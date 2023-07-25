跨境電商必看！亞馬遜賣家 PPCGO必勝攻略

亞馬遜新手賣家該如何從成千商萬的產品中脫穎而出？TransBiz 以服務過近三百間廠商，顧問諮詢超過上千家客戶的八年實戰經驗，淬鍊出成功協助賣家從零到一，達成其在亞馬遜上達成營收目標的秘密配方：PPCGO 策略。讓賣家在開賣後，成功轉動亞馬遜的銷售飛輪，獲得流量與銷量。

跟著亞馬遜賣全球的實戰經驗與觀察，我們發現，在電商發展初期，賣家是較無章法地把亞馬遜當作格子鋪，純粹將產品「放」在上面賣，有什麼、賣什麼。當時只要有普通的圖片、文案、產品、價格，甚至是便宜的價格，就能搶佔先機。後來，隨著大量賣家湧入、競爭越發激烈，則必須想方設法地衝高評論數量、星等；同時隨著亞馬遜演算法的調整，還得從站內、站外帶來更多的流量、銷量。此外，也因同質性的商品過多，做出產品差異化、品牌差異化、有策略運營並持續優化的賣家，才能坐穩在亞馬遜的銷量和排名。

隨著平台的演進與電商市場的發展更趨成熟，TransBiz 也跟著亞馬遜一起成長，並為許多賣家達成從零到一，月營收至少三萬美金的案例，都是依循這個秘密配方：「攻哇銷告優」，也就是「 PPCGO」 策略。

「攻」指的是進攻亞馬遜的策略，為產品差異化與市場調查，對應到第一個 P， Product Differentiation ；「哇」指的是打造一個讓消費者感覺到 Wow ～ 驚艷的品牌，對應到第二個 P，Purposeful Brand；「銷」是指高轉換率的產品頁面，也就是高轉換設計 Conversion Focus Design；「告」對應到 G 廣告行銷 Get Traffic，帶來流量；「優」則是對應到 O ，根據數據持續優化，Optimization based on Data。

產品差異化 Product Differentiation

在亞馬遜上所有的銷售，主要都是由關鍵字驅動的，每一個搜索都是需求。但由於賣家眾多、競爭激烈，因此在決定投入前，我們會協助賣家縱覽當地趨勢、透析市場正在尋找或還沒被滿足的需求，做好市場調查與產品定位。不論是於眾多的商品裡選擇有潛力的產品、切入的細分市場，或者從競品海中，找到市場缺口；同時也會根據調查結果，提供主要消費者輪廓與基礎的品牌風格定調。

品牌差異化 Purposeful Brand

在品牌差異化階段，我們則會根據賣家在產品差異化中的定位，與美國市場消費者的問卷反饋融合賣家的經營理念，做整體的品牌設計，包括品牌名稱、品牌 Logo、品牌視覺規劃、品牌故事與包裝設計，若賣家有商業攝影需求亦提供專業的產品拍攝服務。

高轉換率的產品頁面 Conversion Focus Design

亞馬遜賣家產品頁面的轉換率幾乎與銷量畫上等。此階段會藉由市場分析、關鍵字調查，根據不同的產品生命週期、關鍵字的權重，在產品頁面裡規劃整體內容設計與關鍵字佈局。此外，透過吸睛的產品主圖與賣點設計，將產品特色、品牌理念與精神融入文案與圖片中，協助賣家提升產品頁的點擊率與轉換率。

廣告行銷 Get Traffic

廣告行銷就像是「東風」，能讓產品快速地在亞馬遜被消費者發現。這個階段也會根據產品生命週期，做好站內、站外流量的佈局，從免費的亞馬遜站內行銷工具，如亞馬遜貼文、A+ 頁面以及品牌旗艦店，到付費的 Amazon Vine Program、站內廣告投放，再到站外的網紅行銷、社群經營、站外廣告等。讓賣家能在上架亞馬遜開賣後，隨著高品質的流量與評論，漸漸提升轉換率與關鍵字排名。

持續優化 Optimization based on Data

亞馬遜上每天都有新的賣家出現，因此欲成為真正熱銷的成功賣家，則必須定時進行優化，不論是產品頁文案、圖片、廣告策略、產品體驗，甚至是客服等。TransBiz 會定期審視產品頁面轉換率、銷量、關鍵字排名、評論表現與廣告投放的成果等，並提出相對應的策略及優化方向，讓賣家的營收能持續成長。 而 PPCGO 策略的實際執行過程，我們則將其部分濃縮在本書的後續章節，不論你是想要開始投入亞馬遜跨境電商，或正在運營而遇到瓶頸的你，都能重新全面地了解亞馬遜運營的基本功夫，並且更清楚在投入前，該做哪些事前準備、應該需要的人力、資源與技能，一步步地打造你的亞馬遜事業，或決定是否要展開亞馬遜的自有品牌之路。

（本文摘自Anfernee張家睿、Tami黃宥蓁著《跨境電商好生意 微利時代的不敗獲利模式，站在亞馬遜的肩膀上賣到全世界》，墨刻出版提供）

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