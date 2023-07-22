安藤忠雄談夢想：垃圾山可以改造成綠森林嗎？

東京在申辦二○一六年的奧林匹克運動會時，東京都知事石原慎太郎希望我協助都市地景規畫，在此之前我們完全沒有接觸過，二○○六年五月卻突然前來邀請我。從那時就發揮強大領導力的石原知事，當我提出「可以聽一下我的意見嗎？」他回答我「當然可以」。

為什麼他會下決心邀請並非東京市民的我，參與以東京申請奧運為目標的計畫呢？回憶一九六四年決定在東京舉辦奧運的時候，我正值二十多歲的青春年華。對於住在大阪、偶而造訪東京的我來說，這裡簡直是個大都會。

東京這個城市逐漸現代化，建造了丹下健三的名作—以代代木體育館為代表的運動設施，也整建了公園，什麼都是新的、稀奇的，想不到日本在戰敗後還能讓國民同心協力地朝著復興的方向努力，而實現以前的夢想。日本人是那種只要給他目標，就會拚命向前奮鬥，讓那個目標化為現實之物的優秀民族。

因此一九六○年代的日本，得以成功舉辦世界重要的奧運和萬國博覽兩場大型活動。

為了再次實現夢想，希望日本人能夠重新恢復活力，因此我接受了委託。東京雖然以舉辦二○一六年的奧運會傾力宣傳，不過在東京舉辦奧運並沒有獲得全體國民一致的贊同，這也對國際奧委會的評分帶來了不好的影響。對於為了要舉辦奧運而必須對東京進行大改造，要到處開挖馬路、弄得天翻地覆，多數東京市民為此而反對。而東京都以外的國民也有不少人持反對意見。

什麼都集中在首都東京，不用說也知道一定會引起議論；而正因為地方的疲弊狀態也是無能為力的情況，所以必然會表示反對。但是東京可說是日本的引擎，讓東京可以恢復活力，積極爭取能夠帶來龐大經濟上刺激的奧運，是很有意義的。

在這個活動中要如何規畫東京十年後的樣子，雖然被指名負責這個重大任務非常光榮，但怎麼說我並不是都市建設的專家，很容易就能預料到這是一件非常困難的工作。

首要之務是以環境做為中心主旨，完全不做大規模的都市改造，將現存的設施加以修建使用，再增建最低限度的新設施。另外也要避免選手們的長距離移動，在半徑八公里以內設置選手村和練習場。從事綠化、讓電線杆地下化，讓校園綠地化，我計畫盡可能去做能力範圍內的事情。

在那樣的主題下，以綠色迴廊，也就是風之路為中心，做出十年計畫的都市地景規畫。例如，電線杆的鋪設地下化、應該處理的地球暖化問題，除了讓小學校園綠地化，也要比過去更加積極推動屋頂和外牆的綠化等，這與過去將經濟視為最優先的都市開發不同，重視地球環境與景觀，面對下一個世代，要開始創造新的都市改造。

東京今後要成為更加「充滿魅力的都市」所必須具備的，不像過去在一九六四年舉辦奧林匹克運動會時那種追求來自基礎設施整建的「成長」；今後的目標應該要和國家單一發展的姿態有所不同。抑制偏向市場原理、過度龐大化的都市，要如何創造取得人類與自然之間的平衡、追求共生的環境，並以這種綜合性的觀點重新改造都市。我認為那才是都市所謂的「成熟」。

另外，仰賴核能的日本，在能源政策不斷被大眾追根究柢地質問的當下，是否能夠有效率地生產循環型的能源，也和都市改造息息相關。

不去思考電力是有限的能源而繼續揮霍下去，我們日本人的生活在這個不得不再次改變的時期，要如何看待會消耗大量的能源、像祭典一樣舉行的奧運會？又該如何把這個活動與日本的重建相連在一起呢？帶著不同意見的人，也都是真摯地在描繪日本未來的樣貌，所以必須積極正面地不斷討論這個議題。

紐約、巴黎、倫敦等都市，一方面具備讓世界各地的人為之著迷的龐大規模，卻也不失人文氣息，幾乎都是經過數百年長期的規畫才修造而成。在創造歷史的同時，因為交通方式的改變而整修道路，公園等人工式的自然景觀，也與美術館、博物館等文化設施適當地配置，這些都是先人們的苦心思索與討論的成果，才得以呈現出現在的樣貌。然而，以東京為首的日本大型都市，因為有著從戰後的廢墟，到隨著經濟成長急速地發展的這段過去，形成了混亂的街道景觀。日本的都市景象和歐美那種計畫性的都市整建可說是相距甚遠，但為時未遲。特別是東京，現在仍持續急遽地變化著。如果可以用計畫性的方式來控制，我覺得非常有機會變得比充滿魅力的都市還要更「成熟」。

因此我們成立了「海上森林募款」，做為創造更好環境的都市規畫之一環。在東京灣有一座垃圾掩埋場，因為都市活動所產生的垃圾與廢土，堆積了三十公尺高，幾乎是十八個高爾夫球場。

這座垃圾山可以重新改造成綠色的森林嗎？

雖然是個無法想像的計畫，如果可能的話，就可以提出辦法，解決世界上各大都市所必須面對的生活廢棄物的問題。

向市民募集一筆一千日圓的捐款，然後在這座垃圾山上種樹、綠化，重生出一座浮在海上的美麗森林，這就是本計畫的宗旨。如果沒有政府與人民同心協力就無法實現，然而東京都知事石原慎太郎卻大力贊成並提供協助。

後來推動了現有的綠色東京募款與海上森林募款合而為一的計畫。如此一來，這就成為都市改造計畫的象徵。

垃圾問題與暖化現在已成了全世界共通的問題，東京的「海上森林」是可以向世界提出的其中一種解決方案，我寄予「海上森林」能夠成為「地球森林」的厚望。但是如果不能得到一般大眾的認同，這個計畫就行不通。雖然是帶著不安的心情開始進行，在號召的時候，愛爾蘭搖滾樂團U2的主唱波諾，以及在二○一一年九月過世的環境活動家馬賽伊女士等人，伸出援手加入，讓活動的聲勢更加浩大。除了他們的力量，從一般市民到大企業，出乎意料地都贊成這個計畫，前後五年的時間，就達成了五十萬筆、一共五億日元的募款目標。定期進行植樹，當地綠意盎然的森林仍繼續成長。

二○一一年三月的東日本大震災，不只重創東北地區，連關東地方也受到嚴重的損害。包含核能問題在內，受損的規模難以估計。現在復興之路依舊遙遙，但是震災也成為改變人們生活的一個契機。市中心地區被要求節電，同時也趕緊開發安全無虞的替代性能源技術。今後，在思考針對地球環境整體的對策時，活用現在日本嚴酷經驗的那一天必將到來。這座「海上森林」應該也可成為與自然共生的日本人，向世界宣告與環境共生的重要性、並成為循環型社會的範本。我認為可以用地球規模去傳達這個「與自然共生」的印象。

（本文摘自安藤忠雄著《安藤忠雄：我的人生履歷書【暢銷十週年增訂新版】》，聯經出版提供）

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