資有其共同點嗎？當然有，讀完本書你就會發現被提到最多的四點：一、做你最熟悉的；二、學會情緒控管；三、以簡馭繁；四、有勝算時的奮力一擊和加碼，還有更多的相同點留待讀者來發掘。 本書的精彩之處，重點不在談投資技巧之「術」，而是投資的「心法和觀念」，一如廣告一則，鑽石恆久遠一顆永流傳，心法和觀念亦如是。

（本文作者為財務規畫師（CFP）、暢銷財經作家闕又上，摘自商業周刊著《向12位大師學投資：他們跨世紀的投資修煉，領你走上財富之路》，商業周刊提供）

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