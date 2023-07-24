錯過飆股太惋惜？專家告訴你：找到潛在暴漲股只要7招

編按：美國華爾街專家威廉‧歐尼爾（William O’Neil），在研究了眾多績優股之後，找出了潛在暴漲股的規律，並將之書寫進《笑傲股市》這本書中，全書台版高達500多頁。跟著韓國金融專家《聰明投資者的必讀書單》重點式掌握歐尼爾掌握飆股重點。

用 CANSLIM 法則的找到暴漲股

選到能獲得高投資報酬股票的起點，得從仔細觀察過去取得最高投資報酬率的股票開始。透過了解這些股票具有什麼特點，就可以理解好股票在正式上漲之前會表現出什麼樣的股價趨勢。

歐尼爾藉由對1950∼2000年間獲得良好投資報酬率的600家公司，進行了徹底的分析，歐尼爾發現成功的股票通常有一個相對簡單的事實，並將其命名為「CANSLIM法則」，CANSLIM法則是指股價在出現飛躍性漲勢前的初期上升階段，會出現的 7 個主要特徵：

C（current quarterly earnings per share）：愈高愈好

CANSLIM 的 C 指的是「最近一季的 EPS」。EPS 成長率愈高愈好，由於股價可能會在下一季度突然下跌，因此 5%∼10% 的 EPS 成長率是不夠的。而且不僅應該要關注 EPS 成長率，還要關注營收成長率。企業可能會在幾個季度內誇大 EPS 成長率，像是透過節省費用的方式來做到這一點，若是 EPS 成長率想要持續下去，就需要提高營收。如果連續兩個季度的 EPS 成長率下降，就是危險的徵兆。即便是最好的公司，也偶爾會放緩某一季度的 EPS 成長率，所以個人投資者最好透過圖表來查看其變化的趨勢。當然，也應該要觀察同一產業的其他股票，最好查看 1∼2 家能吸引人的相似公司。

A（ annual earnings increases）：尋找成長的鑰匙

CANSLIM 的 A 指的是「年度盈餘成長」。年度EPS成長率愈高愈好，ROE 最少也要達到17%，再加上最近3年的淨利增加趨勢也需穩定。從經驗來看，3年內年 EPS成長率持續增長的股票不到整體的 20%。僅這一個條件，就能剔除80%的糟糕股票。

年度淨利和季度淨利也一定要表現突出才行。如果是新上市的公司，就應該觀察其淨利潤在長期是否有大幅增長。相對來說本益比就不是那麼重要，根據我個人的調查結果來看，本益比和股價完全沒有關係，本益比不是原因，而是結果。

N（ new products、 new management、 new highs）：適時買進

N 是指「新產品、經營革新、股價創新高」。為了實現飛躍性的股價，需要新契機，像是銷售大好、創造超過之前 EPS 成長率的利潤的新產品或新服務。此外，也有可能是引進新思維的革新經營，或是產業條件的改變。

S（ supply and demand）：股票發行量和高需求

S 指的是「需求和供給」，供需法則比華爾街分析師所提出的投資意見更加重要。一般來說，股票發行數量少是好事，但缺點是流動性低，換言之就像是機會愈大，風險就愈大的概念。老練的投資者比起關注股票發行量會更加留意流動性。像是基金偏好大型股，就是因為其高流動性和財務結構相對會較好的緣故。

L（ leader or laggard）：你的股票屬於哪一種

L 是指「屬於強勢股還是落後補漲股」。人們往往只想買自己喜歡的股票，理由可能只是出於好感或令人放心罷了，但是僅憑個人喜好而購買的股票，不僅無法主導市場，反而被徹底冷落的情況更多。那麼為什麼不買強勢股呢？如果因為價格便宜而購買低價股，即使處於牛市中也不會上漲。應該要購買真正會上漲的股票。

L 是指「屬於強勢股還是落後補漲股」。人們往往只想買自己喜歡的股票，理由可能只是出於好感或令人放心罷了，但是僅憑個人喜好而購買的股票，不僅無法主導市場，反而被徹底冷落的情況更多。那麼為什麼不買強勢股呢？如果因為價格便宜而購買低價股，即使處於牛市中也不會上漲。應該要購買真正會上漲的股票。 I（ institutions sponsorship）：跟隨領導者的腳步

I 指的是「機構投資者的認同」。股價上漲需要很大的需求，大規模需求的源泉通常來自機構投資者（基金、年金、銀行等）。好的股票多數機構投資者都會持有。相反的，如果是機構投資者完全不持有的股票，該股票就很難獲得高於市場平均的報酬。

機構投資者最近幾個季度持有股票就是好的標的。機構投資人認同的股票隨時都可以拋售並退出，因此提供了持續的流動性。但是要注意機構投資者過度持有的股票，因為有可能會出現大量的

拋售，所以要特別小心。

M（ market direction）：如何判斷市場走向

最後， M代表的是「市場的走向」。即使前六項都符合，但卻與市場整體走向背道而馳的話，股票就有可能下跌75%以上。判斷是牛市或熊市非常重要，特別是即使是強勢市場，也要知道是處於初期還是末期，了解階段更為重要。最佳對策是掌握綜合股價指數或產業平均指數等整個市場的動向，藉此來準確把握市場走向。 此外，歐尼爾也提醒：「與市場鬥爭不會有什麼收穫，身經百戰的投資者已透過經驗意識到這一點，與市場鬥爭後留下的只有非常昂貴的代價。」因此，投資應該要順應趨勢，也就是運用這7招能挖掘出暴漲股CANSLIM 的模型，來增加你成功賺到大錢的可能性。

（本文摘自田英洙著《聰明投資者的必讀書單：從《智慧型股票投資人》到《約翰柏格談投資》，一次汲取15本經典投資書精華》，樂金文化提供）

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