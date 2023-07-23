換了位置就換了腦袋？你只有在上班時 想的跟老闆不一樣

公司或是其他服務單位裡，不管你是基層員工還是主管，應該都有過跟上級或大老闆意見、想法不同的時候，甚至可能還經常都不一樣。面對這樣的時刻，我們通常會有幾種做法，或許是陽奉陰違，或許是順從到底，也或許會鼓起勇氣跟上級反映自己的想法，但最後的結果往往還是必須要照著上級的意志去進行工作。

然而，你可曾在心裡問過自己，為什麼上級的想法跟我們不一樣？

有些人明明在當同事時很好相處，一但升職當了主管，好像就換了個人。

有句話說「換了位置就換了腦袋」，聽起來有點像是在罵人，但你曾經想過，為什麼會有這樣的情形發生？這樣的情形究竟是正常，還是不正常？

現在，請你想像一下這樣一個場景：你沒日沒夜為公司賣命，一人在公司任職、全家為公司服務，辛苦了一整年以後，你的主管把你請進辦公室，問你覺得自己這一年績效如何？如果要加薪，你覺得自己應該被調整到什麼樣的薪水？撇開場面話與客套話不說，這時你的內心會怎麼想？我想，「錢」這朋友應該沒有人會嫌多，是吧！

現在請你想像一下另外一個場景：經過一天的忙碌，終於在晚上11點半下班離開公司，在回家的路上看見一個賣鹹酥雞的攤子，內心的欲望驅使你一步一步走過去，然後這位老闆很有意思，所有品項都沒有明碼標價，熱情地告訴你，結個善緣吧，所有東西的價錢都由你看著隨便給。這時，對於你手中鹹酥雞的價格，你有何想法？

你一定聽過「物美價廉、物超所值」這八個字，如果你是鹹酥雞攤的顧客，你會不會希望這攤子的產品符合這八個字？而如果你是公司員工，你會不會希望這八個字是公司老闆對你的期待？反過來說，如果你是公司老闆，你會不會希望你的員工在工作上的表現符合這八個字？

曾有個朋友對我們抱怨做任何政府的生意都是難，政府總想花一塊錢，要廠商提供三塊錢品質的服務或產品，這怎麼可能呢？我笑著對我這位朋友說，如果你家的總管，總是用最嚴格的態度控管家中雜支，總研究著如何可以用一塊錢辦成別人用三塊錢才能辦成的事，你覺得如何？

現在我們把思緒拉到下一個問題：你在工作上有沒有碰到過主管或老闆不斷催促、詢問工作進度的情形？碰到這種情況時，心裡感受到的壓力大不大？有沒有在心裡非常誠摯地問候過主管或老闆的祖先們呢？

一樣換個場景：在公司忙碌了一天的你終於下班了，在等車回家或排隊買晚餐時，正用輕鬆的心情在滑手機消磨時間（我們認為從某個角度來說，現在的手機與APP具備角逐諾貝爾和平獎的資格，因為它們的存在，大家排隊時的情緒似乎不再那麼焦躁，平和多了），然後就是在這麼美麗的心情下，突然手機螢幕上出現了不停轉圈圈的畫面，或是著名的404畫面，或是用來傳遞愛的訊息旁邊不斷出現重傳選項，這時你的心情會如何呢？會不會開始感到些許的焦躁不安，不斷把手機拿起來看一看，不停查看網路通了沒？這樣的你，在心情上有沒有跟辦公室裡那位始終催促工作進度、頭上長著角的老闆或主管有點類似呢？ 看到這裡，不知你有沒有開始覺得，其實你也是換了位置就會換腦袋的人，有沒有覺得，其實你的思維跟老闆差不多，差別只在於你往往是在工作以外的時間裡才會開啟你的「老闆腦」！

（本文摘自楊朝仲、文柏、陳國彰、薛安聿著《動態達標系統思考力：運用八爪章魚圖像工作術，打造職場關鍵課題致勝超能力》，商周出版提供）



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