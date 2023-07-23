功高震主 會不會反成升遷阻力？

案例1升遷的問題分析了兩個重要利害關係人（同部門的同事、跨部門同事）的影響，難道職場上就只需要搞定這兩個利害關係人就能順利升遷嗎？當然不是，別忘了升遷的本質就是會隨時間變化與利害關係人複雜的問題。其實還有兩個更難擺平，屬於大魔王等級的利害關係人沒有出現，我們將運用以下功高震主職場升遷情境案例，來仔細分析這兩個尚未出現的利害關係人之影響，也請你跟著我們把八爪章魚覓食術再演練一次。

功高震主職場升遷情境案例

A君在某跨國管理顧問公司中負責對大型公共服務事業機構提供協助的單位任職，是一位待了五年的資深員工。最近他覺得單位主管似乎有意防著他，他懷疑是否是因為自己最近有機會陪大老闆（高階主管）出席一些重要應酬，表現太好，屢獲稱讚，光芒有點蓋住單位主管，功高震主了。於是終日惶惶不安，深怕單位主管越來越刁難他，或是在大老闆（高階主管）面前給他穿小鞋。真是要如他所想，到時候連怎麼死的都不知道。

在以上這段情境裡，除非你本人是單位主管肚裡的蛔蟲，或是你在進入公司之前有段不為人知的過去，具備高科技全面監控單位主管的手段，否則就只能一點點靠事情的發展來印證自己的猜測了。然而人的思維往往有主觀偏向性，一旦你心中已有擔憂，那麼你對事物的解讀往往就會偏向你的擔憂。明明單位主管今天只是因為長期便祕，身體不適而感到痛苦，面色較為嚴肅。你卻很可能在資訊不足的情況下，解讀成單位主管開始對你不懷善意了。等到了第二天，他因為看過醫生，終於解除便祕之苦，開始笑臉迎人，你卻可能會開始擔心，這笑面虎是否又有了新一輪陰謀。

現在，請你跟我們一起來處理這個情境。首先，在這樣的情境裡，我們僅憑直觀就能判定的利害關係人便是我們的單位主管，因此我們先利用系統思考八爪章魚覓食術去呈現我們內心對單位主管的猜測。

我們通常認為工作表現會決定我們在公司的去留或升遷，而我們現在怕單位主管背後捅刀，也是擔心他的行為會影響到我們在公司的去留或升遷。因此，可以先用章魚頭畫出我們一般的認知（圖4-18）：

圖4-18 職場實際案例的章魚頭

然後，如果要把單位主管的背後捅刀行為加進這張圖，你覺得會影響的是圖中的哪一環節呢？我們初步是這樣認為的：

由於績效好壞是最直接影響升遷，所以發想可以從績效出發。

想一想難道績效只跟工作能力有關嗎？

應該還會跟能表現能力的工作機會多寡有關吧！

然而這樣的機會多不多，很可能就跟主管想打壓我的程度有關！

上述因果關係，如圖4-19中的深灰色部分所示。

圖4-19 考量背後捅刀行為的修改圖

（本文摘自楊朝仲、文柏、陳國彰、薛安聿著《動態達標系統思考力：運用八爪章魚圖像工作術，打造職場關鍵課題致勝超能力》，商周出版提供）



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